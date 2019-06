Absolución en el caso Series Yonkis: la Justicia da la razón a los fundadores de la web de descargas

El juicio contra Series Yonkis concluye con una sentencia favorable para los fundadores de la web. El pasado mes de abril arrancó en Murcia el caso contra Series Yonkis, considerado el juicio más importante de España en materia de descargas y propiedad intelectual. En el juicio se acusaba a cuatro cofundadores y administradores de la web: Alberto García Sola, David Martínez, Jordi Tamargo y Alex Hoepfner.

Entre las defensas se contó con el abogado penalista Cristóbal Martell para dos de los acusados, Carlos Sánchez Almeida como letrado de Sola y de los abogados Javier Prenafeta y David Maeztu, especializados en Derecho tecnológico. Ahora este último ha anunciado que se ha declarado absolución para el caso de Series Yonkis, declarando libres a los fundadores en contraposición con las medidas que solicitaba la Fiscalía que solicitaba dos años de cárcel.

Durante el juicio, Alberto G. S descargó la responsabilidad de los hechos que se investigaban en los usuarios de la web que fundó. El fundador aseguraba que solo se ocupaba de los aspectos técnicos y que nunca colgó ningún enlace hacia obras protegidas.

Toma!!!! para los que decía que estaban condenados.... absolución en el caso #seriesyonkis 🤘 — David Maeztu (@davidmaeztu) 21 de junio de 2019

Según explica Carlos Sánchez Almeida: "por principio de legalidad, no se puede condenar a alguien cuando esa conducta no está debidamente penalizada en el momento de los hechos. La facilitación activa no autorizada de hipervínculos o enlaces a obras protegidas por derecho de propiedad intelectual no era delito en la fecha de los hechos".

"No se puede juzgar el pasado con ojos del presente. El principio de legalidad exige que no se pueda condenar a nadie si no está previamente definida su conducta en el código penal. El código penal no cambió hasta el 1 de julio de 2015, por lo tanto consideramos que cualquier web de enlaces que se limitara a colgar enlaces a obras protegidas por propiedad intelectual sin subirlas previamente no sería delictivo y en todos los casos que hay pendientes debería haber una sentencia absolutoria".

Por estos y otros motivos, el fallo de la sentencia a la que ha tenido acceso Xataka determina que:

"Debo absolver y absuelvo a Alberto Garcia Sola, Alexis Oepfner Bernardet, Jordi Tamargo Barguño y David Martinez Olivella con todos los pronunciamientos favorables del delito contra la propiedad intelectual por el que venían siendo acusados por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, declarando de oficio la costas causadas".

El juicio ha provocado una fuerte expectación mediática pero finalmente los cuatro fundadores han sido absueltos por la magistrada Isabel María Carrillo de la sala penal número cuatro de Murcia, dando así por finalizado uno de los juicios más importantes de los últimos años en temas de descargas y propiedad intelectual.