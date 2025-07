Mejores películas en Netflix: 24 títulos para no pasar horas y horas rebuscando en el inmenso catálogo de la plataforma

El catálogo de Netflix es absolutamente apabullante: se despliega en todas direciones (no parece tener límites en cuanto a épocas, estilos o países de origen) y puede ser complicado abrirse paso por la inmensidad de su oferta. Por eso aquí te proponemos 25 películas de calidad indiscutible y para todos los gustos: grandes presupuestos y pequeños éxitos indie; enfoques artísticos y blockbusters de éxito; exclusivas de la plataforma y clásicos atemporales... todo un ramillete de ideas para que no vuelvas a atascarte cuando acudas a Netflix en busca de buen cine.

Roma (2018)

Una exquisitez producida exclusivamente para Netflix y que abrió un breve periodo de colaboraciones de la plataforma con directores de prestigio durante el que parecía que Netflix iba a convertirse en una productora de cine al estilo clásico. La feroz competencia y el impacto de la pandemia frustraron sus planes, pero nos quedaron piezas como esta fantástica pelíucula de Alfonso Cuarón, de sensacional fotografía en blanco y negro y que funciona como una carta de amor del director a las mujeres que lo criaron, basándose en su propia infancia en el convulso México de los setenta.

Godzilla Minus One (2023)

La mejor película de Godzilla en años es esta pequeña maravilla en la que se retoma la idea del saurio radioactivo como trauma de guerra. Mezclando drama bélico con película de monstruos tradicional, no renuncia ni al espectáculo ni a la ciencia ficción reflexiva, sacando a Godzilla del panteón de los megamonstruos y devolviéndole su identidad original, como una de las grandes plasmaciones de los horrores de la guerra. Mucho ojo, que en Netflix también tienes la extraordinaria versión en blanco y negro 'Godzilla Minus One / Minus Color'.

Nimona (2023)

Espléndia película animada de Netflix basada en un magnífico cómic de ND Stevenson: ambientada en un mundo medieval futurista, conoceremos a un caballero acusado injustamente de un crimen que se ve obligado a aliarse con una adolescente metamorfa impredecible y caótica para limpiar su nombre. Una película acerca de la identidad y la aceptación, con una energía única y que propone un valiente paso lateral frente a la uniformidad del cine familiar animado.

Puñales por la espalda (2019)

Una soberbia recuperación del estilo y las maneras del mejor whodunit clásico, bañado en crítica social y sentido del humor, y que ahora pertenece a Netflix en una trilogía cuya última entrega estrenará próximamente. La primera sigue siendo la mejor: allí conocimos al excéntrico detective Benoit Blanc, que investiga la muerte de un renombrado novelista y se enfrentará a una familia disfuncional y una red de mentiras. Ojo clínico para el género de Rian Johnson y soberbio reparto, donde destacan Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Collette o Christopher Plummer.

La sociedad de la nieve (2023)

Uno de los mayores éxitos recientes de Netflix, con 12 premios Goya a cuestas y corroborando el valor de J.A. Bayona como talento internacional. Relata el estremecedor accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972, cuando un equipo de rugby y sus acompañantes quedaron atrapados en los Andes tras estrellarse su avión. La lucha desesperada de los supervivientes, las condiciones extremas y las decisiones límite van más allá del gimmick del canibalismo, y Bayona apuesta por un enfoque coral y sensorial, poniendo el acento en la experiencia colectiva.

El monstruo marino (2022)

Una de las mejores películas animadas que han salido de Netflix, dirigida por el responsable de Bolt o Big Hero 6. Conoceremos a una niña huérfana que se embarca como polizón en el barco de un legendario cazador de monstruos marinos, y juntos se sumergen en una travesía por mares inexplorados, enfrentándose a criaturas colosales y cuestionando las historias oficiales sobre las bestias y los héroes.

Historia de un matrimonio (2019)

Otra exclusiva de Netflix, esta en clave de drama de pareja al estilo Bergman, intenso, doloroso, pero con interpretaciones absolutamente demoledoras de Adam Driver y Scarlett Johansson. Cuenta cómo un director de teatro neoyorquino y su mujer, actriz habitual de sus obras, intentan sobrellevar un divorcio que les lleva al extremo y afecta tanto a sus vidas privadas como a las profesionales. Dirigida, con su emotivo toque habitual, por Noah Baumbach, responsable también de 'Frances Ha'.

La maravillosa historia de Henry Sugar (2023)

Un mediometraje de 39 minutos dirigido por Wes Anderson que se basa en un soberbio cuento de Roald Dahl y que sigue a un millonario superficial y aficionado al juego que descubre a un hombre capaz de ver sin usar los ojos gracias a técnicas de meditación. Fascinado, aprende a hacerlo con el objetivo de hacer trampa en el juego, pero experimenta una crisis existencial que lo lleva a redimirse. Cien por cien Anderson en lo visual, con sus colores vibrantes y sus escenarios teatrales, esta producción cuenta con un gran reparto (Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley) y la base de Dahl, que es prácticamente infalible.

El poder del perro (2021)

Western psicológico dirigido por Jane Campion y que en su día fue una de las grandes apuestas "de calidad" de Netflix, sumando doce nominaciones a los Oscar. Nos vamos a Montana en 1925, donde la convivencia de dos hermanos opuestos se ve alterada por la llegada de una mujer y su hijo. A través de este grupo en continuo conflicto la película explora la masculinidad tóxica y el deseo reprimido y la violencia soterrada en una película de tensión constante y que destaca por las soberbias interpretaciones de Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

Nosotros (2019)

Aunque no está a la altura de su demoledor debut, 'Déjame salir', 'Nosotros' tiene todos los elementos que han convertido en un referente del género a Jordan Peele: suspense, simbolismo y crítica social, explorando los miedos más profundos relacionados con la identidad y la desigualdad racial. Un matrimonio y sus dos hijos van de vacaciones a la casa de la infancia de ella: lo que comienza como una escapada se convierte en una pesadilla cuando, al caer la noche, aparecen unos misteriosos dobles idénticos a cada miembro de la familia, dispuestos a tomar su lugar por la fuerza.

Cam (2018)

Una película de los primeros tiempos de Netflix como productora, pero que vale la pena recuperar por su excelente uso del suspense y por cómo se anticipó a una era de sobreexposición que estaba a punto de estallar: protagonizada por Madeline Brewer, explora el mundo de las camgirls a través de una joven que trabaja en una plataforma de shows eróticos online. Un día descubre que ha sido suplantada por una réplica idéntica a ella misma, que sigue transmitiendo en directo y escalando posiciones en el ranking, mientras ella pierde el control de su identidad digital y de su vida. Atmósfera inquietante y una inteligente crítica a la obsesión con la identidad y la exposición online.

1922 (2017)

Basada en una novela corta de Stephen King y brutalmente protagonizada por un Thomas Jane recuperado de sus altibajos como actor, '1922' nos lleva a conocer a un granjero de Nebraska que conspira con su hijo adolescente para asesinar a su esposa y quedarse con la tierra familiar. Tras el crimen, la culpa y el remordimiento comienzan a atormentarle, mientras se suceden sucesos inquietantes y sobrenaturales. Atmósfera opresiva, ritmo pausado y un espléndido retrato de la culpa y la autodestrucción.

Sin novedad en el frente (2022)

Sobrecogedora adaptación alemana del clásico antibelicista dirigida por Edward Berger. En ella seguiremos a un joven alemán que, junto a sus amigos, se alista para combatir en la Primera Guerra Mundial, solo para enfrentarse rápidamente a la brutalidad, el horror y la deshumanización de las trincheras. Una narración cruda y directa es la clave para reflejar la transformación de Paul desde la ingenuidad hasta la resignación y el trauma. Realismo visual y atmósfera opresiva para una película carente de cualquier romanticismo.

1917 (2019)

Una de las producciones bélicas más impresionantes del cine reciente gracias a su espectacular uso del plano secuencia, que sigue a dos jóvenes soldados británicos en la Primera Guerra Mundial, en una misión aparentemente imposible: cruzar territorio enemigo para entregar un mensaje que podría salvar la vida de 1.600 compañeros. Totalmente inmersiva y espectacular, transmite a la perfección la sensación de peligro constante de la guerra gracias a la dirección de Sam Mendes y la fotografía de Roger Deakins.

Heat (1995)

Clásico moderno y absoluto del thriller de atracos, tremendamente influyente tanto en su forma de rodar la acción como en su planteamiento: un meticuloso ladrón profesional y un obsesivo detective de Los Ángeles se enfrentan en un juego de gato y ratón mientras sus vidas personales se ven arrastradas por la intensidad de su choque. La solidez de su guión y la profundidad psicológica de los personajes brillan gracias al trío de protagonistas (Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer) y a la elegante puesta en escena de Michael Mann.

Dune (2021)

Tanto esta sensacional adaptación como su incluso superior secuela están disponibles en Netflix, lo que supone una oportunidad para encontrarse con dos de los mejores espectáculos recientes de ciencia ficción, un auténtico despliegue de épica galáctica con un enfoque adulto, cautivadores en lo visual gracias al toque de Denis Villeneuve. Esta adaptación del clásico del género de Frank Herbert nos transporta al árido y hostil planeta Arrakis, epicentro de la lucha por el control de la especia, el recurso más valioso del universo.

Django desencadenado (2012)

Uno de los dos fabulosos western de Quentin Tarantino (si es que no son todas sus pelíuculas westerns disfrazados), ambientado dos años antes de la Guerra de Secesión. Jamie Foxx es un esclavo liberado que, junto a un carismático cazador de recompensas (Christoph Waltz), se embarca en el rescate de su mujer de las garras de un cruel terrateniente. Violencia estilizada y humor salvaje en un homenaje abierto y sincero al cosmos de los spaghetti westerns. Tan audaz e inclasificable como es siempre el cine de Tarantino, en una película para revisar una y otra vez.

Matrix (1999)

La trilogía original de Matrix al completo está en Netflix, y no se nos ocurre recomendación que pueda ir más sobre seguro que ésta. Aunque no te gusten las dos secuelas (a nosotros nos gusta hasta la tardía 'Resurrections'), la original es una de las películas más influyentes de todos los tiempos y un monumento que ha calado muy fuerte en la cultura pop: interpretaciones políticas, sociales y ciberfuturistas han salido de su argumento, y cada día que pasa sus conceptos no solo no envejecen, sino que son más actuales que nunca. Embárcate con Neo y Trinity en la lucha definitiva contra las máquinas.

No mires arriba (2021)

Una comedia de ciencia ficción con un punto de desastre épico que cuando se estrenó en exclusiva en Netflix sonaba a sátira sangrante sobre la relación entre la ciencia y el día a día, y que vista hoy resulta escalofriantemente cotidiana. Dos astrónomos emprenden una gira mediática para avisar a la humanidad de un cometa que va a impactar con la Tierra, y se encuentran burlas e indiferencia por todo el camino. Una propuesta coral con intérpretes como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep o Cate Blanchett, y que gracias al excelente pulso para la comedia de Adam McKay se convierte en una siniestra visión humorística de nuestro mundo de pasado mañana.

Creep (2014)

Si quieres algo de terror perturbador y desconcertante mezclado con comedia igual de imprevisible, las dos entregas de 'Creep' (ambas en Netflix, y con una tercera en camino) son una propuesta imprescindible. Mark Duplass es el inquietante protagonista de esta absurda epopeya en formato found footage que arranca cuando un operador de cámara responde al anuncio de un trabajo aparentemente sencillo: grabar a un hombre excéntrico que asegura estar muriendo y quiere dejar un mensaje para su hijo aún no nacido. La experiencia se transforma en un encierro cada vez más incómodo según las intenciones del moribundo se tornan ambiguas y amenazantes.

Desafío total (1990)

Si eres fan de Arnold Schwarzenegger, tienes suerte: gracias al estreno de su simpática serie de espías vetustos 'Fubar', Netflix ha recuperado muchas de sus películas, desde entretenimientos tardíos como 'Collateral Damage' o 'Plan de escape' a comedias como 'Junior' o 'Poli de guardería', pasando por la serie documental 'Arnold' o clásicos totales como 'Terminator 2'. Nosotros nos quedamos con 'Desafío total', la abrumadora adaptación de Phillip K. Dick que firmó Paul Verhoeven, un clásico de la acción brutal y la ciencia ficción conspiranoide que sigue brillando como una de las mejores gamberradas satíricas de alto voltaje que salieron de Hollywood en los ochenta.

El hoyo (2019)

Una de las grandes sorpresas del cine reciente de género, que se convirtió en un éxito cuando fue adquirida por Netflix, lo que le llevó a rodar una secuela decididamente inferior. La primera entrega, sin embargo, conserva intacta toda su furia anticapitalista, con el retrato de una distopía en la que los reclusos de una prisión vertical deben sobrevivir en niveles donde una plataforma con comida desciende cada día, alimentando primero a los de arriba y dejando a los de abajo con las sobras. Cada mes los reclusos despìertan en un nivel diferente y deben enfrentarse a nuevos dilemas morales extremos y a la brutalidad del sistema que ellos mismos engrasan y alimentan. Una brutal alegoría de la insolidariedad cotidiana y la lucha de clases.

RRR (2022)

Netflix está repleta de películas de acción indias, pero esta fue la que dio el petardazo inicial en la plataforma: una espectacular epopeya que sitúa su historia en los años 20 del siglo XX, durante el dominio británico en la India, y describe la amistad entre dos revolucionarios históricos que unen fuerzas para rescatar a una niña secuestrada y enfrentarse al poder colonial. Como suele ser habitual en el cine indio de alto presupuesto, prepárate para una avalancha de creatividad visual, coreografías de acción imposibles, números musicales vibrantes y una puesta en escena absolutamente excesiva. Perfecta para enjuagarse el gusto si estás saturado de acción al estilo Hollywood.

Drácula de Bram Stoker (1992)

Una adaptación lujosa y romántica del legendario clásico literario de Bram Stoker, que sigue sorprendiendo por su exquisita puesta en escena, su trabajo de vestuario, sus efectos especiales y, sobre todo, sus interpretaciones icónicas de Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins y Keanu Reeves. Una película con la que Coppola no fue especialmente fiel al original, pero configuró una buena cantidad de imágenes e iconos en torno al vampiro que aún hoy siguen vigentes: el tramo inicial, el amor a través del tiempo, la conexión con Vlad el Empalador... un exceso teatral y totalmente fuera de cualquier moda o tendencia.

La princesa Mononoke (1997)

Todo el catálogo de Studio Ghibli está en Netflix, así que no tienes excusa para no sumergirte en las obras maestras de la productora de animación más relevante de las últimas décadas. Hoy nos decantamos por esta maravilla, una de las primeras que llamó la atención fuera de Japón, y que sorprendió por su vibrante mezcla de acción para adultos, mitología oriental, feminismo y emocionantes dosis de aventura: narra la odisea de un príncipe que, tras ser maldecido por un dios jabalí, parte en busca del dios Ciervo para hallar la cura que le salve la vida. Su viaje lo lleva un conflicto que enfrenta a los humanos, liderados por la ambiciosa Lady Eboshi, y los espíritus y animales guardianes del bosque, encabezados por la princesa Mononoke, una joven criada por lobos.

