Tres Patricias Fernández, un solo evento de la Casa Real: el tremendo lío generado por una influencer con el nombre repetido

Una confusión de identidades que parece salida de una comedia clásica de maletines, portazos y persecuciones, y que en principio podría parecer anecdótica, se ha convertido en la comidilla de la internet más atenta a la fauna influencer. El motivo no la fama de las implicadas, ni el motivo último tras la confusión, sino la reacción posterior de una de ellas. Una reacción que quizás dice bastante acerca de cómo está montado el sector.

El follón. El pasado viernes se celebró en el Palacio Real el 40º aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea, acontecimiento mediante el cual ambos países entraron en lo que hoy es la Unión Europea. En el evento estaban presentes el rey Felipe VI y Pedro Sánchez. Entre los invitados estaba la creadora de contenido Patricia Fernández, especializada en cultura, derechos humanos y la Unión Europea (más de 200.000 seguidores, a partir de ahora Patricia 1). Sin embargo, al evento fue otra Patricia Fernández, influencer que centra sus posts en temas relacionados con estilo de vida, moda y decoración (casi 2 millones de seguidores, Patricia 2 en lo sucesivo).

La Casa Real tuvo la culpa. La causa de la confusión es muy sencilla: como ambas creadoras se llaman igual, la Casa Real se confundió al enviar las invitaciones. Lo curioso de la situación es que Patricia 2 no encontró especialmente extraño que le invitaran a un evento así, sino que fue, disfrutó del mismo e incluso charló un rato con el Rey. Patricia 1 ha contado en sus redes su punto de vista sobre la situación: "No he querido hablar antes porque, ante todo, soy periodista. Quería hablar con la fuente primaria, que ya me ha comentado el error; se han disculpado." Y la cosa aún se complica más con la llegada de una Patricia 3.

Esta tercera Patricia Fernández es Patricia Fernández Vicens, abogada española especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, y Premio Nacional de Derechos Humanos en 2022. Aunque es una posibilidad más que notoria para haber estado presente en el acto , lo cierto es que la invitación era para una influencer así que, de momento nos quedamos con la opción de Patricia 1.

"El comunicado ha sido peor que la usurpación". Lo que realmente ha llamado la atencion de las redes ha sido la reacción a la invitada errónea, y que justificaba su presencia en el evento de la forma más peregrina: "He creado contenido para Europa y sobre sostenibilidad y además nací en el año 1985, el mismo en que se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas". También afirma que "lo de los Derechos Humanos yo lo hago fenomenal porque no me meto con nadie, respeto a todo el mundo (...) no incitar al bullying, no destrozar la imagen de una persona, no insultar, todo ese tipo de cosas también tienen mucho que ver con los Derechos Humanos."

Patricia 2 también afirma que "ante este incómodo hecho, yo también he realizado mis comprobaciones con la Casa Real y lo que se me comunica es que mi invitación era correcta y que estuvieron encantados de recibirme, además de mandarme un fuerte abrazo por verme envuelta en esta polémica sin sentido". Por supuesto, los comentaristas en redes se han cebado en el error y en su negativa a reconocer que quizás había una Patricia Fernández más apropiada para el evento.

La hoguera de las vanidades. Desde hace años, más o menos desde que la profesión de influencer se asentó sin problemas en la normalidad pública, sabemos que las dinámicas de los creadores de contenido máss populares se basan en aparentar un estatus, una condición social o un ascenso. Algo con un punto inalcanzable que les haga deseables por sus seguidores, y que genera situaciones tan absurdas como la de Anna Allen, la actriz que inventó para sus redes sociales que había asistido a los Oscar, pura dinámica del deseo para dar carnaza a sus fans.

En este contexto es en el que se dan confusiones como la de las dos (o tres) Patricia Fernández: un evento en la Casa Real supone exposición, que es la moneda de cambio de las redes sociales, y ahí tenemos a dos influencers peleando por el puesto, por mucho que una de las dos parezca indiscutiblemente más apropiada que otra para figurar. Una situación que roza el esperpento a causa de la confusión de la Casa Real y que nos lleva a la pregunta habitual: ¿vale la pena a cambio de un espacio de atención en una cuenta de solo unos pocos segundos?

