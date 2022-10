La Justicia absuelve a Series.ly y confirma una persecución innecesaria: las webs de descargas eran legales

En su día las webs de descargas fueron perseguidas hasta la saciedad. Es el caso de Series.ly, que casi una década después de anunciar que retirarían todos los enlaces, finalmente ha conseguido la absolución en el juicio que tenían sus administradores. Es el enésimo ejemplo de cómo las páginas web de descargas han estado años batallando por defender su posición. Afortunadamente, las últimas sentencias están confirmando lo que era obvio.

Series.ly era legal. En 2014 se acusó a los administradores de esta popular web de descargas de un delito contra la propiedad intelectual. Ahora, ocho años después, el juzgado de lo Penal nº1 de Sabadell ha absuelto a los dueños. David Bravo, abogado defensor, ha celebrado la sentencia, recordando que "hace años fue noticia nacional la detención de los administradores" y que "la policía llegó a calificarnos de organización criminal".

Hace años fue noticia nacional la detención de los administradores de la conocidísima web https://t.co/MqNOjo7xLU. La policía los calificó de "organización criminal". El Mundo dijo que fue un "golpe a las descargas ilegales".



Hoy me han notificado la sentencia: todos absueltos pic.twitter.com/XBp4fzdsuH — David Bravo (@dbravo) October 11, 2022

Antes y después de la reforma del Código Penal. La explicación es sencilla. Antes de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 2015, las webs de descargas P2P eran legales. Los hechos ocurrieron antes y por tanto los administradores no estaban haciendo nada ilegal en ese época. Cuando entró en vigor la reforma, los enlaces se borraron.

"Por principio de legalidad, no se puede condenar a alguien cuando esa conducta no está debidamente penalizada en el momento de los hechos. La facilitación activa no autorizada de hipervínculos o enlaces a obras protegidas por derecho de propiedad intelectual no era delito en la fecha de los hechos", explicaba el abogado Carlos Sánchez Almeida sobre el caso equivalente de Elitedivx.

"Nuestra actividad ha sido legal desde el primer día". La posición de los administradores de Series.ly ha sido clara. Ya en 2014, en una entrevista con Genbeta, aseguraban que su actividad era legal desde un inicio. "Queremos dejar claro que series.ly no cierra, sino que modifica parte de su actividad para adaptarse al nuevo marco legal", explicaron con su decisión de retirar los enlaces.

A Series Yonkis o EliteDivx también le dieron la razón. La posición de la Justicia con Series.ly coincide con la resolución en otros casos similares, como el de las webs EliteDivx o Series Yonkis. Los jueces básicamente aceptan todos los argumentos de las defensas, admitiendo que recoger enlaces por usuarios ajenos a los administradores de la web era legal por entonces.

No ocurre lo mismo a partir de 2015, donde sí se introdujo un delito específico para esta actividad. Aún sabiendo este hecho obvio, los administradores de las páginas de descargas han tenido que aguantar años de lucha judicial.

Una historia que se repite ahora con el fútbol. Como apunta Sánchez Almeida, la persecución de páginas web se repite ahora a través de las páginas que emiten el fútbol. Una "emisión que carece de propiedad intelectual a efectos penales", según apunta.

En esta dirección, recientemente el Tribunal Supremo ha declarado que está en contra de cerrar webs sin autorización judicial. Remarcando la necesidad de poner freno a una práctica extendida. Lamentablemente han pasado muchos años e internet sigue viéndose amenazado por aquellos gestores de derechos que quieren impedir por cualquier vía la libertad de información.

En Xataka | Todos los intentos de regular internet por parte de los gobiernos de España: de la Ley Mordaza al Decretazo Digital