Absuelven a los responsables de EliteDivx: 14 años después queda confirmado que la web de descargas era legal

Han tenido que pasar 14 años para que la Justicia de por cerrado el caso EliteDivx. La página web de descargas fue cerrada en 2007 en una operación de la Policía y la Guardia Civil en la que se detuvieron a 10 personas y se cerraron 21 sitios web con enlaces P2P, entre los cuales se encontraba EliteDivx.

Ahora, tal y como explica Público, la Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a los tres acusados, confirmando así que la web que había sido acusada por grandes multinacionales del mundo del cine de vulnerar la propiedad intelectual en realidad era legal según la legislación de aquel momento.

La persecución de aquellas webs de descargas se adelantó a la propia ley

El caso de EliteDivx recuerda claramente a otros similares como el de Series Yonkis. En aquel entonces no había entrado en vigor la reforma del Código Penal de 2015 y como se ha ido viendo en las distintas resoluciones judiciales, las webs de descargas P2P eran legales.

EliteDivx fue cerrada a bombo y platillo tras una gran operación policial, pero ya un año después el juzgado de instrucción nº4 de Cartagena decidió el sobreseimiento del juicio por considerar que no era constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Murcia decidió revivir la querella. Hasta ahora, que finalmente se ha concluido el caso.

Esta es la foto de la vergüenza: 2007, macrorredada contra las páginas web de enlaces a descargas P2P ("piratas", decían). Casi todos los casos han sido archivados tras años y años de pleitos. Gigantes contra pequeños, David contra Goliat (fuente: EFE). pic.twitter.com/sSuqTGSq0O — pabloromero (@pabloromero) November 11, 2021

El cierre de EliteDivx vino tras una denuncia de la Federación para la protección de la Propiedad Intelectual (FAP), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y los Productores de Música de España (PROMUSICAE).

"Por principio de legalidad, no se puede condenar a alguien cuando esa conducta no está debidamente penalizada en el momento de los hechos. La facilitación activa no autorizada de hipervínculos o enlaces a obras protegidas por derecho de propiedad intelectual no era delito en la fecha de los hechos", explicaba Carlos Sánchez Almeida, uno de los abogados del caso.

Ha tenido que pasar más de una década para que los responsables de EliteDivx puedan estar tranquilos, pero finalmente se ha impuesto la lógica. Una batalla entre los grandes gestores de la propiedad intelectual y unos usuarios que decidieron crear una web de enlaces. Una actividad que hoy en día está penada, pero en su momento suponía una creación en la red como pueden llegar a serlo muchas otras.

Vía | Público