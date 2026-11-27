En Madrid cada vez más propietarios de oficinas están convencidos de tener un tesoro. Y no porque se imaginen a grandes multinacionales de inquilinas. Sus planes están lejos del ámbito empresarial y corporativo y apuntan a un sector mucho más rentable: el residencial. Desde 2023, coincidiendo con la escalada del precio de la vivienda, Madrid ha visto cómo 374.100 m2 que en su día se destinaron a oficinas se reenfocaban a nuevos usos, como alojamiento turístico, trasteros o (sobre todo) nuevos apartamentos.

Hay quien habla ya de una auténtica reconversión.

¿Qué ha pasado? Que el precio de la vivienda se ha disparado en Madrid no es ninguna novedad. Aunque su encarecimiento se ha ido moderando, los gráficos de Idealista muestran que el m2 cuesta hoy en la capital 6.400 euros, muy por encima de los 3.700 de 2020. El repunte ha sido claro también en el mercado del alquiler, donde durante el mismo período el m2 se elevó un 52% y se sitúa en máximos históricos, al menos si hablamos de valor nominal (otra cosa es el real).

Al mercado de las oficinas tampoco parece irle mal. El informe trimestral de MVGM muestra que en el último año los alquileres se encarecieron un 9,7% en Madrid: en el centro de la ciudad se paga una renta media de 27,6 €/m2 y en el distrito más cotizado se alcanzan los 43,4. A pesar de esos valores, hay pistas que sugieren que cada vez más inversores se decantan por reconvertirlas en vivienda.

¿Cómo lo sabemos? Gracias a un estudio de Borneo Advisors del que se hacía eco hace poco elEconomista. En él la firma advierte de una “transformación” del mercado de las oficinas de la capital, una tendencia que lleva a buscar nuevos usos (residencial, sobre todo) a espacios que antes alojaban negocios.

No es un fenómeno homogéneo que afecte a todo el municipio por igual, pero para los técnicos de Borneo Advisors el cambio es evidente. Y no solo por la elevada demanda de vivienda. “Buena parte del stock en transformación procede de antiguos edificios de oficinas reconvertidos o de espacios industriales con distribuciones e instalaciones ya inadecuadas para el uso profesional”, aclara el estudio. “La dimensión del inmueble y su localización son las claves”.

¿Manejamos cifras? Sí. Tras analizar decenas de operaciones, Borneo Advisors identificó 80 edificios de Madrid que originalmente se dedicaban solo a oficinas y que, o bien se han transformado para destinarse a nuevos usos o bien están en plena reconversión. Para hacernos una idea de su alcance, la compañía estima que desde 2023 la “superficie de oficinas afectada” suma 374.154 m2.

El estudio no incluye los edificios de uso mixto, que combinan viviendas y oficinas, aunque sus autores ven “previsible” que estas últimas también hayan perdido peso en los últimos años. El cambio de uso, aclaran, ha sido posible gracias a un “marco normativo flexible” que “facilita y agiliza” el proceso, aunque también reconocen que sigue siendo un trámite “largo” y no siempre exitoso.

En ocasiones la reconversión de antiguas oficinas no resulta “viable”.

¿Qué supone ese cambio? Su efecto más evidente es un adelgazamiento del parque de oficinas en la capital. El informe muestra que, de media, desde 2023 se han cambiado de uso 107.000 m2 al año. Es un dato importante porque sugiere que el mercado de las oficinas pierde más superficie de la que gana.

Los técnicos calculan que en los últimos años se “transformaron” 260.396 m2 mientras se entregaron 219.054. Eso deja una “pérdida neta de stock de oficinas”. En 2027 se espera que la oferta aumente con 71.000 m2 extra que todavía están en construcción, pero aun así el estudio prevé que el parque siga reduciéndose durante años. Ahora mismo el déficit neto generado ronda los 155.100 m2.

¿En qué se transforman? En vivienda, sobre todo. Aunque parte de esas antiguas oficinas se han convertido en hoteles, apartamentos turísticos, trasteros o espacios de uso mixto, la gran mayoría se ha inyectado en el mercado residencial. Para ser más precisos, el informe calcula que se han destinado a ese uso unos 270.800 m2, el 72,4% del total.

Eso explica que la reconversión del parque no avance al mismo ritmo ni sea igual de intensa en todo Madrid. El mayor cambio se detecta en el interior de la M-30, que aglutina el 75% de la superficie en transformación. El fenómeno se aprecia sobre todo en el área urbana. En el exterior de la M-30 o la periferia es mucho más residual. Curiosamente, “buena parte” de los inmuebles que se están reconvirtiendo en el centro y Salamanca se diseñaron originalmente como vivienda, con lo que “el cambio de uso revierte a su función inicial”.

¿Sabemos algo más? Sí. Que esa transformación está generando un negocio cuantioso. El estudio habla de 598 millones de euros invertidos el último año y medio, lo que representaría el 20% de toda la inversión en oficinas realizada durante ese período. “La construcción de nueva oferta se concentra en zonas descentralizadas, mientras la transformación de uso se concentra en el centro. Sin proyectos de reemplazo en marcha en centro y Salamanca, la desaparición de stock en estos submercados es especialmente relevante”, concluye.

Imagen | Joel Filipe (Unsplash)

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