El Anillo Único ya tiene dueño: la carta Magic más cara de la historia ha sido comprada por el rapero Post Malone

Brook Trafton fue el afortunado que se encontró con el Anillo Único. Y desde el primer momento sabía que tenía entre manos algo muy valioso. Fue a principios de julio cuando apareció esta carta única, fruto de una colaboración especial entre Wizards of the Coast y El Señor de los Anillos. Ya se sabía que esta carta superaría todos los récords y efectivamente así ha sido.

La carta del Anillo Único ha sido vendida por 2,6 millones de dólares, según apuntan algunos asistentes a la entrega. Ha sido el precio que ha pagado el rapero Post Malone por conseguir esta carta tan especial. Única en su especie, como el propio anillo.

Ha sido el propio Brook Trafton quien ha publicado en sus redes sociales el vídeo con los detalles. Instantes antes de entregar la carta la grabó con su envoltorio. En apariencia, una sencilla carta de Magic como todas las demás. Pero validada por PSA y con unas características (Mint 9) que la colocan entre las mejores. No es la carta más poderosa del juego, pero sí la más exclusiva.

This is my dream come true, meeting @PostMalone and him buying the One Ring card from me is literally a moment straight out of a fairytale. @PostMalone @wizards_magic you’ve changed my life. Things like this don’t happen to people like me. Forever grateful 🙏 ✨ #mtg #onering pic.twitter.com/VMBlDA1HdD