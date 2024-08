El millonario heredero de Hermés adoptó a su jardinero. Su fortuna se ha evaporado antes de que llegue a su jardín

Hace algunas semanas te contábamos el curioso caso de un excéntrico millonario heredero de Hermés, que había adoptado al jardinero de una de sus propiedades en España para así heredar toda su fortuna. En un inesperado giro de los acontecimientos, el jardinero seguirá teniendo un padre adoptivo, pero no una herencia tan abultada como creían.

El octogenario millonario Nicolás Puech es heredero de quinta generación de Thierry Hermés, fundador de la selecta marca de moda de lujo que ha fabricado piezas de culto solo al alcance de unos pocos afortunados.

Como informaba el medio suizo Tribune de Genève, en otoño de 2023 el millonario presentó tres demandas ante la justicia de Ginebra contra Eric Freymond, su antiguo gestor de patrimonio. Ahora, un tribunal suizo ha desestimado las acusaciones de Puech contra su ex administrador de patrimonio por presunta mala gestión y fraude.

La fortuna que estaba, pero se esfumó

El millonario había heredado 6 millones de acciones de Hermés, valoradas en unos 12.000 millones de euros. Según recogía el medio suizo, esas acciones se fueron transfiriendo a bancos suizos entre 1998 y 2012, pero ahora no queda claro su paradero. El millonario, afirmaba que Freymond, que había gestionado su riqueza durante más de dos décadas, había malversado su fortuna de forma deshonesta.

Según el fallo judicial, no se encontraron evidencias de que el asesor financiero administrara mal la fortuna de Puech o que éste fuera engañado ya que había dado el control ilimitado de sus cuentas bancarias y libertad de acción para operar con su patrimonio.

Aunque Puech alegó que no estaba al tanto de la pérdida de sus acciones, el tribunal concluyó que no había evidencia de engaño por parte de Freymond. En su sentencia, el juez subrayó que la "confianza ciega" de Puech en su administrador no implica necesariamente deshonestidad.

El tribunal determinó que Puech nunca había indicado que no comprendía lo que estaba firmando para su administrador y recriminaba al millonario no haber estado más atento a los movimientos de su patrimonio, alegando que el millonario podría haber revisado y revocado su acuerdo ante la mínima anomalía, pero eligió no hacerlo.

De lo que no queda ninguna duda es que Puech ya no controla las 6 millones de acciones de Hermès que había heredado. Estas acciones, que lo habían convertido en el mayor inversor de la empresa de lujo, fueron vendidas y transferidas bajo la gestión de Freymond.

Un ataque de su rival con efecto retardado

Llegados a este punto, el caso de la misteriosa desaparición de la fortuna del heredero de Hermés ya ha tomado tintes de una película de misterio, por lo que nos falta un villano. En este caso, metido en ese papel encontramos ni más ni menos que a Bernard Arnault, fundador del imperio LVMH y tercer hombre más rico del mundo según Forbes.

En 2014, Bernard Arnault, intentó adquirir Hermès. Eso desencadenó un conflicto con la familia Hermès, que se negó a perder el control de su empresa en manos de su principal rival.

Nicolas Puech se desvinculó de la posición del clan familiar y se mostró partidario de la entrada de Arnauld en el accionariado de la compañía, haciendo sospechar al resto de familiares que Puech se encontraba detrás de la adquisición del 23% de las acciones de la compañía. Eso suponía más de 7.500 millones de dólares en acciones. Finalmente, Arnault retiró su ataque financiero contra Hermés.

Paradójicamente, un año después del “ataque” de Bernard Arnault, el grupo Hermès indicaba que ya no sabía dónde estaban depositadas las acciones de Nicolas Puech, y le reclamaba informes de su paradero. Bloomberg publicabaque, a pregunta de un analista durante la última presentación de resultados de la compañía, Axel Dumas, presidente ejecutivo de Hermés, seguía sin saber si Puech conservaba sus acciones de la compañía. "No tenemos forma de verlas y controlarlas", respondió Dumas

Bien sea por la habilidad y la astucia financiera de Bernard Arnault o por la avaricia de Eric Freymond, la única certeza de la misteriosa desaparición de 12.000 millones de euros en acciones de Hermés, es que el recién adoptado jardinero nunca llegará a heredarlas. Su gozo en un pozo. Otro hijo de millonario que no va a heredar la fortuna de sus progenitores.

