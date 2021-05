Buscamos la Detroit de Internet: cualquier tiempo fue mejor para estos ex-gigantes de la red

La procelosa y corta historia de Internet desde que Tim Berners-Lee presentara la Web a principios de los 90 desde el CERN suizo está llena de colosos, más o menos grandes, más o menos longevos, que tuvieron su momento de gloria y que ahora o bien han echado el cierre o se regodean en sus ruinas. Hagamos un repaso a las detroits de Internet, a estos restos de naufragios que ocurrieron no hace tanto tiempo.

¿Detroit? Sí, Detroit, la ciudad de la Ford, los bad boys y la Motown. La ciudad de Coppola, Madonna y Eminem. Y la ciudad de Robocop. Paul Verhoeven convertía la ciudad del motor en una distopía violenta y arruinada que años después se hizo casi realidad. La crisis del sector automovilístico provocó la diáspora de población (casi medio millón en 30 años), la bancarrota en 2013 y que un estado tradicionalmente demócrata como Michigan se entregara con los brazos abiertos a las carnes anaranjadas de Donald Trump en las elecciones de 2016.

Con sus barrios enteros abandonados y su aire post-apocalíptico, Detroit es la viva imagen del imperio derrocado, la nueva Babilonia, la nueva Roma, la nueva Constantinopla. Y vamos en busca de su equivalente en Internet. Para lo cual sacamos a pasear el detroitmetro.

MySpace

Estado: Abierto

Años de gloría: 2003-2008

Te registrabas en MySpace y a los pocos segundos ya tenías tu primer amigo. Tom. MySpace Tom. En minutos estabas subiendo fotos y escuchando música de grupos que lo molaban todo y que las emisoras de radio-fórmula ni tenían en su radar. Sí, MySpace era caótico pero era nuestro caos y estábamos cómodos.

Quizás MySpace no fuera la primera red social pero sí fue la primera red social que triunfó de verdad, que dio el pelotazo. En España, que siempre vamos a nuestro rollo, nunca lo utilizamos mucho pero la red creada por ex-trabajadores de Friendster entre su nacimiento en 2003 y 2007-2008 lo fue todo en el mundo anglosajón.

Luego reventaron Youtube y Facebook y empezó el lento pero inexorable declive del MySpace. En 2011 Justin Timberlake y otros socios compraron la empresa para reflotarla. Obviamente no lo lograron y vendieron en 2015 a Time Inc.

¿Para qué quiere Time un cadáver como MySpace? Pues no lo sabemos pero sí sabemos que una red que dio el empujón a artistas como Lily Allen, Calvin Harris, Panic at the Disco! o los Arctic Monkeys (¡los jodidos Artic Monkeys!) merece que alcemos nuestras copas y brindemos.

Bola extra: en 2016 MySpace fue victima de un hackeo y se filtraron las contraseñas de más de 360 millones de usuarios. Uno de los mayores de la historia. No es la mejor manera de reverdecer viejos laureles, no.

Bola extra 2: a principios de 2019 se supo que, seguramente tras una migración desastrosa, se habían perdido todos los vídeos, fotos y canciones subidas a MySpace antes de 2015. Un drama que pudo paliar en parte la gente de Internet Archive al recuperar casi medio millón de canciones.

Nivel de detroitmetro: alto. Muy alto. Difícil va a ser que le arrebaten el título, la verdad. Hemos empezado fuerte.

Tuenti

Estado: Cerrado (como red social)

Años de gloria: 2008-2012

Hubo un tiempo en España en que, lo que ahora se llama "selfie" a nivel planetario, se llamó "foto-tuenti". Hablamos de entre los años 2008 y 2011, la época dorada de la gran red social española.

Siguiendo la política de la primigenia Facebook de acceso por invitación, Tuenti llegó a tener 15 millones de usuarios en España, muy cerca de Facebook, y en 2010 fue vendida al gigante Telefónica.

Un tablón para verlas publicaciones de los demás, una galería de imágenes para ver tus fotos y un chat para hablar con tus contactos. No necesitábamos más pero los usuarios más mayores fueron pasando a otras opciones más maduras y completas (bueno, a Facebook realmente) y los más jóvenes no terminaban de entrar porque tenían en Whatsapp o Snapchat opciones mucho más acordes a sus gustos.

La empresa viró hacía operadora de móvil virtual low cost de Movistar y dejó languidecer la red social hasta cerrarla en 2016. A pesar de que todos teníamos cientos o miles de imágenes subidas allí, a nadie le importó realmente.

Nivel de detroitmetro: más que de Detroit deberíamos hablar en este caso de, por ejemplo, Alejandría. Sí, sigue existiendo pero es otra cosa distinta.

Google Plus

Estado: Cerrado

Años de gloria: un par de semanas en otoño de 2011

El facebook killer de Google lanzado a bombo y platillo en septiembre de 2011... y completamente olvidado para finales de ese mismo año salvo para los mismos empleados de Google. Un reinado más corto que el de Luis I.

Integrado con todos los demás servicios de Google (desde Gmail a Youtube pasando por Docs o Hangouts), el diseño minimalista y agradable habitual de los productos de la compañía de Mountain View y algunas buenas ideas como los círculos (aunque dificulten la labor de contar followers y followings).

Si entraba a partir de 2014/15 en mi TL de Google+ tan sólo me encontraba actualizaciones de medios de comunicación, posts propios compartidos automáticamente por amigos y algunos mensajes de developers famosos que sigo. En apenas 5 o 10 minutos me ventilo todo lo que tengo por leer.

En el fondo se agradecía no tener familiares compartiendo tonterías de Cabronazi o fake news políticas pero ¿qué falló entonces?. ¿Por qué terminó siendo cerrado en abril de 2019 por Google sin que le haya importado a prácticamente nadie? Cuando, por ejemplo, cerró Google Reader hubo mucha más movilización.

Pues posiblemente porque la agresividad de Google en su lanzamiento (prácticamente imponía su uso) resultaba bastante antipática y porque, no nos engañemos, ni era necesario entonces ni lo es ahora.

Nivel de detroitmetro: es uno de los más firmes candidatos por lo que muy, muy alto. Aunque hay titanes de la red intentando que su efímera gloria no caiga (aún más) en el olvido.

MSN Messenger

Estado: Cerrado (sustituido por Skype)

Años de gloria: 2000-2008

A finales de los 90 estábamos locos con los servicios de chat y mensajería. Pero cada uno era de su padre y de su madre y si tu usabas AIM y un amigo tuyo Yahoo Live Messenger, pues no podíais chatear. Entonces llegó Microsoft y tuvo una buena idea: sacó un chat dentro de su portal MSN que era compatible con buena parte de los demás clientes y protocolos. Había nacido "El Messenger".

Sin ninguna duda el programa para Windows más popular y reconocible de la primera década de este siglo XXI con más de 300 millones de usuarios y una iconografía que ya está memoria popular colectiva. Pasamos horas y horas delante del ordenador enviando zumbidos, pensando estados divertidos, indagando quien nos tenía bloqueados y tramando mil y un planes. Los viejos buenos tiempos.

Entonces, ¿qué pasó? Pues que en Microsoft (que le había cambiado el nombre a Windows Live Messenger en 2005) no dieron con la tecla en salto a los móviles y Blackberry Messenger, Whatsapp o Line le terminaron comiendo la tostada.

En 2011 Microsoft compraba Skype en lo que parecía una clara declaración de intenciones que se culminó en 2013 con el cierre definitivo del Messenger en todos los mercados salvo en el chino, donde era todo una institución. Finalmente, en 2014, Día de Todos los Santos, los chinos también se quedaron sin su Messenger. Sin ninguna duda, el final de una era.

Bola extra: en Xataka le dedicamos a MSN Menssenger un articulazo recordándolo. Recomendable al 100%.

Nivel de detroitmetro: realmente bastante escaso porque más que Detroit su equivalente sería una Babilonia o un Cartago, recuerdos de otra era.

Fotolog

Estado: Cerrado

Años de gloria: 2005-2009

De origen francés, Fotolog nació en 2002 y pronto se convirtió en todo un fenómeno a escala global apoyándose en la época dorada de las cámaras digitales y su paulatina incorporación a los móviles. Con una audiencia en buena parte adolescente, Fotolog tenía en aquellos primeros años gloriosos una característica que hoy causaría estupor: a no ser que te hicieras una cuenta premium, sólo podías publicar una foto al día e incluso el número de comentarios que podías dejar (y que te podían dejar en tus fotos) estaba limitado. Sin duda una característica que, junto a su peculiar diseño, era parte del encanto de Fotolog.

Sin embargo, el florecimiento de las nuevas redes sociales que hoy dominan el cotarro (en especial Instagram), la lenta adaptación al móvil y un diseño que pronto se quedó desfasado y nunca evolucionó lo suficiente hicieron que los viejos usuarios se fueran yendo y que la adopción de nuevos fotologgers cada vez fuera menor.

33 millones de usuarios... ¿cuantos de ellos seguirán activos?

Finalmente, y sin avisar apenas, cerró a principios de 2016, sumiendo a muchos en la nostalgie de unos tiempos interneteros que nunca volverán... aunque lo que sí terminó volviendo fue Fotolog en 2018 y en versión app. A fecha de 2020, sin embargo, volvió a cerrar y en el dominio original parece haber un magazine online sin nada que ver con el Fotolog que conocimos.

Nivel de detroitmetro: hablamos de un firme candidato, no lo puede negar nadie.

IRC Hispano

Estado: Abierto

Años de Gloria: 1998-2002

Los tiempos gloriosos de Internet. Cada mega costaba un riñón y había que desconectar el teléfono fijo para navegar. Hablamos de 1996-1997. Entonces alguien nos habla de Internet Relay Chat, el IRC y es poco menos que una epifanía.

En España nos conectábamos al IRC-Hispano principalmente y no sabíamos muy bien como funcionaba pero desde nuestro cliente (que en aquella época era simplemente un "programa") favorito podíamos hablar anónimamente con cientos de otras personas desde nuestra habitación a coste irrisorio.

Durante años estuvimos realmente enganchados a la locura de las salas y los flirteos por privi sin ser demasiado conscientes (salvo cuando nos tocaba cambiar de contraseña o nuestra sala de chat se llenaba de trolls) de las intrigas palaciegas que se gestaban entre bambalinas, con escisión en dos incluida.

Hoy quedan lejos los tiempos de más de 45.000 conexiones recurrentes y cada vez son menos los servidores con los que cuenta la asociación pero el IRC-Hispano sigue vivo tanto a través de clientes míticos como mIRC como en formato de webchat. Y ahí sigue CHaN, bot mítico, dándote la bienvenida cuando vuelves después de tanto tiempo.

Nivel de detroitmetro: más bien deberíamos hablar de la Benidorm o la Torrevieja, decadente pero con cierto encanto. De todos modos sienta bien recordarlo y entrar de vez en cuando.

Vine

Estado: Cerrado

Años de gloria: 2013-2014

Primera de las grandes compras de Twitter (en octubre de 2012, apenas unos meses de su creación por parte de Dom Hoffman y Rus Yusupov) y también de las primeras de las que se desprendió cuando las cosas empezaron a venir mal dadas: cerró a inicios de 2017.

Básicamente consistía en vídeos cortos de un máximo de seis segundos repetidos en bucle ad infinitum. Y lo petó. 200 millones de usuarios al mes a finales de 2014. Los chavales vivían en Vine.

Pero entonces Instagram habilitó la opción de subir pequeños vídeos y la estocada fue mortal. Snapchat soportó (un poco) mejor la aparición de los Stories de Instagram pero Vine terminó muriendo. Y tampoco es que le importara demasiado a nadie.

Nivel de detroitmetro: no demasiado. Su carácter de fenómeno juvenil hace que poca gente se acuerde de la app de la V a día de hoy.

Periscope

Estado: cerrado (marzo 2021)

Años de gloria: 2015-2016

Y ya que estamos con Twitter, sigamos con servicios comprados por la compañía del pájaro azul, que tenían una pinta brutal y que han terminado cerrando. El caso de Periscope es particular ya que esta aplicación para emitir vídeo en directo fue comprada en 2015... cuando todavía no había sido lanzada oficialmente. Meses después, cuando salió, lo hizo perfectamente integrada con Twitter y fue un auténtico pelotazo. Parecía el futuro del streaming pero no lo fue.

Twitter, en un movimiento extraño, la empezó a dejar de lado para favorecer su propio sistema, Twitter Live, al que fue poco a poco incorporando las características más destacadas de Periscope pero tanto a una como a otra las fueron pasando por encima como ciclones Youtube, Instagram y, sobre todo, Twitch en las guerras del streaming. Y ante la perdida de liderazgo y la evidente duplicidad pues Twitter decidió cerrar Periscope a finales de 2020.

Nivel de detroitmetro: no muy alto. Más bien lo que pudo ser y nunca realmente llegó a ser... seguramente por decisiones empresariales difíciles de entender.

Terra

Estado: Cerrado (salvo en Brasil)

Años de gloria: 1999-2001

A finales de los 90s todo eran portales en el incipiente mundo de Internet: unas webs verticales que agrupaban montones de servicios, de email a chat pasando por buscador, noticias, el tiempo e incluso el horóscopo. Y en España el portal de los portales era Terra.

Filial de la todopoderosa Telefónica, nació en 1999 después de la turbulenta compra del buscador catalán Olé (que también dio lugar a la célebre Ya.com) y para finales de año ya había salido a bolsa provocando la locura entre el español medio. Y para principios de siglo absorbía al gigante estadounidense Lycos. Pero llegó el verano del 2000 y con el calorcito la explosión de la burbuja de las puntocom y se llevó todo por delante.

El webmail (gratuito, algo no del todo habitual en la época) y el chat siguieron siendo muy usados durante un tiempo pero Hotmail, Gmail, el MSN Messenger y las incipientes redes sociales fueron la estocada definitiva... en España, porque en Sudamérica siguió fuerte bastante tiempo más.

Con los años en Telefónica intentaron reconvertir Terra en un medio de comunicación pero no funcionó y finalmente cerraba en 2017 en todo el mundo salvo en Brasil donde a 2020 sigue funcionando a pleno rendimiento.

Nivel de detroitmetro: en España y Sudamérica, altísimo. Hubo una época (corta, eso sí) en que Terra era sinónimo de Internet en el mundo hispanoparlante.

Chatroulette

Estado: Abierto

Años de gloria: 2010-2011

Un hacker ruso de 17 años, allá por el otoño de 2009, no se sabe si bajo los efectos del vodka de baja calidad o de que otra sustancia, se preguntó: ¿que pasaría si mezclo Skype y la ruleta rusa?.

Bueno, para él la ruleta rusa sería simplemente ruleta pero vamos, que lo importante es que un par de días después lo tenía programado y online y al mes siguiente ya tenía más de medio millón de usuarios diarios. El fenómeno Chatroulette había nacido y lo había hecho a lo bestia.

Le surgieron incluso clones porno (bueno, más porno) pero para 2011 todo el mundo había olvidado ya Chatroulette. Hoy en día sigue en pie tal cual en aquella época: misma interfaz(que ya se notaba anticuada en su momento), mismos reproductores Flash que rompen a cada momento.

Lo que ha cambiado es la gente conectada: apenas unos mil o dos mil una desapacible noche entre semana. El F2, el trigger de la ruleta, te sigue emparejando rápido pero después de media hora para arriba y para abajo, no te encuentras ningunos genitales masculinos. Se agradece pero también te da algo de morriña. La psique humana, que rara es.

Bola extra: aquí puedes leer a Andrey Ternovskiy, el joven hacker ruso, explicando con sus propias palabras aquellos primeros días de Chatroulette.

Nivel de detroitmetro: realmente su reinado fue tan fugaz que, aunque su caída haya sido estrepitosa, no podemos hablar de uno de los principales candidatos.

Yahoo! Respuestas

Estado: Cerrado (mayo de 2021)

Años de gloria: 2007-2010

Estamos casi en el final de este recopilatorio y todavía no hemos mencionado ningún servicio del antiguo gigante internetero que fue Yahoo!. Le ponemos remedio mencionando a Yahoo! Respuestas, la comunidad de conocimiento basado en preguntas y respuestas, nacida en 2005 y que echa el cierre en mayo de 2021.

Su momento de mayor esplendor fue a finales de la primera década del siglo XXI cuando era una fuente de consulta reconocida pero Quora recogió su testigo en estas lides a partir de 2010 y quedó como fuente de memes gracias a las preguntas ridículas e increíbles y al ingenio y mala baba de muchas respuestas (yo me quedo con el usuario que pedía que alguien le resumiera la Segunda Guerra Mundial... y el resto es historia). Pero ya ni eso, se había vuelto intrascendente... incluso ya le puedes tararear a Youtube y además de decirte que canción es, te la pone.

Nivel de detroitmetro: no demasiado alto, realmente nunca fue un gran pelotazo sino más bien un longevo y metamórfico underdog dentro de la selva de Internet.

Second Life

Estado: Abierto

Años de gloria: 2007-2009

Llevamos ya tiempo escuchando hablar del Metaverso, el universo de realidad virtual que ambiciona Epic Games y para el que está buscando inversiones millonarias... y esto nos hace acordarnos a los abuelos cebolletas de Internet de Second Life. ¿Llegó demasiado pronto el metaverso online de Linden Lab? ¿Hubiera sido todo lo que se esperaba que fuera si hubiera nacido con la realidad virtual ya implantada en vez de en la primera década del siglo? Posiblemente nunca lo sabremos.

Puesto en marcha en 2003, todos empezamos a escuchar el nombre de Second Life en 2007: un mundo virtual como el de los MMRPGs pero en el que no jugabas sino que, detrás de tu avatar, vivías: comprabas, vendías, ibas a conciertos, tenías citas... incluso podías ir a mitines políticos como ese que dio Gaspar Llamazares al que asistieron la friolera de 90 residentes en Second Life.

Y tan deprisa como entró en nuestras vidas, Second Life se fue. Desde 2008 hasta ahora, aunque en Linden aseguran que tienen un millón de usuarios mensuales, tan sólo escuchamos hablar de Second Life por las costumbres sexuales bastante extremas de algunos de los residentes.

Desde hace varios años se viene hablando de un Second Life 2. ¿Tendrá algo que ver con el comentado Spaces? ¿Será OASIS (el mundo virtual de la novela 'Ready Player One') hecho realidad? Mejor no tiremos las campanas al vuelo, la verdad.

Nivel de detroitmetro: está claro que es altísimo. La competencia es dura pero lo cierto es que Second Life es un broche de oro a este artículo que ha sido un recorrido intenso por la historia semi-olvidada de Internet.

Imagen de cabecera | Michigan Central Train Station en Wikimedia Commons