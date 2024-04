4.500 millones de años de historia de la Tierra, resumidos en un espectacular vídeo-mapa

La humanidad y todo lo que conocemos es absolutamente insignificante no sólo en el universo, sino en la propia existencia de nuestro planeta. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años y pasó de ser un cuerpo extremadamente hostil (una roca de vapor a más de 3.500 grados) a uno que cuenta con el cóctel perfecto para que ésta pudiera desarrollarse a lo largo de millones de años.

El proceso fue lento, muy lento, y este un impresionante vídeo podemos ver ese resumen de miles de años en apenas unos minutos.

Todo parado hasta que llegó la Luna. Al principio no había nada que ver en esta simulación. El planeta estaba a 3.700 grados y la atmósfera… bueno, no había atmósfera. No hay datos sobre lo que duraban los días en aquel entonces, pero unos millones de años después, la Vía Láctea empezó a tener forma. Se creó la Luna y ésta estabilizó la rotación de una jovencísima Tierra que orbitaba alrededor de también un joven Sol. Los días duraban algo más de cuatro horas y la atmósfera era totalmente venenosa.

Fue también cuando se formó la 'sopa primigenia'con unos océanos primigenios que ya tenían algunas moléculas orgánicas gracias al impacto de diferentes meteoritos. Sobre los 4.000 millones de años, la temperatura bajó a unos más confortables 63 grados y se formó el campo magnético. Se estima que tenía entre un 10 y un 50% la potencia que tiene en la actualidad y, tras 300 millones de años siendo bombardeados por meteoritos, la frecuencia de impactos disminuyó.

Espera, que aquí se puede cocer algo. Mil millones de años después de la formación de la Tierra, puede que apareciera la primera cianobacteria. Ya había algo de vida, si es que se podía considerar así, pero hace 3.400 millones de años se estima que apareció el primer organismo capaz de realizar la fotosíntesis. Había evidencias de oxígeno, pero no atmosférico, ya que esto es algo que tardaría otros cuantos millones de años en llegar y esa fotosíntesis era anoxigénica. La atmósfera en aquel tiempo seguía siendo nitrógeno, con pequeños porcentajes de metano, argón y dióxido de carbono. La temperatura media ya había bajado a los 25 grados.

El primer supercontinente. Aunque ya había algunas formaciones de tierra, hace 3.300 millones de años se estima que apareció Vaalbara, un supercontinente cuya existencia se ha debatido a lo largo de los años y que dio lugar a los cratones de Kaapvaal (que ahora estaría por Sudáfrica) y Pilbara (se encuentra por la zona occidental de Australia). Estas dos son los terrenos de la corteza continental más antiguos de la Tierra.

Poco después se estima que apareció la primera bacteria y es curioso que, tras un desarrollo a buen ritmo, la cosa se parara durante mil millones de años. Sí, los días iban siendo más largos, la temperatura media iba disminuyendo y hace unos 3.000 millones de años ya empezaba a haber un minúsculo porcentaje de oxígeno en la atmósfera, pero no se produjeron avances significativos más allá de la primera Edad de Hielo hace 2.800 millones de años con una Tierra con 10 grados como temperatura media. Esa primera glaciación duró unos 120 millones de años.

Hace 2.500 millones de años los océanos se volvieron rojos debido a la oxidación del hierro

Océanos rojos. Unos 400 millones de años después, el oxígeno empezó a dispararse. De no haber nada durante miles de millones de años, la atmósfera pasó a tener concentraciones mayores que causaron la oxidación del hierro presente en la Tierra y se estima que eso cambió el color de los océanos. Curiosamente, fue debido a la aparición de los primeros organismos capaces de realizar una fotosíntesis oxigénica que empezó a producir oxígeno molecular en grandes cantidades. El impacto del oxígeno provocó que prácticamente todas las formas de vida se extinguieran, en la que se estima fue la primera gran extinción en el planeta. No siempre el oxígeno da vida.

Otra glaciación. Debido a esos niveles de oxígeno que no paraban de crecer, el metano de la atmósfera colapsó y la temperatura media cayó hasta los 28 grados bajo cero. Se mantuvo así durante otros 300 millones de años en los que las formaciones rocosas seguían moviéndose por la superficie, los días se alargaban y la composición atmosférica empezó a estabilizar sus niveles.

Hace 1.800 millones de años chocó contra la superficie un meteorito de unos 15 kilómetros de ancho que trajo numerosos minerales, pero también empezaron a aparecer las mitocondrias debido a la simbiosis entre células procariotas y los océanos, que seguían siendo rojos durante este tiempo, empezaron a volverse azules debido a que el hierro presente en ellos se empezó a disolver.

Llegó la reproducción sexual. Hace unos 1.500 millones de años la temperatura era de unos 13 grados, los días duraban 17 horas y el punto diferenciador es que aparecieron los primeros hongos. Unos 100 millones de años después aparecieron las algas, siendo uno de los primeros organismos multicelulares y realizando la colonización del océano.

Hace 1.200 millones de años se estima que fue cuando se consolidó el núcleo terrestre debido a una mayor potencia del campo magnético y hace unos 1.000 millones de años apareció la reproducción sexual, permitiendo que aparezcan organismos pluricelulares. Los niveles atmosféricos estaban bastante nivelados, los días duraban unas 20 horas y la temperatura no presentó grandes variaciones durante unos cuantos millones de años. Además, cada vez se iba apreciando una mayor cantidad de tierra.

Hace 1.400 millones de años ya podemos ver bastantes masas de tierra

Esponjas, gusanos y tiburones. Hace unos 800 millones de años es cuando todo se empieza a acelerar. Las algas y las plantas terrestres separaron su camino, por lo que empezó a haber vida en las zonas rocosas. Llegaron dos glaciaciones prácticamente seguidas en el periodo Criogénico, pero también se han encontrado evidencia de que los primeros animales habitaron la Tierra hace unos 650 millones de años. Básicamente, eran esponjas y gusanos.

Otra vez los océanos empezaron a oxidarse y se volvió a expulsar muchísimo O2 a la atmósfera, con concentraciones de más del 20% durante millones de años. Esto formó un cóctel para que aparecieran organismos cada vez más grandes (con hongos de más de nueve metros de altura) y aparecieron sobre los 400 millones de años los primeros peces, las primeras plantas ‘modernas’, los primeros tiburones prehistóricos, los primeros insectos (evolucionaron a partir de los crustáceos) y los primeros animales con capacidad para respirar en la tierra.

Dinosaurios y mamíferos. El Paleozoico fue un periodo de lo más movido y hace 340 millones de años empezaron a aparecer los árboles, los anfibios y se estima que se produjo una importante evolución en los insectos: la aparición de alas. Esto les permitió recorrer distancias mayores, colonizando nuevas zonas en una Pangea que empezó a formarse. Y si te asustan las arañas, empezaron a aparecer hace 300 millones de años.

El Mesozoico comenzó hace 240 millones de años y, tras una gran extinción debido a un aumento de las temperaturas en 10 grados, empezaron a aparecer los primeros ‘saurios’. No tenían más de dos metros de largo, pero pronto evolucionaron para convertirse en algo más grande. También surgieron los primeros mamíferos hace unos 200 millones de años, pero eran principalmente pequeños, nocturnos e insectívoros.

En el Cenozóico casi todo estaba ya en su sitio. Más o menos

En el Cenozoico pasaron cosas. Durante el Jurásico, todo explotó. Pangea se rompió y se empezaron a formar los continentes, aparecieron las primeras serpientes, los primeros cocodrilos, las primeras abejas, los primeros pájaros modernos y, hace 71 millones de años, también los dinosaurios famosos por las películas. Ahí estaban los tiranosaurios, velocirraptores y triceratops. Seis millones de años después desaparecieron debido a Chicxulub, el enorme meteorito que “acabó” con los dinosaurios y dio lugar a la era cenozoica.

Hace dos días, como quien dice (hace 45 millones de años en realidad) aparecieron los primeros cetáceos, los primeros murciélagos y los primates. Los continentes prácticamente estaban ya en su sitio, la temperatura media se había estado regulando durante millones de años sin grandes cambios y la atmósfera más de lo mismo, con una composición muy estable.

Los dos polos surgieron hace cinco millones de años, la rotación de la Tierra alrededor del Sol llegó a su punto actual y… aquí estamos. Hace 900.000 años casi nos extinguimos, hace 300.000 años aparecieron los Homo sapiens y llegados a un punto, evolucionamos para llegar a este momento en el que podemos repasar la historia del planeta en apenas 11 minutos.

En Xataka | Los expertos llevan años advirtiéndonos sobre la “sexta extinción masiva”. Cada vez tienen más pruebas de su existencia