Todos los eventos de 'El Señor de los Anillos', a través de un mapa interactivo de la Tierra Media

La obra de J.R.R Tolkien es inconmensurable. Sus libros abarcan diferentes épocas ficticias que se extienden a lo largo de miles y miles de años. Cada una de las edades de su cronología cuenta con sus propios linajes, gobiernos y guerras. La Tierra Media es un ejercicio de imaginación simplemente colosal. Y es que J.R.R. Tolkien no solo amaba los mapas, sino que atribuyó parte del éxito de El Hobbit y El Señor de los Anillos a sus esfuerzos cartográficos.

En una carta de 1954 a su amiga y coautora Naomi Mitchison, Tolkien escribió: "Empecé sabiamente con un mapa e hice que la historia encajara con un cuidado meticuloso de las distancias". Para el escritor, los mundo de fantasía "llevan a uno a confusiones e imposibilidades", y trazar cada centímetro de la Tierra Media "era esencial" para comprender la historia.

La geografía del mundo ideado por el escritor británico también es vasta, al igual que las razas y criaturas que se mueven por ella. Es por eso que a veces tener un mapa a mano a modo de guía resulta muy útil para seguir el viaje de personajes como Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn, Legolas y compañía a través de los eventos que se van sucediendo en los libros y las películas. O incluso para situar cada nuevo episodio de la serie de Amazon Los Anillos de Poder, que tiene lugar en la Segunda Edad, cientos de años antes de la Comunidad del Anillo.

Como fan absoluto de la obra, me gustaría compartir hoy un mapa interactivo de la página LOTR Project, que llama la atención por su fidelidad, calidad y sobre todo, manejabilidad. El funcionamiento es sencillo: te permite visualizar el mapa de la Tierra Media y el de Beleriand y destacar sobre él las rutas que siguieron cada uno de los personajes principales en la obra. Por ejemplo, podemos elegir que nos marque el camino recorrido por los enanos de Thorin antes de encontrarse con Bilbo y emprender su arriesgada aventura hacia Erebor.

También nos permite elegir diferentes líneas del tiempo desde el origen de los Elfos durante la Edad de los Árboles hasta la Cuarta Edad (después de los eventos en El Hobbit y El Señor de los Anillos, que ocurren en la Tercera Edad), para saber con detalle qué sucede en cada lugar del mapa. Además, te permite filtrar las diferentes localizaciones según el terreno que presenten: montañas, ríos, bosques, ciudades, etcétera. Sin lugar a dudas, un viaje placentero e intuitivo a través de la Tierra Media.

Como nos muestra el mapa, vemos en la línea del tiempo el recorrido que siguieron los miembros de la Comunidad hasta Mordor, empezando en La Comarca, encontrándose con cierto montaraz del norte en Bree, asistiendo a un concilio sobre el futuro de las razas en Rivendel, abriéndose paso a través de las profundidades del antiguo reino enano de Khazad-dûm bajo las Montañas Nubladas o alcanzando los glorioso reinos de los hombres de Rohan y Gondor, ahora sometidos por el señor oscuro Sauron.

¿El creador? Emil Johansson, un fan de Tolkien sueco que lleva desde 2012 aportando contenido útil para cualquier fan de este universo literario y cinematográfico, como pueden ser guías genealógicas de los innumerables personajes del autor, mapas, gráficos, estadísticas sobre diferentes aspectos de la obra del escritor e incluso dispone de su propia aplicación de móvil.

Los mapas de LOTR Project conectan además puntos importantes entre el pasado de la Tierra Media. Y, como decíamos antes, sirve especialmente para entender qué está pasando en la serie de Amazon. En uno de los capítulos, Galadriel reconoce un área en un mapa como las Tierras del Sur. Cualquiera que lo compare con el mapa de El Señor de los Anillos lo reconocerá como Mordor. Lo mismo sucede para Lindon o Rhovanion, reinos que perdieron su esplendor a lo largo de los años.

Pero eso no lo sabes si no has tenido uno de los mapas de la Tierra Media delante. Y este, en general, es una auténtica delicia.

