En Finlandia se ha puesto de moda un nuevo deporte de salto con caballo. Caballo de madera

Calcular minuciosamente cada paso, cada línea, cada postura, cada salto. Todo eso sobre un caballo y a galope tendido. Un caballo…de madera. ¿Qué? Bienvenido al Concurso de Caballos de Afición o "Hobby Horse" de Finlandia. Sí, en el país nórdico la equitación y las competiciones de caballos de juguete se han convertido en una subcultura entre las adolescentes finlandesas, que fabrican, cuidan y, por supuesto, montan sus caballos imaginarios.

El funcionamiento es sencillo: es como montar un caballo normal pero sin que exista un animal que respira. Una disciplina que fusiona la fantasía con el atletismo y en la que la parte inferior del cuerpo de la persona imita los movimientos de un caballo y la parte superior actúa como un jinete. Es decir, son las piernas de quien monta el "caballo" las que corren y saltan como si lo hiciera un animal real.

Llamada "Hobby Horse", es una modalidad que comenzó en el países nórdico hace décadas y hoy el fenómeno se ha convertido en una tendencia tanto en el país como en el mundo, viralizándose en las redes sociales y construyéndose todo un reglamento, competiciones y estadios para practicar este deporte de manera oficial.

Tal y como se puede ver en el vídeo, el animal ha sido reemplazado por una cabeza de caballo de madera pegada a un palo. Aparte de eso, esta disciplina hace todo lo posible para imitar la equitación normal. De hecho, hay eventos ecuestres reales como doma y salto. Y lo cierto es que, aunque lo parezca, no es sólo un deporte de nicho. Las estimaciones dicen que hay alrededor de 10.000 personas que lo practican en Finlandia.

Una comunidad en crecimiento

¿Por qué está triunfando? Una razón es que los caballos reales son caros (muy caros) de mantener. Históricamente es un deporte que se ha asociado con las familias adineradas. Y esta es una manera de montarse sobre un caballo para aquellos que nunca tuvieron el dinero, el espacio, o la fuerza de voluntad para tener un animal de verdad. Otra razón detrás del fenómeno es la comunidad que existe alrededor de esta modalidad: existen equipos, clases y las jóvenes hacen amigas con sus mismas motivaciones.

Y, aunque como habréis comprobado en el vídeo, hay algo de cómico en ver a alguien adulto trotar mientras sujeta una cabeza de caballo en un palo bajo sus piernas, hay una increíble habilidad en ello. Las competiciones no son moco de pavo. De hecho, los obstáculos que se utilizan en ellas y que se tienen que saltar y sortear requieren de una fuerza y ​​destreza enormes. En el "Hobby Horse" se cubren además casi todos los deportes en los que participaría un caballo de verdad. Doma clásica, saltos, equitación western e incluso espectáculos de exhibición.

La Asociación de Caballos de Afición de Finlandia, o Suomen Keppihevosharrastajat Ry, fue fundada en 2006, pero la existencia de caballos de madera como estos se remonta muchos siglos atrás y a través de muchas culturas. Según se cuenta en este reportaje de The Guardian, aparecen en xilografías alemanas y óleos españoles del siglo XVI y se mencionan en The Life and Opinions of Tristram Shandy, de Laurence Sterne, dos siglos después. También existen variaciones en Europa, Asia y América del Norte.

Se desconoce, sin embargo, cuando comenzó la disciplina moderna actual que se practica en Finlandia, aunque se sabe que la comunidad floreció en secreto de manera online. Y hoy en día se ha montado todo un complejo ecosistema en el que no sólo se trata de competiciones y clases. Las jóvenes del país han empezado asignar a sus caballos nombres, razas y géneros.

Aunque cuesta pensar que algo así podría extenderse en la generación de Instagram, la Z, ya está en aumento también en Suecia, Rusia y los Países Bajos y se celebra como una exportación nacional. Es ilustrativo el hecho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia pidiera que le hicieran caballos de juguete para George y Charlotte, los hijos del príncipe William de Gran Bretaña. Veremos si algún día llega a España.

