21 libros para leer en verano recomendados por el equipo de Xataka

El verano ya está aquí y son días de playa, piscina, campo, viajar... o simplemente estar relajados en nuestro sillón o sofá favorito y leer un buen libro. Un fiel compañero de viaje que nos ayuda a soportar esos trayectos interminables, aprender cosas nuevas o, simplemente, abstraernos y llevarnos por otro mundos.

A modo de orientación en el gigante mundo editorial, en Xataka hemos recopilado 21 libros entre los editores y colaboradores del medio y, además, hemos contado con la participación de un autor ganador del Premio Minotauro (en la nueva edición, como explicábamos, formaremos parte del jurado). Algunos de estos libros son de ficción, otros de divulgación pero todos nos parecen idóneos para ir leyendo durante este verano.

'Polvo en el cielo', de Daniel Cantos Pardo

Recomendado por Anna Martí

La Tierra, 2071. A diferencia de lo que podamos pensar viendo cómo va la cosa hoy en día, en este futuro imaginario Estados Unidos fue arrasado, dándose así una situación político-económico-social muy diferente a la actual que funciona bajo las riendas del llamado neocapitalismo. Un futuro que parece cercano y lejano a la vez, donde la tecnología forma parte del día a día aún más con aspectos como la coexistencia con cíborgs, pero sin esos desvaríos que a quienes tampoco nos fascina tanto la ciencia-ficción nos acaban distrayendo: aquí hay, además de híbridos entre máquinas y humanos, política, intereses, el poder del marketing y personajes que querrás amar, odiar o ambas cosas.

Algunos de estos personajes se usan como vehículo para contar esta nutrida trama de manera sencilla a la par que descriptiva. Si algo cautiva de esta novela es cómo engancha desde el principio al acercar tanto un escenario ficticio, que cada escenario esté dibujado de manera excelente y lo extremadamente fácil que es empatizar con los protagonistas. Lo malo del libro: se hace corto, justamente porque te va dejando con ganas de saber qué va a pasar con cada uno de ellos en cada momento (si no lo habéis leído, no sabéis hasta qué punto...).

'Neverwhere', de Neil Gaiman

Recomendado por César Muela

Tenía ganas de leer algo de Neil Gaiman porque me lo habían recomendado varias personas de confianza, aunque como no me gustó demasiado lo poco que vi de 'American Gods' fui retrasando el momento. Decidí empezar por 'Neverwhere', una de sus obras mejor valoradas, y me ha encantado. Al mismo tiempo que te introduce en el mundo fantástico del Londres de Arriba y el Londres de Abajo, el autor aprovecha para meter críticas a la sociedad de clases, al capitalismo y a la religión, lo que hace, en mi opinión, que el libro sea algo más que una historia entretenida.

La manera de narrar los acontecimientos, intercalando pasajes de los diferentes protagonistas y en diferentes momentos, le da un ritmo muy bueno y adictivo, aunque donde más brilla es en la construcción de personajes, tan detallados que no cuesta ningún trabajo detestar al señor Croup y al señor Vandemar o cogerle cariño al Marqués de Carabás. Por último, es genial cómo se imagina ese Londres de Abajo, con una fantasía sin límites y un universo que acabas echando de menos cuando terminas de leer.

'Burlando a la Parca', de John Bazell

Recomendado por Kiko Vega

Al loro: máquinas de matar perfectamente entrenadas que en realidad están ejerciendo de médicos a la vez que forman parte del programa de protección de testigos. Mafiosos, venganzas, tiburones, salvajadas... Lo mejor para el verano.

'Capitalism without Capital', de Jonathan Haskel y Stian Westlake

Recomendado por Cristian Rus

No, no te tiene que gustar la economía para que te resulte interesante este libro. En las últimas décadas las industrias digitales cada vez han cobrado más protagonismo, pero ¿cómo se calcula el valor de una empresa si lo que vende es software? ¿Cómo puede ser que el mayor valor de una empresa sea sus ideas reflejadas en patentes y el talento de sus empleados? ¿Cómo una empresa puede hacer millones vendiendo copias de una app?

'Capitalism without capital' trata de contestar a todas estas preguntas y poner en perspectiva los valores intangibles de las empresas actuales. Tener el edificio más alto o la flota de camiones más grande ya no son sinónimo de ser la empresa más poderosa. Y en un mundo tan globalizado como el actual, entender el valor de las ideas, del software y en general de "las cosas que no se tocan" es esencial. Un mundo donde la economía capitalista ya no se basa tanto en el capital tradicional que conocíamos hasta hace poco. En este sentido Jonathan Haskel y Stian Westlake resuelven muchas dudas con su libro.

'La prueba del cielo', de Eben Alexander

Recomendado por Carlos Sisí, ganador del Premio Minotauro 2013

El libro del Doctor Eben Alexander puede invitar a considerar otras posibilidades del Matrix que tenemos aquí montado.

Esta vida no es sin propósito. Pero desde aquí no podemos ver ese hecho —por lo menos la mayoría del tiempo. Lo que me ocurrió mientras estuve en ese coma es realmente la historia más importante que alguna vez contaré. Pero es una historia complicada para describir porque es tan ajena a la comprensión común. No puedo simplemente gritarla a viva voz.

A su vez, mis conclusiones están basadas en un análisis médico de mi experiencia, y en mi familiaridad con los conceptos más avanzados de la ciencia del cerebro y el estudio de la conciencia. Una vez que me di cuenta de la verdad detrás de mi viaje, supe que debía contarla. Hacerlo bien se ha vuelto el deber más importante de mi vida.

'Aurora', de Kim Stanley Robinson

Recomendado por Albertini

Con Kim Stanley Robinson tengo mis más y mis menos, pero cuando se lo propone logra tenerte en vilo con su ciencia ficción más hard. En esta ocasión, nos narra la historia de una expedición de siglos de duración que lleva a un pequeño "arca" a una porción de la humanidad destino a Tau Ceti.

Robinson expone exhaustivamente las características que debería tener este viaje a doce años luz de distancia para poder tener éxito. Desde las condiciones de temperatura, gravedad, luz... hasta cómo reaccionaría la "sociedad" formada en la nave en un entorno tan limitado.

'En el futuro. Perspectivas para la humanidad', de Martin Rees

Recomendado por Juan Carlos López

‘En en el futuro. Perspectivas para la humanidad’ no es solo un ensayo científico riguroso e interesante; además es un texto premonitorio. En esta obra el astrofísico Martin Rees no explica con una claridad cristalina cuáles son algunos de los grandes retos que la humanidad en su conjunto deberá encarar para asegurar su porvenir. Nos habla de física de partículas, biotecnología, inteligencia artificial, robótica… Es un libro apegado a la actualidad en el que merece mucho la pena sumergirse.

'En el enjambre', de Byung-Chul Han

Recomendado por José García Nieto

Mi recomendación es 'En el enjambre', de Byung-Chul Han, un profesor de filosofía surcoreano. Es una lectura corta, de unas 109 páginas, pero no por ello ligera. En el libro, el autor aborda cómo Internet, las redes sociales y la tecnología en general han transformado nuestra sociedad en casi todos sus ámbitos

Teoriza que actualmente vivimos en un "enjambre digital" (de ahí el título del libro) en el que estamos más comunicados que nunca, pero en el que la masa no es capaz de llevar a cabo acciones en común por cómo se comportan los individuos. Aborda también otros temas cómo la infoxicación, el ruido al que estamos sometidos y la prevalencia de la imagen por encima de lo real.

Es una suerte de reflexión que puede hilarse con "La sociedad del espectáculo" de la que hablaba Guy Debord (otra lectura recomendadísima), 'El filtro burbuja' de Eli Pariser o 'La sociedad del cansancio' del mismo autor. Es una lectura que recomiendo a todos aquellos que estén buscando un libro que les haga comerse un poco la cabeza.

'El último deseo', de Andrzej Sapowski

Recomendado por Fernando Siles

¿Buscando el nuevo 'Juego de Tronos'? Una de las más firmes candidatas es la próxima adaptación de Netflix de 'The Witcher' y no estaría mal dedicar algo del tiempo estival a ponerse al día o bien con los videojuegos de CD Projekt o con el material original del polaco Andrzej Sapkowski. O con los dos, claro.

Pero, ¿por dónde empiezo con los libros? Pues por donde se empiezan las cosas: por el primero. 'El último deseo' no es una novela propiamente dicha si no un conjunto de relatos independientes, perversiones de cuentos de hadas y folclore popular en las que el autor coloca como catalizador a Geralt de Rivia, el brujo mutante cazador de monstruos de pelo blanco y humor negro. Independientes pero ligeramente relacionados: Geralt se recupera en un monasterio de una de sus correrías y va recordando algunos de sus greatest hits como mercenario. Un libro relativamente corto, muy entretenido y que deja con ganas de mucho más. Lo mismo la espada y brujería no casa en principio demasiado bien con piscinas y playas pero lo recomiendo de todas formas. Y si no te gusta pues por lo menos te sirve para abanicarte.

'Console Wars', de Blake J. Harris

Recomendado por Juan Carlos López

Mi segunda recomendación, como contrapunto al ensayo de Martin Rees, es ‘Console Wars’, de Blake J. Harris. Este libro es una auténtica joya para los aficionados a los videojuegos que vivimos la encarnizada competencia que mantuvieron Nintendo y Sega durante los 80 y los 90, pero también resultará interesantísimo para cualquier persona que quiera conocer con bastante profundidad la historia de dos compañías indisolublemente unidas a los cimientos del mercado de los videojuegos.

'Chanquete Resurrection', de Rodrigo del Lago

Recomendado por Mikel Zorrilla

Una simpática continuación apócrifa de ‘Verano azul’ que propone la idea del regreso de Chanquete en busca de venganza. Es un libro sencillo y directo que no llega a aprovechar a fondo la delirante idea de partida, seguramente por la falta de experiencia de su autor, pero funciona muy bien como pasatiempo alocado, jugando con la nostalgia existente de muchos lectores hacia los personajes favoritos y cambiando de forma radical nuestra imagen del personaje que vimos interpretado en su momento por Antonio Ferrandis.

'Beowulf. Traducción y Comentario', de J.R.R. Tolkien

Recomendado por Albertini

Podemos decir muchas cosas de lo que nos parece el ansia de Christopher Tolkien por sacar hasta la lista de la compra siempre que esté en los archivos de su padre. Pero aquí nos encontramos con la oportunidad de adentrarnos en la visión única (e incluso pionera) que el autor de 'El Señor de los Anillos' tenía sobre una de las primeras grandes epopeyas de la literatura anglosajona.

Una gran oportunidad para leer la historia de este gran héroe, con una traducción hecha por el propio Tolkien (la edición en inglés, claro), en donde se hacen patentes su pasión por este poema y que supuso una de las grandes influencias a la hora de crear la Tierra Media.

'Killer Pizza', de Greg Taylor

Recomendado por Kiko Vega

El heredero de ese cine de barrio de los ochenta que no era tu barrio. Ni el mío. Me refiero a barrios como el de ‘Una pandilla alucinante’ o ‘No matarás al vecino’. Un delicioso nuevo equipo de pizzeros cazadores de monstruos ha llegado a la ciudad.

'Otra vuelta de tuerca', de Henry James

Recomendado por Valentina Morrillo

Si sois de los que os gusta aprovechar el verano para leer varios libros cortos en lugar de poneros con sagas, en ‘Otra vuelta de tuerca’ encontraréis una lectura corta, de un clásico de la literatura de terror y que podréis ver adaptado el próximo año en la segunda temporada de ‘La maldición de Hill House’. La novela de Henry James empieza con un grupo de personas que en la víspera de Navidad intercambian historias de terror al calor de una chimenea. Una de esas historias será la lectura de un manuscrito en el que una institutriz narra, en primera persona, los extraños sucesos que experimentó mientras cuidaba a dos niños huérfanos que vivían bajo la tutela de su tío en la mansión Bly.

Una historia gótica de fantasmas en la que será el lector quien deberá interpretar si éstos son reales o son una manifestación de la inestabilidad mental de su narradora; interpretaciones que serán mucho más siniestras que cualquier espectro fantasmagórico, porque este es un relato de terror psicológico en el que lo perturbador habita en los rincones de la realidad. Y al terminarla, os podréis sumergir en los ríos de tinta que corren en Internet sobre el análisis de la obra.

'Consecuencias naturales', de Elia Barceló

Recomendado por John Tones

Esta es la reedición de un pequeño clásico de la celebrada escritora de ciencia-ficción publicado originariamente en 1994, y que ahora llega en un estupendo volumen de Crononauta con un epílogo que desgrana muchas de sus claves. Conviene no espoilear más de lo necesario, porque el recorrido es breve pero está lleno de sorpresas: digamos que todo arranca cuando hay un encuentro entre una tripulación terrestre y una raza alienígena que va mucho más allá de la tercera fase.

Las consecuencias de ese íntimo choque de civilizaciones tiene consecuencias inesperadas para todos, pero especialmente para quien menos lo desea (pero más lo merece). Humor satírico, reflexión al más puro estilo de la mejor ci-fi y un discurso abiertamente feminista que, significativamente, no solo no ha pasado de moda, sino que es más necesario que nunca.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Creating a Champion'

Recomendado por Adriana Izquierdo

Aunque el grueso del libro esté enfocado a aspectos de diseño y arte del "Breath of the Wild", la cantidad de aspectos que engloba va desde el trabajo de las físicas del juego (incluso en detalles que parecen tan nimios como el broche del cinturón de un NPC) hasta todo el desarrollo de la mitología del mundo y cómo el diseño refleja las particularidades de cada región en aspectos como el vestuario, la arquitectura o las misiones secundarias. Es una gozada tanto para los fans de la saga de Link, Zelda y Ganon como para los que disfruten de lecturas sobre el desarrollo de videojuegos.

'Essentialism', de Greg McKeown

Recomendado por Miguel López

Llevo ya una temporada buscando modos de no distraerme tanto, tanto en mis proyectos personales como en el trabajo. Las notificaciones de tabletas, móviles y relojes inteligentes han reducido la capacidad de atención de mucha gente, y es inevitable caer en la tentación de consultar las redes sociales mientras intentas concentrarte en algo.

El libro 'Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less’ es una lectura ligera que nos pondrá al comienzo de un camino para evitar esas distracciones, aprender lo que verdaderamente es esencial y simplificar nuestra manera de pensar para poder concentrarnos mejor. Una buena propuesta para que la vuelta de las vacaciones sea más productiva

'Técnicas de iluminación'

Recomendado por Alesya

Eloy Tizón tiene una forma excepcional de narrar. Es un libro de relatos cortos en los que en cada uno crea un aura especial pero con un factor común: un ambiente de ensoñación. Es lectura para quien le apasione ver a alguien jugar con el lenguaje, de tomarte con tiempo. Sus reflexiones que a la vez pueden parecer lejanas por ese mismo ambiente de ensoñación tocan algo a un nivel subconsciente con uno, con el que puedes llegar a conectar. Recomendadísimo para todo aquel que quiera descubrir un escritor de nuestro tiempo en castellano.

'Apocalipsis', de Stephen King

Por Víctor López

‘It’, ‘El resplandor’, ‘Carrie’, la saga de ‘La Torre Oscura’... la bibliografía de Stephen King está abarrotada de clásicos de culto que reverenciar, pero si hay uno que, desde hace años, preside mi estantería desde un lugar destacado, ese es ‘Apocalipsis’ —alias ‘The Stand’, alias ‘La danza de la muerte’—.

Con su quinta novela publicada, el maestro del terror literario planteó un horripilante escenario apocalíptico, originado por el mortal virus del Capitán Trotamundos, en el que la supervivencia termina derivando en una batalla antológica entre las fuerzas del bien y del mal marca de la casa King. Más de mil quinientas páginas que se devoran con una facilidad pasmosa, rebosantes de personajes memorables ante los que caer rendido, dan forma a ‘El señor de los anillos’ particular del escritor de Maine. Épica, terror y ese peculiar sentido del humor del autor en una lectura ideal para disfrutar en esta temporada estival.

'Vida 3.0', de Max Tegmark

Recomendado por Raúl Álvarez

Llegué a este libro hace un par de días porque Bill Gates lo recomendó como una lectura obligada para este 2019 a pesar de que el libro es del 2017. El libro plantea un escenario interesantísimo: ¿cómo ser un ser humano en la era de la inteligencia artificial?

Tegmark es un profesor de física del MIT y es director del ‘Future of Life Institute’. En el libro se aborda el futuro inmediato ante la llegada de la inteligencia artificial en varios sectores, como el de la legalidad y justicia, el trabajo y hasta la guerra. Según Tegmark, el desarrollo de la vida se divide en tres fases: Vida 1.0, que es la fase biológica; Vida 2.0, la fase cultural; y Vida 3.0, la fase tecnológica. En ésta última es donde se concentra el libro, donde seremos capaces de cambiar y rediseñar la vida y sus acciones a nuestro antojo, aquí, en teoría, no necesitaremos esperar a la evolución, algo sumamente fascinante pero también aterrador, ya que ¿estamos en posición de determinar qué es lo mejor para nuestra sociedad basándonos en nuestra capacidad tecnológica?

'Biblioteca Hogwarts', de J.K. Rowling

Recomendado por Frankie MB

¿Te apasiona el universo de Harry Potter?¿Ha reaparecido la fiebre por el mundo mágico tras el lanzamiento del nuevo juego para móviles? La Biblioteca Howgwarts será ese traslador que te sumergirá en la obra de J.K. Rowling para que la vivas desde dentro a través tres lecturas esenciales para los aprendices de magos y brujas.

La autora británica firma las ediciones ilustradas de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Los cuentos de Beedle el bardo y Quidditch a través de los tiempos. Tres obras de enorme relevancia dentro de la saga literaria con el extra de incluir las anotaciones para muggles de la mismísima Rowling.

Un compendio de tres lecturas breves que no pueden faltarle a ningún Pottermaníco (pequeño o grande) sediento de curiosidades a través de una encuadernación muy cuidada con serigrafías doradas y en relieve, recogida en un estuche que, además, lo convierte en el regalo perfecto para cualquier fan ávido del universo mágico. Como recién llegado del callejón Diagón.

Imagen | Yukiko Matsuoka