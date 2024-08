El país más feliz del mundo desde hace años tiene un problema: los extranjeros que viven allí opinan lo contrario

Lo hemos contado en más de una ocasión. Finlandia no solo parece uno de los lugares más felices del planeta. Las encuestas durante años lo atestiguan, e incluso los trabajadores lo corroboran. Lo tienen tan claro, que incluso se promocionan viajes gratis para que la gente aprenda a ser feliz. Siendo así, resulta una monumental paradoja que los extranjeros y ex patriados que se encuentran en el país, lo vean como uno de los peores para vivir. ¿O quizás hay una explicación?

El tercero por la cola. La noticia que ha reflejado ese galimatías apareció en la encuesta anual Expat Insider de InterNations (una web global de asesoramiento y redes sociales para expatriados). Para sorpresa de muchos, Finlandia estaba en el tercer puesto por la cola este año, superada únicamente por Turquía y Kuwait. “Finlandia es el mayor perdedor en 2024. En solo un año, la proporción de expatriados que están contentos con su vida allí cayó por mucho”. cuentan en la web.

Las claves. InterNations destaca que Finlandia obtuvo buenos resultados entre las 53 naciones analizadas en las categorías de capacidades digitales (6.º) y clima y medio ambiente (8.º), pero flaqueó (y mucho) en las de trabajo en el extranjero (46.º), facilidad de instalarse (50.º) y finanzas personales (52.º).

“Con un coste de vida relativamente alto, los expatriados no consideran que sus ingresos familiares disponibles sean suficientes y/o están insatisfechos con su situación financiera”, cuenta el comunicado. “El clima frío también se extiende a los círculos sociales, y Finlandia ocupa un puesto bajo en el índice de facilidad de adaptación”, señalan.

Un problema político. Riikka Pakarinen, director ejecutivo de la Comunidad de Startups Finlandesas, describía el colapso con asombroso en el medio Helsingin Sanomat, “sobre todo teniendo en cuenta que necesitamos mano de obra y talento. Son los que más beneficios generan para Finlandia. En general, Finlandia necesita trabajadores, independientemente del sector”. Pakarinen argumenta que el gobierno debía reconocer la situación y tomar medidas para rectificarla, presentando y comunicando una propuesta clara de medidas.

También el Partido de los Finlandeses, el miembro más antiinmigrante de la coalición gobernante de cuatro partidos, “debería reconocer la gravedad de la situación. Deberíamos poder distinguir entre las situaciones en las que la gente trata de venir aquí con motivos falsos y la situación general en la que la mayoría de los recién llegados quieren trabajar en beneficio de la sociedad”, subrayó.

El idioma, un hándicap. De la encuesta se sacan conclusiones como que los expatriados tienen dificultades con muchos aspectos de la vida en el país. Se clasificó como uno de los lugares más difíciles para aprender el idioma, lo que tiene un efecto dominó en las amistades y las oportunidades profesionales.

A este respecto, un expatriado estonio dijo: "aunque el idioma de la empresa sea el inglés y el puesto se pueda realizar solo en inglés, las empresas siguen exigiendo a los solicitantes que hablen finés casi como nativos".

Perspectivas y círculo social, otro muro. El país obtuvo una clasificación muy baja en cuanto a perspectivas profesionales y seguridad laboral. “Las oportunidades laborales locales para los expatriados son escasas y, a menudo, discriminatorias”, comentaba un expatriado de Gran Bretaña. No cambia mucho la opinión a la hora de crear un círculo social.

En cuanto a hacer amigos, los expatriados describieron a los finlandeses como “poco tolerantes con los extranjeros” y “demasiado internos”. De hecho, algunos comentarios elevan el tono, y un griego añadió que habían experimentado “nepotismo y situaciones muy problemáticas todos los días”.

Mudarte por la pareja. Kathrin Chudoba, directora de marketing de InterNations, cuenta en Fortune que muchas personas se mudan a Finlandia para unirse a un compañero o pareja finlandés, lo que significa que no se mudan necesariamente por sus propias perspectivas profesionales o el deseo de vivir allí. “Puedo imaginar que estas personas que pueden no tener una trayectoria profesional claramente definida cuando se mudan pueden verse afectadas por una recesión o dificultades para entrar en el mercado laboral”, dice.

Eso revelaría las escasas oportunidades (e ingresos) reflejadas en la encuesta. “Si no estás satisfecho con tu situación financiera o tu ingreso familiar disponible no es suficiente para vivir una vida cómoda, es probable que califiques toda una serie de categorías de forma más negativa, como las opciones de ocio o la vivienda, porque no puedes permitirte acceder a ellas”, cuenta Chudoba.

El país más feliz. Es la gran paradoja de los resultados de la encuesta. Durante años (y este mismo 2024), el Informe Mundial de la Felicidad lo ha copado Finlandia, un análisis que se basa en preguntas muy diferentes a las de la encuesta Expat Insider. En este caso, se utilizan datos de una encuesta que pide a los encuestados que piensen en una escalera, en la que la mejor vida posible es un 10 y la peor un 0. Luego se les pide que califiquen sus propias vidas en esa escala.

En la acera de enfrente se encuentra la encuesta de Expat Insider, que se centra en experiencias específicas y prácticas. A la vista está que preguntar a la población en general o a los expatriados en concreto da como resultado perspectiva muy diferentes.

El proyecto de ley. De fondo, un tema que seguramente tampoco ayuda. El proyecto de ley del gobierno que estipula que los trabajadores extranjeros deben volver a emplearse en un plazo de tres meses (o seis meses, en el caso de los especialistas) para conservar su derecho a residir en el país. El mismo, envuelto en una gran polémica, está previsto que se presente al parlamento en otoño.

La felicidad, como vemos, es un concepto de lo más abstracto. Se puede vivir en el país más feliz del mundo sintiendo todo lo contrario.

