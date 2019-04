Internet Archive lo vuelve a hacer con MySpace salvando casi 500.000 canciones tras el anuncio de que sería irrecuperable

En marzo se hizo público que el material multimedia subido a MySpace entre los años 2003 y 2015 se había perdido para siempre y sin posibilidad de recuperación, según la empresa que gestionaba el site. Pero la esperanza vuelve de la mano de los héroes de la recuperación de archivos en la red, ya que la gente de Internet Archive ha recuperado 490.000 canciones almacenadas en MySpace.

Casi medio millón de archivos en formato mp3 que se salvan de su desaparición, que pueden ser un reducto de esperanza para alguno de los millones de artistas que acumulaba canciones y videoclips en la plataforma. De hecho, se llegaron a acumular más de 53 millones de canciones y videoclips de más de 14 millones de artistas.

Katy Perry, Nicky Minaj y otros artistas han tenido suerte

MySpace ha sido de las últimas plataformas que de un momento a otro ha sufrido su desaparición de la red, cuando muchos de sus usuarios posiblemente no la habían hecho desaparecer de su recuerdo aunque poco a poco fuese cayendo en desuso. Puede que muchos no la recordemos o lo hagamos vagamente, pero llegó a ser más visitada que Google en 2006 en Estados Unidos, ahí es nada.

Por ello no es de extrañar que tras la noticia del pasado mes de marzo Internet Archive se pusiese manos a la obra. Archive Team, fundada por Jason Scott en el año 2009, ha emprendido acciones similares con portales como GeoCities, Google Video, Friendste, TwitPic, o SoundCloud, en este último caso actuando en prevención de que el servicio cerrase pese a los mensajes tranquilizadores del cofundador, Alex Ljung.

En este caso han facilitado el acceso a una colección de 490.000 archivos mp3 de MySpace.com, sin especificar los medios que usaron y haciendo referencia únicamente a un estudio académico realizado entre 2008 y 2010. Los archivos se han ordenado según el nombre de archivo asignado por la red de distribución de contenido de MySpace, indicándose en un archivo dentro de la misma colección.

En total, especifican, son 1,3 terabytes de archivos mp3 que no están ya almacenados en MySpace según una pérdida de datos en 2018 (añadiendo el adjetivo "sospechoso" al indicar que quizás no fue algo accidental). Ahí podemos encontrar trabajo de artistas como Katy Perry, Nicki Minaj o Pitbull, como han detectado ya algunos usuarios y nos cuentan en TechCrunch.

Otra misión cumplida más

De este modo Internet Archive cumple otra de sus particulares misiones, pero eso no significa ni mucho menos que se queden sin causas. De hecho, hace poco os contábamos como esta gente está trabajando en preservar los posts públicos de Google+, una vez los de Mountain View decidieron darle el adiós definitivo a su proyecto de red social. No obstante, ya comentaron que no todo el contenido podría salvarse.

Otra recuperación celebrada fue aquella de los 10,357 juegos para el Amiga de Commodore, que además se facilitó para que se pudiesen ejecutar desde el mismo navegador (HTML5) sin necesitar un emulador o ROM concreta. Habrá que ver si esta gente pudo salvar algo más de contenido antes de ese borrado, accidental o no, pero el caso es que una vez más han vuelto a sorprendernos para bien.