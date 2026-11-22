Hong Kong es famoso por su skyline, erizado de lujosos rascacielos. Sin embargo su última gran apuesta urbanística no mira hacia arriba, sino hacia los lados. Central Yards aspira a convertirse en una suerte de ‘torre rasante’, un complejo de 400 metros de largo en el que se abandona la lógica vertical para apostar por la expansión horizontal. Sus promotores no son los únicos que han cambiado de chip: es la misma filosofía que aplica Google en su sede de Londres o (quizás su mayor ejemplo) el ambicioso proyecto The Line, una ciudad vertical de 170 km en pleno desierto saudita.

Hay quien ya habla de groundscrapers, “rascacielos horizontales” o incluso “rascasuelos”, un concepto que, si bien no es del todo nuevo, despierta cada vez más interés.

¿Rascacielos horizontales? Suena casi a oxímoron, pero se trata de un concepto que urbanistas y arquitectos miran cada vez con más atención. De hecho, hace unos días Financial Times le dedicó un amplio reportaje en el que repasa algunos ejemplos de groundscrapers y sus ventajas frente al modelo tradicional de los rascacielos verticales, una tipología de edificio que ha obsesionado a promotores, empresarios y arquitectos en las últimas décadas y tiene su máxima expresión en torres como el Burj Khalifa de Dubái, de más de 800 metros de altura, o la (aún) inacabada Jeddah Tower, que aspira a romper récords alcanzando la marca de 1.000 m.

El motivo de esa obsesión es muy sencillo: la altura siempre ha sido sinónimo de prestigio y exclusividad, pero… ¿Sigue siendo así en 2026?

Henderson Land unveiled details of Central Yards on Tuesday, a 1.6 million square foot mixed-use development on the New Central Harbourfront. Phase 1 will open next year, followed by Phase 2 in 2032. It will include office space, a sky garden, and a theatre. Photo Henderson Land. https://t.co/JHDdHKbRu3 — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 19, 2025

¿Qué ventajas tiene? Antes de nada hay que aclarar un detalle importante. Los arquitectos no siempre pueden escoger qué altura o longitud tiene un edificio. Hay regulaciones urbanísticas que lo limitan. Eso sin contar con la disponibilidad de terreno edificable (habitualmente escaso en las ciudades), que también condiciona los planes de las promotoras. Dejando claro todo eso, los groundscrapers (‘rascacielos horizontales’) ofrecen una serie de ventajas para los inversores. La principal, como destacan en Lex Column, la columna de FT sobre finanzas, es su mayor flexibilidad.

A diferencia de lo que suele ocurrir con las torres que se elevan decenas (o cientos) de metros, los ‘horizontal skyscraper’ pueden construirse, financiarse y activarse por fases. No hace falta que la obra esté finalizada para rentabilizarla. Además, los proyectos pueden ir corrigiéndose sobre la marcha, en función de la respuesta del mercado, una ventaja importante si tenemos en cuenta que hasta hace no tanto Nueva York tenía un problema por el exceso de oficinas vacías o que, en plena crisis, China se encontró con promociones residenciales sin apenas uso.

¿Es la única ventaja? No. Construir en altura no sale barato. Sobre todo si se aspira a erigir enormes rascacielos que requieren refuerzos estructurales. No es una cuestión menor si tenemos en cuenta los factores que intervienen en el coste total de las promociones inmobiliarias.

Aunque la ‘foto’ puede variar muchísimo de una ciudad a otra, dependiendo de factores como la disponibilidad de terrenos o lo tensionado que esté el mercado, hay estimaciones que apuntan a que el suelo representa entre el 20% y algo más del 30% del precio final de la vivienda. El resto lo acaparan los costes de construcción e impuestos, además del margen de beneficio.

A la hora de decantarse por edificios verticales u horizontales los promotores se mueven entre esos dos factores: el coste del suelo y el de la construcción. A mayor altura, más vivienda (oficinas y superficie comercial) para amortizar la inversión en los terrenos, pero también mayores gastos de construcción. A ese hándicap se suman otros factores, como el mantenimiento o el grado de adaptabilidad de los inmuebles. Los defensores de los groundscrapers sostienen que facilitan la eficiencia energética y tienen ciertas ventajas a la hora de gestionar plantillas.

¿Son algo nuevo? No exactamente. El medio especializado Arch Daily recuerda que la filosofía de los “rascacielos horizontales” puede apreciarse ya en los parques de oficinas de posguerra que se construían en las áreas suburbanas de EEUU e incluso cita ejemplos anteriores, como Royal Crescent, una hilera de viviendas adosadas de Bath, o la urbanización residencial Robin Hood Gardens, también en Reino Unido.

Proyectos como Central Yards, la sede de Google en King's Cross o sobre todo The Line (salga o no finalmente adelante) demuestran sin embargo que el concepto despierta interés tras un tiempo en el que los promotores parecían empeñados en elevar los skylines hasta alturas estratosféricas.

Imagen | Google

En Xataka | Los arquitectos coinciden: "Las casas prefabricadas en 3D pueden ayudar a paliar la crisis de vivienda, pero no son una solución estructural"