Elon Musk optó por Trump y Bill Gates por Harris. Jeff Bezos decidió mantenerse neutral y ha desatado una crisis en su periódico

Apoyar abiertamente una postura política cuando se es un empresario de éxito siempre tiene sus riesgos, pero en un sistema electoral como el estadounidense, es algo habitual que los grandes millonarios hagan donaciones a las campañas de los candidatos. Elon Musk ha apoyado a Trump, y Bill Gates ha hecho lo propio con Harris.

Sin embargo, Jeff Bezos, a través de su periódico The Washington Post, ha optado por mantenerse en la equidistancia negándose a apoyar a ningún candidato y eso le está costando una grave crisis interna, según el Financial Times.

En EEUU la equidistancia no está bien vista. Elon Musk lleva semanas aportando centenares de millones de dólares en forma de donaciones a la campaña de Donald Trump, y haciendo horas extra para participar en mítines de apoyo al candidato republicano. Según publicaba Forbes, 81 multimillonarios han hecho público su apoyo a Kamala Harris, entre ellos, un Bill Gates que siempre ha mantenido con discreción su preferencia política.

Sin embargo, en una decisión inédita en los últimos 36 años, Jeff Bezos ordenó a los responsables de The Washington Post, que compró por 190 millones de dólares en 2013, no publicar una editorial en apoyo a uno de las figuras en la carrera por la Casa Blanca.

La decisión desató la tormenta. La decisión de Bezos sobre el posicionamiento del diario a ningún candidato ha levantado ampollas tanto entre los lectores del diario como entre miembros destacados de su redacción.

Según publicaba la cadena pública NPR, más de 200.000 personas habían cancelado sus suscripciones digitales al mediodía del pasado lunes. Algunas cancelaciones no tienen efecto inmediato, por lo que la cifra podría ser muy superior al cerrar el mes. Esto supone en torno al 8% del total de los 2,5 millones de suscriptores de pago del diario.

Además, según EFE, 18 columnistas firmaron un manifiesto de protesta ante la decisión porque, en su opinión, "representa un abandono a las convicciones del diario”. Los columnistas Molly Roberts, David Hoffman y Mili Mitra renunciaron al consejo editorial del periódico y Robert Kagan, editor general y aclamado columnista del medio, dimitió en señal de protesta a la medida.

Los motivos de Jeff Bezos. El propietario de The Washington Post ha querido calmar los ánimos publicando los motivos que le han llevado a tomar esa decisión. En su comunicado, Bezos aseguraba que lo ha hecho para mantener la imparcialidad de una prensa con índices de credibilidad muy bajos, aludiendo a que la prensa no debería ser juez y parte en los procesos electorales. "Los respaldos a una candidatura no hacen nada para inclinar la balanza en una elección (...) sino que crean una percepción de parcialidad", señalaba Bezos en su editorial.

Además, en su escrito, el fundador de Amazon reconocía reuniones recientes entre William Lewis, director ejecutivo de Blue Origin; Andy Jassy, CEO de Amazon con el candidato republicano Donald Trump, tal y como publicaba CNN. Esas reuniones previas a la decisión de no publicar una editorial que ya se había escrito y en la que el diario mostraba su apoyo a la candidatura de Harris, arrojaba sombras sobre posibles presiones por parte de Trump, según deslizaba CNBC.

Una decisión inédita desde 1988. En un comunicado hecho público por el director de The Washington Post, el medio reconoce que lo inédito de la situación en los últimos 36 años, pero señala que no es la primera vez que el diario adopta esta postura de equidistancia.

El exdirector ejecutivo del Washington Post, Marty Baron aseguró en una entrevista para NPR que, si bien es cierto que los motivos que argumentan desde la dirección del periódico son respetables, no han elegido el momento adecuado para ponerlos en marcha. "Si esta decisión se hubiera tomado hace tres años, dos años, tal vez incluso un año, habría estado bien. Es una decisión razonable, sin duda. Pero se tomó un par de semanas después de las elecciones y no hubo una deliberación seria y sustancial con el consejo editorial del periódico. Claramente se tomó por otras razones, no por razones de principios elevados".

Imagen | Van Ha, Unsplash (Mr Cup / Fabien Barral)