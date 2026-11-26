En los Everglades de Florida hay cocodrilos, serpientes y también conejos de peluche dentro de pequeñas jaulas. Aunque la escena suene bastante absurda, en realidad tiene todo el sentido porque forma parte de un experimento llevado a cabo por la South Florida Water Management District. Su objetivo es atraer a las serpientes invasoras que infestan los Everglades para que puedan ser capturadas y retiradas de la zona.

La tecnología entra en juego. En 2025, investigadores de la Universidad de Florida y el organismo de gestión del agua de la región probaron estos señuelos mecánicos para atraer a las serpientes invasoras, concretamente la pitón birmana. Un ejemplar adulto puede medir hasta 6 metros de longitud, pero más que por su tamaño, el problema para capturarlas es que se camuflan demasiado bien y encontrarlas a simple vista es una tarea casi imposible. Aquí es donde entran en juego los conejitos robóticos que hacen que sea la serpiente la que salga de su escondite.

El esfuerzo de las autoridades da una idea de la dimensión del problema. Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, desde 2017 los equipos contratados por el estado y el organismo gestor del agua han retirado más de 19.000 pitones.

Un caballo de Troya térmico. Para diseñar la trampa, los científicos usaron conejos de peluche y los equiparon con motores, resistencias y otros componentes, todo alimentado con energía solar. El objetivo es intentar reproducir las señales que una pitón asociaría con una presa viva: el aspecto de un conejo de los pantanos, su temperatura corporal, el movimiento y también el olor, porque sí, los conejitos robóticos también tienen un emisor de fragancia. Cuando una serpiente se acerca, las cámaras que rodean la jaula la detectan y un agente especializado es enviado para capturarla y retirarla de la zona.

Usar conejos vivos no salía a cuenta. Antes de llegar a esta solución probaron con conejos vivos protegidos en jaulas. La trampa funcionaba y atraía a los reptiles, pero requería una atención diaria y resultaba inviable para cubrir miles de hectáreas. Con los señuelos robóticos consiguen el mismo efecto, sin tener que dedicar tiempo a vigilarlos, alimentarlos y atenderlos a diario

Cómo llegaron ahí. Durante décadas, EEUU importó estas serpientes para venderlas como mascotas. Se cree que muchas de ellas fueron abandonadas en la zona a principios de los años 80 porque habían crecido demasiado y resultaban difíciles de mantener. El clima cálido y húmedo del sur de Florida, unido a la presencia de abundantes presas y pocos depredadores naturales permitió que la población de pitón birmana aumentara. Las autoridades estiman que las pitones han acabado con el 95% de los pequeños mamíferos y han alterado la cadena trófica de los Everglades.

Vía | Gamestar

Imagen | South Florida Water Management District

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