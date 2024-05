La canción que los expertos aconsejan para calmar la ansiedad y que es sorprendentemente efectiva

Como si te persiguiera un tigre, pero sin tigre. Con esas palabras, la poeta Beatriz Sevilla describía eso que llamamos ansiedad porque muchas veces no sabemos ni cómo definir. Me gusta recordarlo porque, según el propio Ministerio de Sanidad, hay un 6,7% de la población española, 3.201.260 de personas, que viven corriendo delante de un tigre.

Son muchas más, claro. Porque tres millones de casos clínicos, son muchos más. Si incluimos signos y síntomas de ansiedad, la cifra sube a 10,4%. Si contáramos todos esos momentos en los que los tentáculos de esta enfermedad nos trastocan por dentro, las cuentas serían casi infinitas.

Por eso, aprender a manejar la ansiedad es tan necesario para nuestro día a día, para nuestra vida privada, para nuestra productividad.

Y, por eso, hay investigadores obsesionados con ella. Hay muchos. Los que más nos interesan hoy son los que buscan maneras sencillas, accesibles y baratas de controlar la ansiedad. Hablamos, por ejemplo, de canciones.

Canciones que nos ayuden a relajarnos y que, si bien no sean tan eficaces como la terapia o los fármacos, sí nos ayuden a manejar la ansiedad. Parece extraño, soy consciente, pero un equipo de la Universidad de Pennsilvania no solo ha confirmado que es así, sino que han encontrado una canción en concreto.

La investigación. Los científicos escogieron a un grupo de 157 pacientes y les pusieron canciones como 'Someone like you' de Adele, 'Porcelain' de Moby o 'Canzoneta Sull'aria' de Mozart. Todas eran canciones calmadas y todas, como esperaban, produjeron una sensación de calma en los participantes.

Sin embargo, fue 'Weightless' de Marconi Union la que se llevó la palma.

Según los datos biométricos que recabaron, exponerse a la canción reducía la ansiedad en torno a un 6% de la efectividad media de técnicas de relajación como los masajes relajantes. Los resultados, en todo caso, eran un 11% mejores que el resto de canciones analizadas.

¿Por qué 'Weightless'? La verdad es que no está muy claro. La canción dura unos ocho minutos de melodías tranquilas a piano y guitarra. No hay estribillos, ni partes repetidas. Pero, sinceramente, todo lo que he leído sobre el tema es bastante especulativo. Lo interesante, de todas formas, no es eso: lo interesante es que la música parece poder ayudarnos en momentos de ansiedad y eso la convierte en una herramienta fantástica.

Da igual si usamos 'Weightless' u otra canción (y no sustituye ni a la terapia, ni a la medicación, ni a nada en concreto), pero parece claro que la música es una algo que tener a mano en nuestrodía a día.

