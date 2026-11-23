Durante 33 años, el piso de arriba del Ayuntamiento de Yanguas ha estado habitado sin niños. La escuela de esta villa medieval del norte de Soria cerró por falta de alumnos y no volvió a abrir hasta 2002, cuando el hoy alcalde, José Rico Martínez, consiguió reabrirla. Hoy tiene un maestro y una decena de alumnos, y el Ayuntamiento sigue haciendo lo mismo que lleva años haciendo para que no falten: arreglar casas viejas y alquilarlas por entre 100 y 200 euros al mes.

Esa oferta, que Rico detalló en una entrevista con el creador Hildemaro Solís, suena a milagro en un mercado que empuja a algunos habitantes en zonas tensionadas a vivir en caravanas y hasta en cementerios. El problema de Yanguas es que su censo tiene dos caras: de finales de diciembre a marzo viven allí entre 40 y 50 personas (entre semana). Los fines de semana la cifra sube, y entre el 15 de julio y finales de agosto, según el propio alcalde, el pueblo llega a las 400-450 personas.

Una villa que fue cabeza de comarca. Y ojo porque este no es un pueblo cualquiera: Yanguas está a unos 48 kilómetros de Soria capital, en las Tierras Altas, una comarca que perdió cuatro de cada cinco habitantes entre 1900 y 1980 y hoy ronda los 1,9 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 83,6 de media en España.

Antes, Yanguas fue villa fronteriza y cabeza de su propia Comunidad de Villa y Tierra, con 11 parroquias románicas, y de ella salió uno de los gremios de arriería más importantes de la Edad Media. La provincia entera tenía unos 88.400 habitantes en 2022 y, según el INE, hay más sorianos viviendo fuera que dentro: de 127.679 nacidos en Soria, 60.492 residen en la provincia y 65.281 en otra provincia de España.

La contrapartida. Eso sí, quien quiera una de esas casas debe llegar o con empleo o con opciones reales de ponerse a buscar. Rico cuenta que ya ha habido gente que se instaló sin ocupación alguna, y su respuesta siempre es “Hay que venir a trabajar”. El Ayuntamiento dispone de 12 viviendas propias, con baño y un gasto de agua mínimo, y según el alcalde, "por un alquiler de 100, 150 o 200 euros traes una familia". Rico desmiente además los mensajes de redes de “solo paisaje” o los que prometen dinero por mudarse al campo: nadie cobra por venir.

En qué trabajar. Del monte, la obra y la barra. Rico habla de brigadas forestales de Tragsa que limpian pinares (dice haber colocado ahí a unas diez familias), contratos de la mancomunidad, albañilería y hostelería. Los sueldos son modestos: él mismo descarta los 3.000 euros mensuales. El pueblo se apoya en los bares y el turismo, con el sello de Conjunto Histórico-Artístico (desde 1993) y de Los Pueblos más Bonitos de España. Para medir la distancia, una casa rural en Yanguas sale de media por 27 euros por persona y noche.

Quiénes llegan. Los nuevos vecinos de Yanguas tienen perfiles variados: según El Español, han llegado familias de Ecuador, Marruecos y Rumanía, además de jubilados. A quien le pregunta por el futuro del pueblo, Rico responde siempre con “Yanguas no desaparece”. Por comparar, en Valencia, Zarra, con 374 vecinos, alquila viviendas municipales por menos de 300 euros. Con un programa de arraigo llegaron tres familias y ocho escolares y su colegio, a punto de cerrar, subió a once alumnos.

Género con historia. Este tipo de iniciativas son todas variaciones de Aguaviva (Teruel). Ya lo contamos en Xataka: el prototipo nació allí en el año 2000, cuando su alcalde publicó un anuncio en La Nación para atraer familias argentinas en plena crisis del corralito. Aguaviva había pasado de 1.863 habitantes en 1930 a 618 en 1991. Y es que, según el diagnóstico del Ministerio para la Transición Ecológica, el 80,2% de los municipios españoles pierde población sin parar desde 2011.

Cuando sale mal. El ejemplo más claro está en la misma provincia. Beratón ofreció una casa recién rehabilitada a quien reabriera el bar del pueblo. Llegó una pareja de Cuenca, el bar volvió a abrir y, con el invierno, los termómetros bajaron hasta los ocho grados bajo cero. La pareja hizo las maletas el 31 de diciembre, a los dos meses de llegar, y el pueblo volvió a sus cinco vecinos de invierno. Su alcaldesa, Carmen Lapeña, admitió que enero y febrero son malas fechas para estrenarse y que no repetirá la oferta hasta que llegue el calor.

El otro extremo. Arenillas, también en Soria, tiene unos 40 habitantes en invierno y unos 300 en agosto. Dispuso una casa sin alquiler, un puesto de albañil y la gestión del bar, y un youtuber difundió la oferta. Su alcaldesa, Sonia Tobaruela, calculó entre 7.000 y 8.000 correos llegados de medio mundo, y avisó a los candidatos: «No se lo pinto muy bonito». Un alcalde cobra un alquiler simbólico y otra regala la casa, pero los dos terminan advirtiendo de lo mismo: vivir en estos pueblos exige ir preparado.

Cuello de botella. La II Estrategia Nacional para el Reto Demográfico señala la escasez de alquiler asequible como el principal freno para atraer vecinos. Casas vacías hay muchas, pero están deterioradas, repartidas entre herederos o en manos de propietarios que desconfían de alquilar.

En Burgos, los grupos de repoblación cuentan que los recién llegados quieren probar antes de comprar; en Aragón, muchos interesados se topan con un "no tenemos casa para alquilar". Yanguas parte con ventaja porque su casero es el Ayuntamiento, y además lleva tiempo en ello: ya aparecía en 2016 entre los cinco municipios sorianos del convenio Rehabitare para rehabilitar viviendas rurales.

Imágenes | Flickr (1 y 2)

En Xataka | En España siempre hay un "pueblo pequeño que ofrece casa gratis y trabajo". Y siempre tiene letra pequeña