Así es como un pequeño barco de 10 tripulantes, robots y drones autónomos encontró un portaaviones que se hundió hace 76 años

La expedición Petrel acaba de lograr una nueva hazaña: encontrar los restos del USS Hornet, un viejo portaaviones estadounidense que se hundió en 1942 tras el embate de la Armada Imperial Japonesa. En este descubrimiento hay dos puntos clave, el primero, es que se trata de una misión financiada por el recién fallecido Paul Allen; y el segundo, es la tecnología que usaron para llegar hasta esta embarcación.

El USS Hornet fue uno de los portaaviones más importantes durante la Segunda Guerra Mundial, cuya participación fue fundamental en momentos como la 'Operación Doolittle' en Japón y la 'Batalla de Midway'. En octubre de 1942, el USS Hornet fue declarado como perdido después de la 'Batalla de las Islas Santa Cruz'.

El RV Petrel no es una embarcación de gran tamaño, sólo cuenta con 10 tripulantes y una gran cantidad de tecnología que abarca desde robots autónomos hasta software de última generación. Esto le ha permitido explorar las profundidades del mar en búsqueda de restos militares históricos.

El RV Petrel ya ha encontrado los restos del USS Helena, el USS Lexington y el USS Juneau, así como del Hiei, un acorazado japonés que se hundió en el Pacífico Sur durante la 'Batalla de Guadalcanal' en 1942. Su más reciente descubrimiento: el USS Hornet.

We've located the USS Lexington after she sank 76 yrs ago. #RVPetrel found the WWII aircraft carrier & planes more than 3000m (~2mi) below Coral Sea near Australia. We remember her brave crew who helped secure 1st strategic US win in the Pacific Theater https://t.co/20ehjafD7d pic.twitter.com/HIvxNUDbsX