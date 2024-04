Finlandia es el país con empleados más felices del mundo. Estas son las tres frases de un CEO finlandés para lograrlo

Según las conclusiones del Informe Mundial sobre la Felicidad 2024 publicado hace solo unos días, Finlandia ocupa por séptimo año consecutivo el primer puesto como país más feliz del mundo, teniendo en cuenta distintas métricas de bienestar social, económico y laboral, entre distintos grupos de distintas edades. España ocupa el puesto 36 en ese listado de felicidad.

“Dos factores principales ayudan a los finlandeses a encontrar la felicidad en el trabajo: un alto nivel de confianza en las instituciones y colegas, así como un fuerte enfoque en el equilibrio entre la vida laboral y personal” asegura Miika Mäkitalo, director ejecutivo de HappyOrNot en una entrevista con CNBC.

Esta empresa finlandesa fabrica los dispositivos con iconos de sonrisas y caras tristes con los que se mide la satisfacción de los servicios que seguro que has visto en aeropuertos, estaciones o centros comerciales. Según el directivo, la mentalidad finlandesa en torno a encontrar la felicidad y la satisfacción en el trabajo se podría resumir en tres frases que usa en su gestión al frente de HappyorNot.

Nadie nace herrero

O dicho de otro modo, nadie sale de la escuela, universidad o formación siendo un perfecto profesional. Se requiere tiempo y un proceso de rodaje profesional para alcanzar los conocimientos, pero sobre todo la experiencia para realizar un trabajo.

Partir de esta premisa elimina la presión cuando un nuevo empleado entra a trabajar en nuevo puesto. “Consigue el puesto que quieres, y luego aprende a hacer el trabajo lo mejor posible”, señala el directivo. “Nadie espera que el primer día ya sepas exactamente cómo hacer tu trabajo. Sé amable contigo mismo y concédete la licencia para cometer errores y aprender de ellos”.

En realidad, este concepto que deja margen al aprendizaje lo comparten muchos otros directivos y reclutadores, que prefieren a los candidatos que muestran mayor disposición por aprender y adquirir los conocimientos necesarios para el puesto, que a alguien con mayores conocimientos y menor predisposición a explorar nuevas áreas.

Se atienden negocios serios; De lo contrario, seremos como las gallinas sueltas de María

Aunque la frase pueda parecer carente de toda lógica, en realidad es un fragmento de la novela clásica Los soldados desconocidos del escritor Väinö Linn. Según el directivo, esta frase se utiliza para hacer referencia a que un equipo de soldados se encargará de los asuntos que se esperan de ellos.

Una vez cumplido ese objetivo prioritario, el equipo se tomará las cosas con calma con la idea de ser “gallinas sueltas” en lo referente a organizar sus propias prioridades en el trabajo: han hecho su trabajo y utilizarán el resto de su tiempo como crean conveniente para completar sus tareas.

Un estudio de Harvard Business Review respalda esta filosofía, que potencia dos aspectos importantes en las relaciones jerárquicas en las empresas. En primer lugar, empodera a los empleados para que, una vez concluidas las tareas más urgentes que deben resolverse en un corto plazo, son dueños de su agenda y de priorizar las tareas que crean convenientes en su jornada. Según datos del Informe del lugar de trabajo 2024 de la consultora Gallup, este control sobre su propio trabajo aporta satisfacción e implicación a los empleados. “Cuando todos en la organización conocen la estrategia y la visión, pueden actuar por su cuenta y no necesitan que les digan lo que se requiere”, sostiene Miika Mäkitalo.

Por otro lado, se elimina la tentación de un liderazgo tóxico basado en la microgestión que impida obtener distintos puntos de vista que puedan mejorar el rendimiento de la empresa. “Cualquier persona de la organización puede venir a mí y decirme: ‘Miika, eso no tiene ningún sentido. Corrige la estrategia’. Creo que es una buena retroalimentación, especialmente si se basa en hechos”, afirma el gerente finlandés.

Avanza, dijo la abuela en la nieve

Tal vez la frase no tenga mucho sentido para una empresa afincada en Cádiz, pero en realidad, cuando el directivo finlandés hace referencia a esta frase tiene en mente la imagen de una abuela que, ante un camino bloqueado por la nieve se queda quieto, mientras ella, con la experiencia de los años, le dice que avance que no es para tanto. El equivalente de “levántate que eso no es nada” que algunos hemos oído a las abuelas cuando siendo niños nos dejábamos las rodillas en el asfalto del parque.

La moraleja de la frase del directivo es no quedarse atrapado analizando un problema, sino que, en ocasiones, es necesario seguir avanzando e ir encontrando soluciones a medida que van surgiendo los obstáculos, comenta el directivo.

Esta filosofía es muy habitual en el ámbito de las startups y en los lanzamientos de nuevos productos tecnológicos. Es más importante poner el producto en el mercado e ir evolucionándolo con actualizaciones de software o con nuevas iteraciones, que permanecer fuera del mercado durante años esperando a tener el producto 100% desarrollado. “Hay una mentalidad de: no nos preocupemos, no nos detengamos en ello, ya se atenderá cuando empecemos a avanzar".

Imagen | Pexels (Helena Lopes)