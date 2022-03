Cronología 'X-Men': en dónde y en qué orden ver todas las películas y series

Aunque cuenta con muchas menos películas en su haber, el universo mutante primero propiedad de Fox, ahora ya bajo el manto definitivo de Disney, se despliega de forma mucho menos clara que el de Marvel. El MCU está estructurado en fases, cada una de ellas con una columna vertebral: las películas de Los Vengadores, que sirven como guía, mientras que el resto de las películas expanden y enriquecen esa historia principal, que en las tres primeras fases ha sido la de las Gemas del Infinito.

En cambio, las películas de los X-Men son mucho más caóticas, entre otras razones porque no todas han tenido la misma acogida. Si hay una columna vertebral comparable a Marvel en las películas de los mutantes de Marvel, esa es Lobezno. Ha sido interpretado en 9 de las 12 películas por un único actor, Hugh Jackman, y dota de unidad a películas que no tienen nada que ver entre sí. Aún así, hay distintas formas de ver las películas de los X-Men: desde el orden de estreno a las pequeñas sagas que agrupan unas y otras. Hemos elaborado esta pequeña guía para que tengas claro cómo afrontar las películas del segundo supergrupo más importante de Marvel.

Orden de estreno (y dónde puedo verlas)

La primera película de X-Men data del año 2000. En efecto, junto con 'Blade', de 1998, dieron el pistoletazo de salida al moderno cine de superhéroes, y es responsable de buena parte de la estética y el estilo de las películas de Marvel, por mucho que 'Iron Man' y 'Los Vengadores' barrieran con todo. Este es el orden de estreno de las películas, junto con el enlace de visionado. Como son todas de Fox, pertenecen a Disney, así que las tienes accesibles en Disney+.

A todas ellas se añaden dos series:

Orden cronológico

Pero luego hay un orden interno, el cronológico, que va exponiendo las películas en su propio orden, e incluso propone distintos actores para interpretar a personajes en diferentes etapas de su vida. De nuevo Lobezno puede servirnos como brújula para asentar el momento en el tiempo en el que nos encontramos, y hay que tener en cuenta que tenemos viajes en el tiempo, flashbacks al pasado y futuros alternativos, así que el orden no es precisamente sencillo ni tampoco exacto, ya que no hay una intención de crear una cronología sólida. Y como vemos más abajo, eso no quita para que haya abundantes inconsistencias y contradicciones

Lo que está claro es que la película ambientada más obviamente en el pasado es 'X-Men: Primera Generación', en los años sesenta y sacando buen partido de esa época, ya que la reconocemos como los años en los que Lee y Kirby inventaron al grupo en los cómics Marvel. Desde ahí, y sorteando flashbacks, tenemos la mitad de 'X-Men: Días del futuro pasado' que se desarrolla en el pasado y 'X-Men Orígenes: Lobezno', ambas en distintos puntos de los años setenta.

Todas estas precuelas de la saga original prosiguen con 'X-Men: Apocalipsis', ambientada en los ochenta (de nuevo Lobezno nos sirve para determinar la época, posterior a su película de orígenes) y con 'X-Men: Dark Phoenix', ya en los noventa. De ahí pasamos a la saga original de los X-Men, con sus tres películas ambientadas en "un futuro cercano" desde la perspectiva de su fecha de estreno, el año 2000. Spoiler: estamos en un futuro cercano y no hay mutantes.

Tras la trilogía, tenemos la película en solitario de Lobezno, donde el héroe ya habla (de forma no canónica) de la muerte de Jean Grey. Los créditos finales nos muestran a Xavier y Magneto dando pistas acerca de lo que serán las escenas ambientadas en el futuro de 'X-Men: Primera Generación', con su apocalisis mutante. Finalmente, en 2029 tenemos 'Logan', cuando los mutantes no viven en un futuro precisamente glorioso

X-Men: Primera Generación (en 1962, con flash-backs a la II Guerra Mundial)

X-Men: Días del futuro pasado (secuencias del pasado en 1973)

X-Men Orígenes: Lobezno (en 1979, con flash-backs al siglo XIX y a la II Guerra Mundial)

X-Men: Apocalipsis (en 1983)

X-Men: Dark Phoenix (en 1992)

X-Men (en un futuro cercano del 2000, con flash-backs a la II Guerra Mundial)

X-Men 2 (después de X-Men)

X-Men: La decisión final (después de X-Men 2)

Lobezno: Inmortal (después de X-Men: La decisión final, con flash-backs a la II Guerra Mundial)

Los nuevos mutantes (en el presente, posiblemente antes de Logan)

X-Men: Días del futuro pasado (secuencias futuras en 2023)

Logan (en 2029)

The Gifted - Los elegidos (posiblemente fuera de cronología: estamos en un mundo post-X-Men, pero no necesariamente en el mismo descrito en 'Logan')

Completamente imposible de determinar la cronología, finalmente, tenemos 'Legion': su ambientación a veces tiene aires de años sesenta, pero su narrador nada fiable hace complicado especificar una época. Lo que sí sabemos es que su protagonista es el hijo de Xavier, lo que tampoco lo hace fácil de ubicar, teniendo en cuenta la edad del Profesor X en la mayoría de las películas.

Y sí, por supuesto, tenemos contradicciones, y la menor de todas ellas es que Jean Grey padece la saga de Fénix Oscura dos veces. En la trilogía original, Xavier cuenta que conoció a Magneto cuando tenían 17 años, pero en 'Días del futuro pasado' se nos revela que se conocieron siento adultos. En 'X-Men Orígenes: Lobezno' vemos en 1972 a un Xavier calvo usando sus poderes, pero ya está paralizado en el 1962 de 'Primera generación' y perdiendo el pelo en el 1983 de 'Apocalipsis'.

Ni siquiera en las películas que claramente pertenecen más o menos a la misma continuidad hay demasiado rigor: en la secuencia post-créditos de 'Lobezno: Inmortal' vemos a Xavier y Magneto con poderes. Uno había sido desintegrado en 'X-Men: La decisión final' y otro había perdido sus poderes, y nadie se molestó en películas posteriores en explicarlo. Lobezno también gana y pierde sus garras de adamantium como si tal cosa: en 'Lobezno: Inmortal' las pierde y usa garras de hueso, pero en 'Días del futuro pasado' vuelve a tener sus características garras de adamantium.

Orden por líneas temporales

La forma de solucionar todos estos errores es ordenando la franquicia por sagas o por líneas de tiempo. La de las líneas de tiempo tiene la ventaja que nos permite contemplar la franquicia en un todo, solo que los viajes en el tiempo de 'Días del futuro pasado' han creado un multiverso. Cuando los X-Men impiden la creación de los Centinelas en los setenta, impiden el apocalipsis y generan un futuro alternativo que nos lleva a 'Apocalipsis' y 'Dark Phoenix'. En 'Días del futuro pasado' ya vemos ese futuro que no conocemos, con Cíclope, Jean Grey y Bestia interpretados por los actores de la trilogía original.

Estas serían las dos líneas de tiempo:

Línea X-Men Principal

X-Men: Primera Generación

X-Men Orígenes: Lobezno

X-Men

X-Men 2

X-Men: La decisión final

Lobezno: inmortal

X-Men: Días del futuro pasado (la parte de 2023)

Línea X-Men Apocalíptica

X-Men: Primera Generación

X-Men: Días del futuro pasado (la parte de 1973)

X-Men: Apocalipsis

X-Men: Dark Phoenix

X-Men: Días del futuro pasado (el futuro "bueno", con Cíclope, Bestia y Jean Grey)

¿Y 'Logan' donde encaja? No está claro: hay una secuencia eliminada de la película, que no se considera canon, que hace referencia a la muerte de Jean Grey, lo que hace que se entienda mejor en la línea Principal. Pero también se habla de que Logan y Jean se casaron antes de que él tuviera que matarla, lo que hace referencia a la saga de Fénix Oscura, y apunta a que estamos hablando de un tercer multiverso. Como 'Deadpool', 'Los Nuevos Mutantes' y las series, que para no acabar con jaqueca es mejor considerarlas cada una dentro de su propia Tierra alternativa.

Orden por sagas

Y finalmente, el orden que te permitirá mantener la cordura: dividir la franquicia en mini-sagas que no tienen por qué respetar la continuidad entre sí. Posiblemente es lo más sensato y permite entender las películas con sus continuaciones directas sin complicarse la vida. Es tan sencillo, por ejemplo, como que después de la trilogía original, Fox quiso exprimir a Lobezno con una precuela de su personaje más famoso e hizo 'Orígenes', y ya está. Podrían entenderse esta, junto a 'Lobezno: Inmortal' y 'Logan', pese a sus contradicciones, como un todo sobre el mismo personaje, ya que lo interpreta el mismo actor.

Buscando fórmulas para retomar la marca 'X-Men' (que no las películas originales), 'X-Men: Primera generación' puede verse como un reboot de la trilogía original, no como una precuela. Este reboot tendría dos secuelas: 'Días del futuro pasado' y 'Dark Phoenix'. El regreso de los actores de la trilogía original a la primera de las secuelas puede entenderse como un guiño a los orígenes tanto como una secuela/precuela de la trilogía original.

Finalmente, 'Deadpool' y 'Los Nuevos Mutantes' existen en sus propias sagas. La primera de estas miniseries puede entenderse como una saga de secuelas de 'Orígenes: Lobezno', sí, ya que el personaje de Ryan Reynolds aparecía en la precuela de 'X-Men', pero funcionan en su propio universo, y las películas independientes no hacen referencia a la línea de tiempo de Lobezno.

Saga X-Men original

X-Men

X-Men 2

X-Men: La decisión final

Saga Lobezno

X-Men Orígenes: Lobezno

Lobezno: Inmortal

Logan

Saga Precuelas

X-Men: Primera generación

X-Men: Días del futuro pasado

X-Men: Apocalipsis

X-Men: Dark Phoenix

Saga Deadpool