Internet Archive guardará los juegos y animaciones Flash y los emulará para que se puedan reproducir en el navegador

El 31 de diciembre de 2020 será el fin de Flash Player. Adobe dejará de darle soporte de forma oficial, el contenido será bloqueado por defecto y Flash Player dejará de estar disponible en la web. Termina una era, una era llena de minijuegos y animaciones que quedan abandonas a su suerte. O no, porque Internet Archive acaba de anunciar que va a guardar estas pequeñas piezas míticas de Internet para que sigan siendo accesibles en el futuro.

Siendo más concisos, no es que vaya a reproducir el contenido Flash, sino que va a emularlo usando un software open source en desarrollo llamado Ruffle. Ruffle funciona en todos los navegadores modernos haciendo uso de WebAssembly, por lo que en principio debería funcionar tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. No es compatible con absolutamente todo el contenido Flash, pero sí con una buena parte.

Flash pasa a la fase de preservación

Tal y como explican desde Internet Archive, Flash no deja de ser un contenedor. Como tal, que el contenedor deje de tener soporte no es una gran pérdida per se. Lo que importa es el contenido. Hay infinidad de juegos antiguos, animaciones míticas de Internet y creatividad en Flash y si Flash Player no hay forma de reproducirlo. En palabras de Internet Archive:

"No es como un archivo de imagen o de sonido que un reproductor más moderno pueda seguir haciéndolo accesible en la era moderna. Si no hay un reproductor de Flash, no hay Flash, lo cual es una tragedia".

Precisamente por ello, para conservar este contenido que no deja de ser parte de la historia de Internet, Internet Archive va a comenzar a emular Flash a WebAssembly. No será perfectamente universal debido a las limitaciones de Ruffle, pero sí permitirá que las generaciones venideras conozcan los primeros "pinitos" de las animaciones en Internet.

La organización ya tiene una biblioteca con más de 500 animaciones y juegos en Flash (accesible desde este enlace). Además, ha abierto la puerta de sus servidores para que cualquier usuario, ya sea creador, artista o coleccionista, suba sus propios archivos .swf a la plataforma. Simplemente hay que seguir unas sencillas instrucciones.

Vía | Internet Archive