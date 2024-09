China ha respondido a EEUU con un hito: ya tiene un modelo de IA capaz de correr en GPU con distintas arquitecturas

Sundar Pichai, el director general de Alphabet, la corporación a la que pertenece Google, está convencido de que "la escala del trabajo que está llevando a cabo China en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) es asombrosa [...] China va a estar a la vanguardia de esta disciplina. Es un hecho", ha apuntado Pichai. "A largo plazo la única forma de consolidar el progreso consiste en que China y EEUU colaboren de una forma estrecha en un ámbito tan decisivo como el de la IA. Debería ser una parte integral del proceso".

Este ejecutivo de Alphabet no es el único que ha expresado la elevada capacidad que tiene China en el ámbito de la IA. Jensen Huang, el fundador y director general de NVIDIA, lo dejó claro en Computex 2023: "China está dedicando unos recursos masivos a la puesta en marcha de empresas emergentes especializadas en el desarrollo de GPU. No las subestiméis". Esta advertencia estaba dirigida al Gobierno de EEUU en un claro intento de prevenirle acerca de las consecuencias que tendrán las sanciones que persiguen frenar el desarrollo tecnológico de China.

Sea como sea de una cosa no cabe duda: el país liderado por Xi Jinping no solo se ha subido al tren de la IA; viaja cómodamente sentado en un vagón de primera clase. Esta disciplina tiene un rol estratégico para las grandes potencias, y China no es una excepción. Algunas de las sanciones que ha desplegado la Administración estadounidense persiguen poner fuera de su alcance los semiconductores para IA más avanzados, como las GPU A100 o H100 de NVIDIA, pero China ya ha tomado cartas en el asunto.

China tiene un modelo de IA muy especial

La presión a la que EEUU y sus aliados están sometiendo a China en el ámbito de los circuitos integrados es considerable, y en estas circunstancias este país asiático no tiene otra opción que agudizar el ingenio. Y es justo lo que está haciendo. Según Patrick Moorhead, que es analista principal de la consultora Moor Insights & Strategy, China ha desarrollado un modelo de IA generativa diseñado para ser ejecutado en varios centros de datos diferentes y sobre arquitecturas heterogéneas.

Esta tecnología permite a China dar un paso hacia delante muy importante con el propósito de que sus avances en IA no se vean frenados en seco

Esto significa, sencillamente, que funciona correctamente sobre GPU con microarquitecturas distintas, algo que sobre el papel no es nada fácil conseguir. Y, además, este modelo se puede entrenar en varios centros de datos alojados en distintas ubicaciones. Es evidente que en la coyuntura actual en la que China no tiene fácil acceso a los chips para IA más avanzados de NVIDIA esta tecnología le permite dar un paso hacia delante muy importante con el propósito de que sus avances en esta disciplina no se vean frenados en seco.

Según Moorhead este modelo de IA generativa puede ejecutarse sin problema sobre uno o varios clústeres de servidores con GPU de NVIDIA, como la A100, y también con otros chips menos avanzados, como el H20 de la propia NVIDIA o el Ascend 910B de Huawei. China no necesita ni que todas las GPU sean idénticas ni que residan en servidores alojados en un único centro de datos. Desafortunadamente aún no tenemos más detalles acerca de esta tecnología, pero no cabe duda de que pinta realmente bien. Tanto, de hecho, que es razonable prever que pronto otros países desarrollarán soluciones similares debido a las evidentes ventajas que conlleva desde un punto de vista práctico.

Imagen | Panumas Nikhomkhai

