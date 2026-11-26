En una finca de Las Gabias, a las afueras de Granada, se construyó un rincón pensado para no levantar sospechas: césped artificial, un columpio, una casita de juegos y una colchoneta. Cualquier vecino, o cualquier agente, habría visto lo que era, el típico espacio para niños. Debajo, la Guardia Civil encontró una instalación subterránea de unos 180 metros cuadrados y 5 metros de altura con dos salas de cultivo de marihuana.

La operación, bautizada como Nazarí-Sabika 04, se ha saldado esta semana con con 13 registros, 5 detenidos, 3 investigados más y 2.479 plantas intervenidas. Según el instituto armado, es el zulo de cultivo más grande y sofisticado jamás visto en la provincia.

Parque infantil con rampa industrial. Parte del terreno estaba cubierto con césped artificial y varios juegos. El resto era piedra blanca decorativa. Bajo ese decorado se ocultaba un portón abatible de grandes dimensiones con un sistema de apertura hidráulico, que también se podía accionar a mano desde una pequeña trampilla cuadrada.

Tras retirar el césped y acceder a esa trampilla, los agentes accedieron a una rampa por la que podían entrar vehículos directamente. Ideal para cargar y descargar. No en vano, en el garaje cabía perfectamente una furgoneta. Dentro, dos habitaciones amplias albergaban 1.954 plantas de cannabis, con iluminación, ventilación y climatización pensadas para una producción intensiva. Las 525 restantes de las 2.479 intervenidas estaban ya en las otras dos plantaciones de la red.

Cuánto vale. La Guardia Civil no ha facilitado una valoración de la droga, pero se puede estimar con la cuenta habitual: con un rendimiento de entre 50 y 100 gramos aprovechables por planta, las 1.954 del zulo darían entre 98 y 195 kilos de cogollo por cosecha. Al precio medio de 6,42 euros el gramo que recoge la Monografía sobre Cannabis 2025, hablamos de entre 630.000 euros y 1,25 millones por ciclo. En un interior, con luz artificial y clima controlado, el ciclo se puede repetir perfectamente varias veces al año.

El enganche. Ninguna instalación así sobrevive con un contrato normal de luz. Los investigadores localizaron una torreta eléctrica desde la cual se hacía la conexión a la red. El consumo detectado en la finca equivalía al de alrededor de un centenar de viviendas. Es un patrón conocido: según datos de Endesa, las plantaciones ya concentran el 37% de la energía recuperada en fraudes eléctricos de la compañía, y cada una gasta de media como unas 80 viviendas. Los enganches directos, además, provocan sobrecargas que han incendiado centros de transformación en Sevilla y Granada.

La tienda. La operación incluyó también el precintado de una nave comercial especializada en material de cultivo de cannabis, un grow shop que la Guardia Civil estima en varios millones de euros y cuyo propietario sería el presunto responsable principal de la red. Los agentes sospechan que de ahí salía el equipamiento para la plantación de Las Gabias y que servía además para abastecer a otras organizaciones.

En los registros se intervinieron dos turismos, dos furgonetas, una caravana, un remolque, 22.970 euros en efectivo y una pistola eléctrica tipo táser. El juez ha decretado prisión provisional para el supuesto cabecilla. A los investigados se les atribuyen cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de arma prohibida y pertenencia a grupo criminal. Todo delito es presunto: la investigación sigue abierta.

Granada, otra vez. El caso no es una rareza en la provincia. En octubre de 2025, la operación Nazarí 64 Falla dejó 35 detenidos y 16.870 plantas incautadas en Granada, Málaga y Valencia. Entre finales de septiembre y principios de octubre de este año, otro despliegue se resolvió con 7.382 plantas y 17 detenidos en 15 localidades granadinas, con cultivos escondidos hasta tras una alacena de cocina.

En julio, Aduanas y Guardia Civil intervinieron 673 plantas en Padul y Cónchar-Villamena; en septiembre, 742 en Alhendín, donde un incendio por un cortocircuito en una instalación ilegal destapó la trama. A escala europea, según el último Informe Europeo sobre Drogas, España concentró en 2024 el 75% de todas las plantas de cannabis incautadas en la UE.

Lo novedoso de Las Gabias es el disfraz, absolutamente profesionalizado, lo cual requiere la ayuda implícita de electricistas, albañiles y operarios para sacar tanta tierra (recordemos: más de 5 metros de altura). Ante las posibles quejas por olor, aquí la organización apostó por esconderlas literalmente bajo un columpio y a vivir.

Imágenes | Guardia Civil

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