Hoy por hoy, no se puede entender la economía moderna sin el cambio climático y la innovación tecnológica

¿Por qué, a pesar de todo, el mundo sigue creciendo? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo dejará de hacerlo? No tenemos una respuesta firme para ninguna de estas preguntas. De hecho, son cuestiones que persiguen a los economistas desde hace décadas. Por eso, lo que sí sabemos es que esas preguntas son fundamentales para ganar el futuro.

Paul Romer y William Nordhaus son dos personas muy distintas con trabajos muy distintos. Sin embargo, tienen una cosa en común: han visto que la pregunta sobre el crecimiento esconde una forma de entender "las contradicciones del corazón del capitalismo". Romer y Nordhaus "proporcionan conocimientos fundamentales sobre las causas y consecuencias de la innovación tecnológica y el cambio climático". Y eso bien vale un Nobel.

No solemos hablar sobre el premio Nobel de economía. Sin embargo, este año hacemos una excepción porque el tema lo merece: William Nordhaus y Paul Romer se llevan el premio por "diseñar métodos que abordan algunos de nuestros problemas más fundamentales y apremiantes: el crecimiento sostenible a largo plazo y el bienestar de la población del mundo".

Watch the announcement of the 2018 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.



Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences. pic.twitter.com/y7G5cobP1b