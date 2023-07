Han encontrado el Anillo Único. Ahora empieza la millonaria puja por la carta más exclusiva de la historia de 'Magic: The Gathering'

Una carta para dominarlas a todas. El Anillo Único ha sido encontrado. Y el afortunado en hacerse con esta carta de 'Magic: The Gathering' de la que solo se ha hecho una versión puede acabar convertido en millonario.

Durante este fin de semana se informó de que un cliente la había encontrado. La identidad del afortunado no ha trascendido, pero desde Polygon explican que se trata de un cliente habitual de la tienda Maximum Cards and Collectibles en Whitby, Ontario.

Una carta única. Desde la propia organización de 'Magic: The Gathering' se ha confirmado el hallazgo, explicando que están muy contentos de que esta carta única ya haya aparecido. Estamos ante una colaboración especial que ha realizado Wizards of the Coast junto con El Señor de los Anillos para crear una carta especial 001/001, que tiene muchos números de convertirse con diferencia en la carta más exclusiva y valiosa de la historia del juego.

Ya ha pasado por PSA. El Anillo Único también ha pasado ya por la empresa PSA, quien se encarga de hacer la valoración y categorización de la carta. En su página web puede verse que ha obtenido un grado Mint 9, prácticamente nota perfecta. Si bien, todavía no se ha adjuntado la explicación de por qué ha obtenido esa calificación. Tampoco ha sido catalogada como Mint 10, la máxima puntuación.

Además de el Anillo Único, la colección de Relatos de la Tierra Media ha añadido cartas de los personajes más míticos como Aragorn, Sauron, Frodo o Gandalf. Se puso a la venta el pasado 23 de junio en formato físico, por lo que se ha tardado menos de dos semanas en encontrar su carta más preciada.

Solo ofertas de más de un millón de dólares. Lo primero que hizo el afortunado fue guardar la carta en una caja fuerte de un banco, ponerse en contacto con abogados y contactar con PSA para confirmar todos los datos.

Actualmente la forma de contactar con él es a través del correo hello@thenotablegroup.com, donde escucha ofertas serias para hacerse con la carta. Unas ofertas que deberán ser superiores al millón de dólares, según apunta el vendedor Dave & Adam's, quien llegó a ofrecerlos y fueron rechazados.

Una tienda valenciana ofreció dos millones. A mediados del mes pasado, una vez se conoció la existencia de esta carta pero antes de que se pusiera a la venta, la tienda valenciana Gremio de Dragones publicó de que ofrecía 2 millones de euros, junto a una estancia en Valencia y una paella, por la carta de el Anillo Único.

Camino de récord. Hasta la fecha, la carta más cara de la historia de Magic ha sido una Black Lotus, por la que se pagaron 540.000 dólares. Se trata de una carta de la que se publicaron unas 1.000 unidades en 1993, aunque solo un centenar han sido categorizadas por PSA. Su ventaja es que sí disponen de nota Gem Mint 10.

Habrá que esperar para conocer cuál es la cantidad final alcanzada, pero teniendo en cuenta la expectación generada y las primeras pujas, estaremos con toda probabilidad ante un récord histórico del popular juego de cartas.

Imagen | PSA

En Xataka | 'Magic: The Gathering' es el juego más complejo del mundo, tanto que ni siquiera las máquinas saben cómo ganar