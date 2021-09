Diccionario de Internet viejuno para adolescentes que quieran entender a los "boomers"

A los adolescentes y post-adolescentes, en definitiva a los nacidos ya en el siglo XXI, se les conoce como nativos digitales. Es decir, cuando nacieron ya existía el Internet de alta velocidad, los smartphones y las redes sociales, por ejemplo. Y con estas herramientas han crecido y en base a ellas han creado su propia jerga, que difiere bastante de la que utilizamos los que ya tenemos una edad y recordamos lo que era llamar el teléfono fijo de nuestros familiares, llamar al portero de las casas de nuestros amigos, desconectar el modem porque tu madre quería hablar por teléfono o enviar cartas por correo postal.

Para ellos (la generación Z, los centennials, los nativos digitales o como quieras llamarlos) somos boomers: gente mayor que no sabe lo que es un crush ni lo que es farmear ni conocemos a los tiktokers de referencia. Poco menos que unos yayos que hablan raro. Sirva este artículo con palabras, expresiones y términos de los primeros tiempos de Internet como breve puente entre generaciones, como El Silmarillion de El Señor de los Anillos que la chavalada está escribiendo en este mismo momento.

Disclaimer: en este diccionario o glosario no se incluyen expresiones que las nuevas generaciones sí han continuado usando como WTF, banear, troll o LOL.

Blogger

O su traducción al español: bloguero. ¿Te acuerdas de los blogs? Pues básicamente blogger era el que tenía un blog... y en cierta época estábamos muy orgullosos de serlo. Hoy esas tarjetas de visita con nuestro nick, un dibujo chulo, la url del blog y la palabra Blogger bien grande descansan en el fondo de algún cajón. Los youtubers, streamers o tiktokers de hace 10 o 15 años pero sin oler prácticamente un euro, claro.

Ejemplo de uso: "Tengo una amiga que es blogger de moda y las marcas le dejan ropa para que hable de ella".

Ciber

Diminutivo de cibercafé. Efímero modelo de negocio importado de Japón y Corea que consistía en un local con varios ordenadores conectados a Internet que se podían reservar o alquilar por horas para que pudieras revisar el email, chatear con la chica que te gustaba o, incluso en algunos, jugar a juegos en red mientras tomabas unas bebidas o snacks. Si todavía quedaba alguno en pie (si quedan videoclubs...), seguro que con la pandemia no le ha quedado más remedio que cerrar. Pero sí, joven lector, estos cibers fueron lo más durante dos o tres años en el cambio de siglo.

Ejemplo de uso: "Voy al ciber con los colegas a echar unas partidas al Half Life".

Emilio

Forma coloquial y bastante cuñada de referirse al email. Si en 2021 (o cuando leas esto) te encuentras a alguien que lo sigue usando, apiádate de el porque es un caso perdido que seguro que también dice "efectiviwonder" o "la cagaste Burt Lancaster".

Ejemplo de uso: "¿Has visto el emilio que te mande ayer? ¡Reenvíalo que si no cierran el Messenger!".

Flash

La tecnología sobre la que se cimentó el éxito de la Web, la que permitió, cuando las tecnologías web estaban todavía en pañales, añadir a las páginas webs animaciones, vídeos o juegos. Luego llegaron HTML5, CSS3 y Steve Jobs para empujar a Flash poco a poco al olvido hasta que llegó su muerte definitiva a finales del peor año de nuestras vidas: 2020. Descanse en paz, los fans del Cálico Electrónco, los Happy Tree Friends y el Yeti Sports siempre te recordaremos.

Ejemplo de uso: "Este minijuego Flash era una pasada, ¡la de horas que me tiré jugando!".

Follow Friday

Aunque hoy resulte difícil de creer, en sus inicios Twitter era una red social caracterizada por el buen rollo. La gente contaba sus cosas del día a día, se juntaba para comentar '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' o Eurovisión (la única costumbre de antaño que perdura hoy día) y los viernes se hacía el Follow Friday: se recomendaba con el hashtag #FF a otros tuiteros para que tuvieran más visibilidad y todo el mundo pudiera disfrutarlos. No nos engañemos, lo único mejor del Twitter de ahora frente al Twitter de antes son los gifs animados. El resto, mala vibra.

Ejemplo de uso: "Hoy mi #FF para @kalimero, gran persona y mejor tuitero. ¡Seguidle los buenos!".

Forero

Usuario de un foro. De un foro de internet se entiende, claro. Los foros eran donde estaba la gente antes de los blogs. Si el foro era muy grande, sus usuarios tenían apodo propio, como los forococheros de Forocoches. Divididos en secciones y estos a su vez en tablones, el de Off-Topic siempre era donde se partía el bacalao, sea cual fuera el foro.

Ejemplo de uso: "Los foreros del off-topic de este foro son la caña".

Fotolog

En particular, una plataforma de blogs que permitía postear una imagen al día pero, en general, cualquier blog cuya principal actividad era la de subir fotos. A ver, en algún sitio las teníamos que subir si Instagram todavía no era ni una idea y Tuenti nunca salió de la beta cerrada por lo que tus fotos sólo las podían ver tus contactos. De la necesidad hacer virtud.

Ejemplo de uso: "El fotolog de Luis es brutal, menudas fotazas hace el chaval".

Fototuenti

¿Alguien ha dicho Tuenti? El "Facebook español" fue una revolución para la chavalada de la primera década del siglo XXI. Si en la era TikTok reinan las coreografías y el selfie se puso de moda con Instagram, en la época dorada de Tuenti lo que se llevaba era la fototuenti: fotos de grupo con nuestros cubatas en ristre y caretos perjudicados hechas con cámaras compactas por alguien de otro grupo que seguramente iba igual de perjudicado. Nuestras cogorzas bien documentadas y puestas online aunque por suerte sólo visibles para nuestros contactos. Eran otros tiempos.

Ejemplo de uso: "Venga chicos, poneos. ¡Fototuenti!".

Hoygan

El epítome de las faltas ortográficas satíricas en el Internet en español. Esta alteración socarrona de oigan venía a intentar imitar la forma de escribir en foros o servicios como Yahoo Respuestas de los usuarios escasamente preocupados por escribir con corrección y pulcritud en el idioma cervantino. También es muy mítica "grasias de antebraso", por ejemplo.

Ejemplo de uso: "Hoygan compañeros donde puedo bajar el capi de ayer k no lo pude ver".

ILoveYou

Virus informático de tipo gusano que entre la primavera y el verano del 2000 infectó a más de 50 millones de ordenadores en todo el mundo... y eso que sólo se propagaba vía emilio email. Fue un punto de inflexión en materia de seguridad informática y se introdujo en el vocabulario de Internet por méritos propios.

Ejemplo de uso: "¿Quién iba a pensar que descargar un fichero de un email con asunto ILoveYou iba a ser un virus? Es de locos esto".

No por aporrear mucho el teclado, usar Ubuntu y programar en Vi te conviertes automáticamente en hacker

Internauta

Lo creas o no, antaño había (mucha) más gente no conectada a Internet que conectada. Los nerds que estaban todo el día con el ordenador recorriendo las "autopistas de la información" eran internautas y los muggles los miraban con mezcla de temor, condescendencia y curiosidad en los reportajes que les dedicaban en los telediarios y los suplementos dominicales.

Ejemplo de uso: "El timo fue destapado por un internauta en una de sus maratonianas jornadas navegando por la Red de redes".

IRC

Acrónimo de Internet Relay Chat, el protocolo de comunicación en el que se basan todos los sistemas de chat, aunque en España era sinónimo de IRC-Hispano, el servidor al que te conectabas con tu cliente favorito y donde pasabas las horas en sus canales y salas hablando con desconocidos que llegaban a convertirse en mejores amigos. Hoy mucho menos de moda pero todavía en uso y con la mayoría de su terminología convertida por menos que en estándar: bot, lag, kickear, flood... Poca broma.

Ejemplo de uso: "No ponen nada en la tele, voy a conectarme al IRC a ver que se cuenta la gente".

Juanker

Término despectivo para hacker... o más bien para esos intentos de hacker que se fliparon todo en su momento con 'Matrix' u 'Operación Swordfish' con resultados bastante risibles. Estimado, no por aporrear mucho el teclado, usar Ubuntu y programar en Vi te conviertes automáticamente en hacker. De nada.

Ejemplo de uso: "Este se cree Mr. Robot y es un mero juanker".

KDD

Acrónimo, más o menos, de quedada. Cuando los miembros de un foro o una web o incluso de los primeros tiempos de Twitter quedaban para desvirtualizarse (otro término que podría haber entrado en este glosario perfectamente). Hoy puede parecer extraño y no sólo por la pandemia del COVID19 y todas las restricciones a las reuniones pero eran muy habituales y algunas multitudinarias de verdad. Algunos de mis mejores amigos y amigas los conocí en una KDD, no digo más.

Ejemplo de uso: "Este sábado tengo KDD con los del foro de numismática y estoy nervioso, ¡no conozco a nadie!".

Lostie

'Lost', 'Perdidos' en España, fue la primera serie que fue un fenómeno global en Internet. Todos los "losties" nos pasábamos las horas conectados leyendo teorías en foros que explicaran que era el humo negro o buscando los mejores gifs o fondos de pantalla de nuestra serie favorita. Lo que ahora es lo normal pero siendo los grandes pioneros.

Ejemplo de uso: "Te metes en cualquier foro y ahí están los losties con sus teorías monopolizando los tablones".

MQMF

A ver MILF sigue siendo un término utilizado hoy en día y conocido por la mayoría pero mucho menos su traducción al español, MQMF y hay que ser un poco boomer ya para recordar de donde surgió este mítico acrónimo de "Mother I'd Like To Fck"*: la película 'American Pie', donde el grupo de amigos salidorros se referían así a la madre de uno de ellos, Stifler. Dicha madre de Stifler estaba interpretada por la fantástica actriz cómica Jennifer Coolidge.

Ejemplo de uso: tampoco creo que haga falta, la verdad.

Mula

Apelativo cariñoso de eMule, el más popular de los programas de descarga P2P durante los primeros años del siglo XXI (por lo menos en España). Lleva años en segundo plano pero sigue siendo un buen recurso si quieres conseguir material (cine, series, música, software...) antiguo o menos "mainstream".

Ejemplo de uso: "He puesto a descargar en la mula toda la discografía del Fary".

Operador

Usuario con rango de administrador de un canal de IRC. Se le reconocía por llevar una @ delante del nick (Hola Twitter) y porque si le caías mal o la liabas parda te kickeaba y te expulsaba del canal, de forma temporal o para siempre. Los (y las) que tenían el poder.

Ejemplo de uso: "El operador de #Madridistas es un pipero y por eso me echa del canal".

O rly?

Deformación de "oh really?", o como decimos en el idioma de Cervantes, "¿de verdad?". El sarcasmo hecho meme primigenio. No ha llegado a este 2021 en tan buena forma como otros de su misma época (es de ¡2003!) pero esa lechuza blanca pasmada tiene un lugar importante en nuestros corazones.

Pole

Lo que ponían muchos al responder el primero en un hilo de un foro. Pole. Y nada más. No se, eran los tiempos en los que estaba de moda Fernando Alonso y la Formula 1. Eran nuestras costumbres y había que respetarlas.

Ejemplo de uso: "Pole". Sí, ya, sorry.

(Pwned) en jerga gamer es ser derrotado de forma contundente y humillante.

Privado

También su diminutivo privi. Los DMs de hoy pero en la época del IRC y demás servicios de chat. Además de participar en las salas de chat públicas podías abrir salas privadas con quien tu quisieses y utilizarla básicamente para lo mismo que se usan hoy los mensajes directos en Twitter o Instagram: para criticar o para ligar. Fuimos, somos y seremos básicos y predecibles.

Ejemplo de uso: "Esta noche nos conectamos al Hispano y abrimos un privado para comentar la gala de OT".

Pwned

De "Powerfully Owned". En jerga hacker viene siendo ser expuesto o comprometido por algún hackeo. En jerga gamer es ser derrotado de forma contundente y humillante. Vamos, que no quieres ser pwneado, de verdad de la buena.

Ejemplo de uso: "Anoche fui pwneado en la partida de Counter Strike con los colegas".

Rickrolling

Una de las bromas más famosas de Internet: alguien te pasa un link para algo que te interesa mucho, lo sigues y en vez de llevarte al contenido deseado te lleva al vídeo de Youtube del videoclip de la canción 'Never Gonna Give You Up' de Rick Astley, ese chavalito pelirrojo con inesperada voz profunda y una hipnótica forma de bailar. La carrera de Astley se relanzó a partir de que en 2007 esta broma se hiciera viral y el vídeo ya tiene más de mil millones de visualizaciones en Youtube. Tremendo.

Por cierto, aprovecho para comentaros que aquí podéis descubrir todos los detalles filtrados del nuevo iPhone13.

Ejemplo de uso: "Quería ver el tráiler de la nueva peli de Matrix y he sido burdamente rickrolleado. ¡Con lo que yo he sido!".

Shurmano

O su diminutivo shur. Sencillamente como se llaman jocosamente entre ellos los usuarios del foro de Forocoches, que ya hemos hablado antes de ellos. Reconocidos trolls, seguramente su época de gloria fue cuando casi consiguen que John Cobra fuera a Eurovisión allá por 2010. Hoy en día son menos belicosos y casi entrañables en comparación con la fauna que habita por Twitter o Youtube.

En el mismo foro también nació el término hamijo. Hombres (y mujeres) del Renacimiento.

Ejemplo de uso: "K pasa shurmano?".

Techno Viking

Posiblemente la primera estrella mundial de Internet. Faltaban años para que naciera Youtube y para que apareciera el termino viral y ya todos habíamos visto este mítico vídeo de un bigardo heredero de Ragnar Lothbrock bailando enérgicamente por las calles de Berlín a pecho descubierto. Rápidamente se convirtió en sinónimo de darlo todo (y de ir hasta arriba, no nos engañemos).

Ejemplo de uso: "De que termine los exámenes y pille una fiesta, el Techno Viking a mi lado va a parecer Mofli el Koala".

TIC

Siglas de Tecnologías de la Información y Comunicación. Un término, más abstracto que otra cosa, utilizado por muchos para vender sus motos. Llegaban como gurús trajeados con sus cafés de Starbucks y sus Macbooks, te decían que eran tecnólogos y expertos en TIC y que en nada y por muy poco te montaban un portal vertical y te buscaban la ruina. Todavía debe de quedar alguno, ahora lo mismo incluso stremean por Twitch. Que corra el aire.

Ejemplo de uso: "Con el empleo adecuado de las TIC tu negocio puede incrementar su beneficio de forma exponencial". Importante decirlo sin reírte.

Tumblarity

Nivel de popularidad diario en base a los likes tus posteos, la subida o bajada de tus followers, etc que se sacó Tumblr de la manga sobre 2009. Un número que tenía toda la pinta de aleatorio y que creaba estrés y ansiedad hasta al más pintado. El principio del fin de una plataforma de microblogging que competía de tu a tu con Twitter. Tumblarity duró poco meses pero luego decidieron ponerse serios con el porno y aledaños y de este segundo golpe nunca se recuperó.

Ejemplo de uso: "Me ha bajado la tumblarity de 39 a 36. Esta noche me voy a la cama sin cenar".

WAP

Acrónimo de Wireless Application Protocol. Cuando parecía una quimera que los navegadores móviles ofrecieran un experiencia similar a los de desktop y los megas de datos cotizaban a precio de oro, las aplicaciones WAP tuvieron su momento de gloria. Cada operadora te metía su portal (Vodafone Live!, e-mocion de Movistar) en sus dispositivos y a través de ellos podías acceder a tu email, a descargas, a noticias, pequeños juegos y demás contenido. Luego llegaron los smartphones con sus grandes pantallas, las apps de Android e iPhone y la bajada de los precios de las conexiones móviles y claro, WAP al carrer. El ciclo de la vida.

Ejemplo de uso: "Me he descargado el politono e Gasolina de Daddy Yankee desde el portal wap de Operador TeleAntúnez".

Webmaster

Básicamente el administrador de una web, el chico para todo, el de mantenimiento... pero en aquellos años locos de cambio de siglo era un puestazo de hacerte tarjetas personalizadas, de pensar que te ibas a montar en el dólar (algunos lo hicieron en verdad) y de que anunciaran en televisión decenas de cursos sospechosos para convertirte en uno.

Ejemplo de uso: "Voy a mirar a ver si en algún sitio de la web viene el email del webmaster para escribirle y decirlo lo de las imágenes rotas".

XD

Versión con letras del emoticono de risa a carcajadas aunque la verdad que si no le das un giro de 90 grados a la derecha hay que ser un lince para pillarlo a la primera. Si lees a alguien que lo sigue utilizando, puedes estar seguro de que si no va ya por la quinta década de vida, poco le falta. Importante: no es el diminutivo de por Dios por mucho que tu madre lo utilice así en Whatsapp.

Ejemplo de uso: "Vaya tela el primo el otro día en la boda, iba como las Grecas XD".

Zumbidos que podías utilizar para avisar a los colegas o, sobre todo, para llamar la atención de la persona que te gustaba.

Zumbido

MSN Messenger. Windows Live Messenger. El messenger, vamos. La aplicación de mensajería por excelencia de los 00. Horas de chateo, estados pensados milimétricamente y esos zumbidos que podías utilizar para avisar a los colegas o, sobre todo, para llamar la atención de la persona que te gustaba, como si del despliegue del plumaje de un pavo real se tratara. Luego Messenger murió aplastado por los smartphones, Whatsapp y los 10 y con el murieron también los zumbidos. QEPD.

Ejemplo de uso: "Le mandé anoche dos zumbidos a Elena y ni caso. ¿Estará chateando con otro?".

2girls1cup

¿Quién no recibió allá por 2006 o 2007 un vídeo llamado así, 2girls1cup, de apenas un minuto de duración y por pura curiosidad lo abrió y quedó marcado para siempre? Desde luego su título (y hasta su música) entró directo al vocabulario de Internet de esa primera década del siglo y si alguna vez se inventa una máquina para "desver", yo sería el primer vídeo con el que la probaría. En fin, "the internet is for porn", que ya lo decían en Avenue Q.

Ejemplo de uso: "Mírate este vídeo que te paso, que es más fuerte que 2girls1cup".

Disclaimer: rogamos encarecidamente a los chicos y chicas que lean este artículo que no busquen 2girls1cup en Google. Y de paso Goatse tampoco. Oh, wait.

Y hasta aquí. ¿Qué palabras, términos o expresiones del Internet de antaño has echado en falta en este diccionario? Tienes los comentarios para explayarte.