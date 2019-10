La Unión Europea quiere acabar con él, pero se resiste con uñas y dientes: este fin de semana vuelve el horario de invierno

Como cada año desde 1996, el último del mes de octubre llega a nuestras vidas el horario de invierno. Este año, cuando los relojes marquen las 03:00 horas de la madrugada del domingo 27 habrá que retrasarlos una hora para que vuelvan a marcar las 02.00 horas. Excepto en Canarias que, como es habitual, a las 02:00 serán las 01:00.

Los detractores del cambio de hora estacional tendrán que esperar otro par de años para ver si la Unión Europea se decide finalmente a matarlo (como pregonó a los cuatro vientos el año pasado). Mientras tanto, nosotros seguiremos atrasando (y adelantando) el reloj.

¿Cuándo será el último cambio de hora?

Stijn Te Strake

Solo hay una respuesta a esa pregunta: no lo sabemos. Actualmente, la cuestión está completamente estancada y solo persiste el vago compromiso del Parlamento Europeo de resolver el entuerto para 2021. Sin embargo, no parece fácil: los países no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con las manillas del reloj.

Y es que pese a que popularmente el cambio de hora estacional ha tenido mala prensa, ya hay países como Portugal que han anunciado, siguiendo las recomendaciones del Observatorio de Lisboa, que ellos van a seguir cambiando la hora pase lo que pase. En España, la cosa tampoco debe ser tan clara cuando la comisión que creó el gobierno no fue capaz de ponerse de acuerdo en una recomendación consensuada.

Mientras en la mayoría de países del mundo no cambian la hora porque no tiene sentido hacerlo, nosotros hemos hablado largo y tendido sobre los pros y los contras del cambio horario. Y si algo podemos confirmar es que estamos muy lejos de lograr un consenso entre los mayores expertos en el tema. Es más, es muy posible que no exista una respuesta perfecta para toda Europa y ese es el problema de fondo.

Imágenes | Chuttersnap