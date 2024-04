La silla de ruedas es crucial para millones de personas. Se la debemos a un inventor español y a Felipe II

Cuando hablamos de 'tecnología', automáticamente pensamos en cables, componentes electrónicos y microchips. Sin embargo, una silla de ruedas también es 'tecnología' y a muchos lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en este objeto o herramienta es Stephen Hawking. De hecho, una de las sillas del físico teórico se subastó hace unos años, siendo su modelo más popular, puesto que salió en un episodio de Los Simpson y hasta colaboró con Intel para crear una silla de ruedas inteligente.

Pero hay que remontarse al siglo XVI para encontrar la primera silla de ruedas, la creada por un inventor para el rey español Felipe II.

Se adelantaron los chinos. Bueno, antes de irnos a España, hay que decir que la protosilla de ruedas tiene un par de milenios a sus espaldas. El primer registro de mueble con ruedas responde a una cama infantil representada en un jarrón griego allá por el VI a.C. No hay muchos más datos, pero unos siglos más tarde, en China, se usó algo similar a una carretilla para transportar tanto personas como cargas pesadas. Esas podrían considerarse las primeras sillas de ruedas, pero no dejaban de ser objetos para… eso, levantar una carga, sea humana o no.

Felipe II. La salud de Felipe II no fue la más envidiable (como la de muchos reyes antes y después de él, por otra parte), pero consiguió superar los 70 años. Sin embargo, los últimos no fueron demasiado buenos debido a la gota que padeció desde 1580 más o menos. Cuando su salud empeoró notablemente, un inventor desconocido creó una silla de ruedas para él. Fue alrededor de 1595 y era un trono portátil.

Era una silla con ruedas. Literalmente. Esa se considera la primera silla de ruedas auténtica porque sí, puede que alguien se creara algo así antes, pero la de Felipe II fue la primera documentada y su concepto era algo peculiar.

Hecha de cuero, con un gran respaldo, cómodos reposabrazos y un reposapiés, era un trono con unas pequeñas ruedas en cada una de sus cuatro patas. Debía ser empujada, eso sí, por lo que el rey no era completamente autónomo, pero ahí está la primera silla de ruedas.

La silla de Farfler. Con el paso de los años, el diseño se fue puliendo y el inventor belga John Joseph Merlin creó una silla de ruedas que también debía ser empujada, pero que tenía un mecanismo para que el usuario controlara la dirección. En el siglo XVII apareció una revolución. Un relojero británico y parapléjico llamado Stephen Farffler se sacó de la manga la primera silla de ruedas autopropulsada (por el propio usuario, claro).

Era una especie de triciclo con unos 'pedales' accionados por los brazos, pero curiosamente se parece a las sillas de ruedas de competición y recreo que se utilizan en la actualidad, las llamadas handbike que, obviamente, son mucho más aerodinámicas.

La imaginación es el límite. La silla de ruedas más parecida a las básicas de la actualidad data de principios de los años treinta del siglo XX, pero desde entonces hemos tenido multitud de avances con sillas de ruedas muy específicas (como las que se utilizan en eventos deportivos), las que sirven para subir escaleras y hasta con diseños que harían que el profesor Xavier de los X-Men se sintiera como en casa. De hecho, se sigue investigando con sillas controladas con la mente o hasta con 'maletero'.

Aunque es algo que ha mejorado y mejora la vida de millones de personas, tiene una faceta algo triste: no sabemos realmente quién fue el inventor de la silla de ruedas. Otros inventos del día a día tienen nombres y apellidos, pero la silla de ruedas está huérfana en este sentido.

Imagen | Marcello Casal Jr/ABr, Pinterest

