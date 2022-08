Cómo organizar tu colección de fotografías en Google Fotos sin volverte loco en el intento: guía completa

Google Fotos ya no es lo que era. Ya no tenemos almacenamiento ilimitado gratuito. Pero sigue siendo una de las mejores opciones que hay en el mercado para organizar nuestro archivo fotográfico, sobre todo si disparamos con el móvil. Vamos a conocer todo lo necesario para encontrar, en el menor tiempo posible, cualquier fotografía que busquemos.

En los tiempos de los carretes organizar nuestro archivo era bastante duro. En el mundo digital es más sencillo, pero a cambio tenemos miles de fotografías más. No queda más remedio que clasificar nuestras imágenes para encontrarlas justo cuando las queremos volver a ver.

Ya hemos hablado de distintas formas de clasificar u organizar nuestras imágenes y encontrarlas en menos de cinco segundos, aunque en esta ocasión vamos a utilizar únicamente Google Fotos, una de las aplicaciones más cuidadas de Google que se sirve de las bondades de la inteligencia artificial.

Organización de nuestras fotografías en Google Fotos

Lo más importante es saber cuánto espacio tenemos en nuestra cuenta Google para ver si podemos hacer la necesaria copia de seguridad para disfrutar de todas las prestaciones que vamos a ver a continuación. Nada más abrir nuestra cuenta, tenemos 15 GB de almacenamiento gratuito, y lo podemos ocupar con todos los servicios de la empresa, como Drive.

Si queremos guardar todas nuestras fotografías tenemos varias opciones. La más sencilla es pagar para tener más espacio. Por ejemplo, para tener 100 GB tienes que pagar 1,99 € al mes o 19,99 € al año. Otra opción es reducir el tamaño de las fotografías que van a la copia de seguridad para poder sobrevivir con el espacio gratuito, pero como seas de gatillo fácil es complicado.

El método antiguo

En este caso apostaría por la opción Alta calidad para tener un tamaño generoso. Pero vuelvo a insistir, no nos quedará más remedio que comprar almacenamiento u olvidarnos de todas las prestaciones de Google Fotos.

Una vez hecha nuestra copia de seguridad, esencial para poder trabajar con todas las herramientas de Google Fotos, vamos a empezar a organizar nuestro archivo fotográfico.

Activar la geolocalización de nuestras fotografías

A no ser que no compartas nada en tus redes sociales, es importante activar la geolocalización de nuestras fotografías para utilizar estos datos para una clasificación geográfica perfecta. Ya no tendrás que recordar cuándo estuviste en Sevilla, sino que Google Fotos aprovechará este metadato para facilitar tu búsqueda.

Está claro dónde estoy

Así que vamos a Ajustes y verificamos que no está activo Quitar la ubicación geográfica. De esta manera, estas fotografías tendrán dicha información disponible.

Añadir descripciones

Nada más hacer la fotografía, tenemos todo tipo de información técnica y geolocalización (si hemos mirado el punto anterior). Pero para ser más precisos tenemos que añadir una descripción a nuestros disparos. No hace falta escribir una novela, pero el uso de palabras clave es esencial, algo que ya abordé cuando expliqué cómo organizar nuestras fotos con Capture One.

Marcamos una fotografía para verla en pantalla completa.

Hacemos clic en el icono de información que encontramos en la parte inferior.

Pulsamos en Añade una descripción.

Escribimos la descripción.

Utiliza la IA de Google Fotos

Aquí es donde Google Fotos destaca por encima de programas como Adobe Lightroom, que carecen de esta función (la utiliza para reconocer rostros, pero no para todo tipo de objetos). Una vez tenemos la copia de seguridad, Google analiza todas las fotografías y reconoce los objetos de la fotografía.

La organización de la IA

Solo hace falta poner gato, flor o cualquier cosa que estemos buscando para que rápidamente veamos lo que estamos buscando, sin mayor esfuerzo. No es perfecto, y puede que alguna fotografía quede olvidada, pero seguro que encuentras lo que buscas enseguida.

Estatua, Madrid, parque... palabras que encontraría la IA

Si además has hecho una descripción, con la guía que explique en Adobe Lightroom, podrás ser más preciso en tu búsqueda y encontrar exactamente lo que quieres. Es decir, puedes poner gato, Córdoba, flor y verás tu visita a los patios de la ciudad sin problemas.

Agrupar las fotografías de la misma persona

Seguro que fotografías más a la gente que te rodea, a tu pareja, tus amigos o tu familia. Gracias a la IA podemos activar la función Agrupar caras similares. Lo único que haremos manualmente, es poner el nombre a cada agrupación:

Vamos a Ajustes.

Marcamos Agrupar caras similares.

Y que no se nos olvide activar Agrupación por caras.

Depende del volumen y el tamaño de nuestras fotografías, esperamos desde unos minutos a unas horas a que Google termine.

a que Google termine. En el apartado Álbumes veremos el nuevo Personas.

Lo último es dar un nombre a esos álbumes.

No olvidemos que también podemos aprovechar esta tecnología para trabajar con nuestras mascotas, puesto que reconoce también a los perros y a los gatos.

Organizar de forma más precisa con la ayuda de los álbumes

Por defecto, Google Fotos va creando álbumes en función de lo que ha detectado en la imagen. Es mejor buscar así nuestros disparos que con el orden cronológico que tiene por defecto. Ahí tienes las ciudades que has visitado, las fiestas que has disfrutado y toda tu vida.

Un álbum en acción

Pero si quieres tener un álbum con tus mejores trabajos, no te olvidas de marcar la estrella para mandarla a Favoritos. Esta 'carpeta' servirá para tener todo lo bueno en un único espacio. Es más cómoda la clasificación por estrellas (o al menos estoy más acostumbrado a ella) y el cambio de nombre, pero si solo quieres tener los buenos recuerdos juntos, esta opción es la mejor.

Con estas cinco acciones tendremos todas las fotografías organizadas en nuestro Google Fotos y conseguiremos lo más importante, no perder la tarde entera buscando una u otra. Por supuesto, de vez en cuando, en los viajes en metro que no sabes lo que hacer o por la noche antes de dormir, no olvides borrar todas las fotografías malas que tengas. Es un buen ejercicio y además te permite mejorar como fotógrafo, así que el beneficio es grande.