Hay personas que pasan toda una vida esperando el momento adecuado para emprender una gran aventura. Otras, en cambio, parecen empeñadas en desafiar al calendario. La historia de la francesa Doris Lacombe pertenece a esa segunda categoría, aunque su último desafío comenzó de la manera más insospechada: en el patio trasero de un concesionario africano.

Una vida poco convencional. Antes de descubrir las motocicletas, Doris Lacombe había sido bailarina, criadora de cabras, profesora de danza y hasta fundadora de una escuela de circo. También era una viajera empedernida que había recorrido enormes distancias a pie.

Sin embargo, superados los 75 años, comenzó a comprobar que su cuerpo ya no respondía igual ante las largas caminatas. Necesitaba encontrar otra forma de seguir explorando el mundo.

Cinco minutos de autoescuela. Un amigo le sugirió que viajara en ciclomotor, pero a Doris le pareció una opción demasiado lenta. Así que, a los 81 años, acabó en un concesionario Yamaha de Dakar, Senegal, donde adquirió una motocicleta de 125 centímetros cúbicos que le regaló su hijo.

Solo había un pequeño inconveniente: la mujer nunca había conducido una moto de marchas. Según contó en una entrevista a Rider Radio, preguntó al vendedor cómo se cambiaban las marchas y dónde estaba el freno. Dio tres vueltas por el patio del establecimiento, entre barro, agua y piedras, y consideró que estaba preparada para la aventura. Sí, su aprendizaje había durado poco más de cinco minutos.

De principiante a exploradora. Lo que vino después fue una auténtica barbaridad (o temeridad, según se mire): recorrió nada menos que 19.400 kilómetros, once países y algo más de siete meses sobre dos ruedas. Doris recorrió Senegal, Guinea-Bisáu, Guinea, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Sierra Leona, Mauritania y Marruecos, antes de regresar a Francia.

Por supuesto y tratándose de semejante ruta, durante el viaje tuvo que lidiar con pistas en mal estado, trámites fronterizos, caídas e incluso una fractura de omóplato… con 81 años. Un matiz: contaba en los medios franceses que, por razones de seguridad, evitó atravesar Nigeria y Liberia.

Una aventura con otro propósito. Porque su viaje tampoco era un simple capricho turístico. Como explicó a La Dépêche du Midi, Doris llevaba más de veinte años colaborando en la atención a personas con quemaduras en África. Durante su recorrido visitó dispensarios de zonas rurales, compartió sus conocimientos con los sanitarios locales y participó en la grabación de demostraciones para facilitar su difusión.

Dicho de otra forma, la motocicleta no solo era la compañera de aventura, también le permitía llegar a comunidades alejadas sin las limitaciones físicas de sus antiguas expediciones a pie.

El problema de volver a casa. Cuando llegó a Benín, Doris se encontró ante una disyuntiva que no había resuelto al comenzar el viaje: qué demonios hacer con la motocicleta. Para entonces, aquella pequeña Yamaha se había convertido en algo mucho más importante que un medio de transporte.

Así que en lugar de dejarla en África y regresar en avión, la mujer decidió volver conduciendo hasta Francia por carretera, recorriendo buena parte del continente por itinerarios diferentes a los de la ida. Como ella misma ha explicado, había descubierto una libertad a la que ya no estaba dispuesta a renunciar.

La moto menos espectacular. Por supuesto, uno de los aspectos más llamativos de la aventura de esta aventurera tan peculiar es el vehículo elegido. Lejos de las enormes motocicletas de aventura que hay en el mercado, equipadas con sofisticados sistemas electrónicos y diseñadas para expediciones internacionales, Doris completó el recorrido con una sencilla 125, del tipo Yamaha YBR.

Hablamos de una moto ligera y de mecánica hiper sencilla, una motocicleta que acabó transportando a una mujer octogenaria durante una distancia equivalente a casi la mitad de la circunferencia terrestre.

Un nuevo comienzo a los 82 años. En junio de 2025, Doris regresó al departamento francés de Tarn, donde fue recibida por motoristas locales. Había cumplido los 82 años durante aquella aventura y, lejos de considerar el viaje como el broche de oro a su trayectoria como exploradora, ya estaba pensaba en el siguiente.

Este año, en marzo de 2026 y a los 83 años, hablaba de recorrer el Mediterráneo en motocicleta. Después de toda una vida viajando, había encontrado una nueva manera de hacerlo a una edad en la que muchos empiezan a guardar las llaves del coche.

Imagen | Picryl

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