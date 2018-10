El nacimiento de las herramientas ópticas: Arthur Ashkin, Gérard Mourou y Donna Strickland se llevan el Nobel de física 2018

Arthur Ashkin, Gérard Mourou y Donna Strickland se llevan el Nobel de Física de 2018 por sus "para invenciones innovadoras en el campo de la física láser". Gracias a su trabajo, pudimos ver los objetos extremadamente pequeños y los procesos increíblemente rápidos con una nueva luz.

Ashkin y Mourou se unen a figuras de la talla de Planck Einstein Bohr Curie, Heisenberg o Schrödinger. Pero muy especialmente Donna Strickland se convierte en la tercera mujer en ganar el premio Nobel de Física junto a Marie Curie y a Maria Goeppert Mayer.

