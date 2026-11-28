¿Y si se pudiera “plantar cara” a la maquinaria de Cortylandia? Son muchos años, vale la pena intentar lo que han logrado un padre y un hijo: que la música a la Navidad de Madrid la pongan ellos, no un patrocinio millonario. Juanjilandia es el curioso nombre que han elegido y una casa de El Bercial, en Getafe, el lugar. Tal y como documentan en 20minutos, esta familia decidió hace años que la Navidad se ejerce ayudando a otros, y montaron 10.000 luces, además de otras 5.000 luces soldadas a mano y un mercado solidario. Y sin contar con ningún padrino detrás.

La casa. Se llaman Juan y Javi y viven la Navidad “a lo grande”. La familia Acebedo Lara diseña sus propias figuras, prepara los espectáculos de luces y hace el montaje a mano: padre e hijo han ido ampliando la instalación en su tiempo libre, año tras año. El proyecto ya cumple diez años y se enciende el sábado 28 a las 18.30 en la calle Pilar Miró, 22. Se puede visitar hasta el 9 de enero.

La causa. La familia ha elegido a APANID, la asociación de padres y amigos de niños diferentes, con más de 50 años de trayectoria que atiende a personas con discapacidad intelectual. El objetivo es reunir 2.500 euros antes de mediados de enero para renovar el gimnasio y las salas de terapia del colegio de educación especial y de las residencias de menores. El año pasado lograron el objetivo de recaudar 2.200 euros para Cris contra el Cáncer.

Esta vez, la lista incluye camillas regulables, circuitos de equilibrio, paneles sensoriales, proyectores de efectos, mesas luminosas, mantas de peso y pufs de posicionamiento. Bajo el lema “Cada estímulo cuenta. Cada terapia abre una puerta” la campaña alojada en Donio ya cuenta con quince donantes.

Donar desgrava. Donio, la fundación española, asegura que entrega el 100% de lo recaudado sin comisiones y que sus donaciones permiten deducir hasta el 80%. Aunque hay matices: 80% de los primeros 250 euros y 40% a partir del resto, o 45% si se donó lo mismo o más en los dos ejercicios anteriores, según la Agencia Tributaria. Con 100 euros, por ejemplo, restas 80 de la cuota. La condición es marcar la casilla "Quiero un certificado de donación" al donar, porque sin certificado no hay deducción. La ley exige que lo emita una entidad acogida a la Ley 49/2002, y comprar en un mercadillo, donde se recibe algo a cambio, no desgrava.

No solo Madrid. El fenómeno de la casa transformada en evento es mucho más común de lo que parece. En Tenerife, por ejemplo, la casa más navideña de Canarias, en Valle de Guerra (La Laguna), es de la familia Barroso. Cuenta con más de 30 años de historia, se enciende el domingo 29 a las 19.00 y la entrada es gratuita. Recoge juguetes para Kilómetros por Sonrisas hasta el 2 de enero y alimentos para Cáritas hasta el 22 de diciembre. Eso sí, la familia pide civismo y respeto para los vecinos.

También es de sobra conocido el el XI Mercadillo Solidario de Fundación Más Vida, en Zaragoza: del 18 al 22 de noviembre estuvieron reuniendo juguetes y libros de segunda mano con 995 beneficiarios. El de San Vicente de Paúl abre en la plaza Santa Cruz del 26 de noviembre al 2 de diciembre. Y la Escuela de Fotografía Centro de la Imagen celebra el 19 de diciembre su mercadillo fotográfico, con fotos a 5 euros y la misma fórmula: el 100% de lo recaudado se dona, en este caso para ASPANOA.

Hay otros, como el de Santacara, en Navarra, el cual organiza el 28 de noviembre una jornada solidaria con los típicos ascensos a la torre por una entrada de 3 euros, mercado y recogida de juguetes para ANELA y POSTHAC. O las casas luminosas gallegas, como O Cancelo en Guitiriz. Todas son con entradas gratis, aunque se puede hacer donaciones. Juanjilandia solo pide 2.500 euros para una causa noble, calderilla para cualquiera de ese 1%.

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En Xataka | El gran negocio de estas Navidades son los catálogos de juguetes de El Corte Inglés vendidos a 5€ la pieza