'Marvel Land', los parques Disney tendrán una nueva e increíble expansión dedicada a los superhéroes de Marvel

Ya lo habíamos dicho pero no importa: ¡Disney es un monstruo! Y no les importa, al contrario, mientras sigan (y seguirán) explotando a 'la gallina de los huevos de oro' sin piedad. Ojo, hoy no nos referimos a Star Wars, sino a su otra gran franquicia que los está haciendo tremendamente millonarios: Marvel.

Disney Park, la división de la compañía centrada en sus parques temáticos alrededor del mundo, acaba de anunciar que tres de sus parques tendrán nuevas secciones dedicadas a los famosos superhéroes de Marvel Comics, secciones que hasta el momento son conocidas como 'Marvel Land'.

California, París y Hong Kong

Disney se dio cuenta que la expansión de Star Wars es una gran idea, expansión que será conocida como 'Star Wars: Galaxy’s Edge' y que llegará en 2019 a Disneyland, en Anaheim, y Disney World, en Orlando. Sin embargo, parece que no es suficiente, por lo que ha llegado el momento de sacar su siguiente carta.

En esta ocasión, 'Marvel Land' no se quedará sólo en Estados Unidos, ya que está expansión también llegará a Disneyland en París y en Hong Kong, además de, por supuesto, Disney California Adventure, en Estados Unidos.

La primera pista de esto fue la llegada de 'Guardians of the Galaxy - Mission: Breakout', atracción que sustituyó a la legendaria 'The Twilight Zone Tower of Terror' en Disney California Adventure, donde todo indicaba que Disney estaba preparando una sorpresa para sus parques. Y así ha sido.

En el caso caso de Disney California Adventure, 'Marvel Land' estará donde actualmente se encuentra 'A Bug’s Land', la cual cerrará terminando el verano para dar paso a los trabajos de reconstrucción. En esta sección habrá una nueva atracción dedicada a Spider-Man, las recreaciones de la sede de The Avengers y el Museo del Coleccionista, algo relacionado con Black Panther y Doctor Strange, además de la actual atracción de Los Guardianes de la Galaxia. También hay que mencionar que existe el rumor de que habrá una nueva montaña rusa techada.

Para Disneyland París, 'Marvel Land' contará con una nueva atracción de Iron Man, y una de The Avengers, la cual nos venden como "una aventura hiper-cinética que llegará en 2020". Además de puestos de comida relacionados con Hulk, donde se dice que la soda Pingo Doce, la favorita de Stan Lee, estará disponible.

Por último, 'Marvel Land' en Disneyland Hong Kong contará con una réplica de la sede de S.H.I.E.L.D., y una nueva atracción de Ant-Man y The Wasp que se unirá a la de Iron Man, la cual se inauguró en 2017 y es a día de hoy la más visitada del parque. Además de que este 2018 se inaugurará un nuevo espectáculo de The Avengers, donde, según Disney, "será una superproducción en directo con efectos especiales de vanguardia y proyecciones espectaculares".

Estas nuevas secciones de 'Marvel Land' están programadas para ser inauguradas durante algún momento de 2020. A esto hay que sumarle que durante 2019 llegara 'Star Wars Land' ('Star Wars: Galaxy’s Edge'), que hasta incluirá nuevo hotel temático en Orlando. Y en 2021 llegará la que, dicen, será la montaña rusa techada más grande del mundo, que tendrá la temática de Guardianes de la Galaxia y formará parte del rediseño de Epcot en Disney World, en Orlando. Por lo anterior, los parques Disney están por enfrentar sus cambios más importantes desde su apertura y preparando el terreno para las nuevas generaciones.

