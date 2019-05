Así conservo y organizo mis decenas de miles de fotos: servicios, dispositivos y trucos

Con el teléfono móvil llevamos una cámara fotográfica en nuestro bolsillo las 24 horas, una costumbre que ha propiciado por un lado la democratización de la fotografía y por otro, una ingente cantidad de instantáneas en formato digital, que se unen a las que ya hacíamos con la cámara. ¿Qué hacer con ellas?

Hemos preguntado a los editores de Xataka qué servicios, dispositivos y trucos usan para guardar y organizar sus fotos.

Antonio Sabán

Coordinador y Lead Editor de Genbeta y colaborador de Xataka

"Para organizar mis fotos utilizo dos servicios en la nube y el método tradicional en local. Antiguamente utilizaba Dropbox y su subida automática de fotos, pero se me llenó el almacenamiento gratuito y dejé ese método. Coincidió con el momento en que Google Fotos pasó a ofrecer espacio de almacenamiento ilimitado. Desde ese momento, con cierta reticencia inicial por todo lo que entrego a Google, todas las fotos que hago, desde smartphones en iOS y Android y en cámaras, se suben directamente desde las aplicaciones móviles y desde la app Copia de seguridad y sincronización. Además de la comodidad que ofrece, es extremadamente cómodo usar el servicio para hacer búsquedas de lugares, fechas e incluso elementos presentes en las fotografías. Adicionalmente, utilizo Amazon Photos para tener otra copia de seguridad y para subir los archivos RAW de mi cámara. También tengo subida ilimitada gracias a las suscripción Amazon Prime. De forma más tradicional, copio todo cada cierto tiempo a mi disco duro Seagate (68,99 euros), cuyas fotos gestiono en una biblioteca de Adobe Lightroom."

Amparo Babiloni

Coordinadora de Xataka Android y Móvil

"Yo estudié fotografía y hubo una época en la que generaba una cantidad casi vergonzosa de GB en imágenes. Además era de las que guardaba todo en RAW aunque fueran fotos cutres. Tengo un par de teras de imágenes y hasta hace poco usaba este sistema para fotos importantes, como por ejemplo viajes o algún evento. Descargaba las fotos en el PC y de ahí se iban al disco duro. Si eran muy muy importantes, las copiaba en dos discos, por si las moscas. No sé si afortunada o desgraciadamente, esa época pasó. Ahora hago el 99% de fotos con móviles, por lo que la forma de almacenar las imágenes también ha cambiado. Yo tiro de Google Fotos, ahí tengo todas mis fotos de los últimos tres años y algunas incluso más antiguas. Sé que comprime los archivos, pero total, para subir fotos a Instagram no necesito los brutos. Sacrifico gustosamente ese plus de calidad (que no se nota apenas, por cierto) a cambio de tener sincronización en cualquier móvil ya sea iPhone o Android y todo sin pagar ni un euro. Además, teniendo en cuenta que cambio de móvil casi cada semana, poder tener todo en un mismo lugar sólo con iniciar sesión en Google es maravilloso para mi salud mental. A Google debe encantarle también, eso sí."

Fernando Sánchez

Editor senior en Xataka Foto

"Dentro de este mundo soy un clásico. Tengo exactamente 136.000 fotografías en mi disco duro, un 99% en formato RAW. Ocupan en total 3,35 TB. Y jamás (todavía no me ha tocado) he perdido archivo alguno. Siempre guardo todas mis fotografías en un disco duro externo de gama alta, un Lacie D2 Professional (289,99 euros) o un Western Digital WD My Book (122,63 euros). Y siempre utilizo el método más clásico: trabajo con el sistema operativo. Es decir, meto la tarjeta en un lector Lexar USB 3.0 (54 euros) y hago el clásico copiar/pegar a mano. Después, aunque sé que es largo, paso todas las fotografías a los catálogos de mis programas. Después de organizar y catalogar con Adobe Lightroom (y últimamente con Capture One Pro), borro los archivos muy oscuros, muy claros o muy trepidados y los renombro con un nombre único que sea fácil de leer y que me permita descubrir con solo leerlo en qué carpeta podemos encontrarlo. En este artículo profundizo más en ello. Y posteriormente, cuando ya tengo el nombre final de cada archivo paso las fotografías a mano a otro disco duro como copia de seguridad. Y cuando puedo a un tercero que tengo en otra casa. En ocasiones, para comprobar que todo está bien, utilizo un antiguo programa para Pc que se llama Synkron para asegurarme de que en los discos duros tengo exactamente lo mismo."

Javier Pastor

Editor senior de Xataka

"No me gusta la idea de guardar mis fotos en servicios que no controlo, así que lo que hago es irlas almacenando en un NAS, un Synology DS212J (174,50 euros) con 2 discos de 2TB y guardar una copia en un disco duro que tengo en otra localización. "Las voy organizando con la vieja versión de Picasa, una aplicación que ya usaba antes de que Google la abandonase".

Jesús León

Coordinador de Xataka Foto y colaborador de Xataka

"Para mantener organizado y seguro mi archivo fotográfico intento ser muy sistemático y ordenado, que me parece clave para tener todo siempre en su sitio y poder localizar lo que necesito fácilmente. De cada sesión de fotos realizo una copia diaria. Así, copio todas los archivos tomados con la cámara al disco duro de mi PC. No hago copias automáticas, me gusta hacerlo manualmente y creo una carpeta con la fecha y el nombre de la sesión y arrastro ahí los archivos desde la tarjeta SD (habitualmente). Luego realizo siempre dos copias de seguridad de esa carpeta, una en un disco duro externo con alimentación. Me gusta la fiabilidad, hasta ahora, de Seagate, en la actualidad utilizo el modelo Backup Plus Hub (119,99 euros), y otra en la nube (estoy usando Amazon Photos, que permite a los usuarios Prime, almacenamiento ilimitado y admite tanto archivos JPEG como la mayoría de archivos RAW). Luego, para organizar todos el archivo fotográfico uso Adobe Lightroom, ya que tengo cuenta con Adobe Creative Cloud y ahí también suelo almacenar en la nube para cuando necesito tener acceso a determinadas fotos, ya sea desde otro ordenador, móvil, tablet... En cuanto a las fotos que hago con el móvil, tengo activada la copia de seguridad automática con Google Fotos, así que puedo acceder también rápidamente desde el PC a fotos que he hecho con el móvil sin tener que hacer nada."

Iñaki Agirrezabalaga

Editor de Xataka Vídeo

" Uso Google Fotos por que me permite el almacenamiento ilimitado de fotos a una calidad decente, organizándolas en álbumes. Ademas su app tiene un buscador muy potente, por lugares, personas o incluso colores. Que junto a la tranquilidad que te da no preocuparte del almacenamiento disponible, es genial. Por otra parte, si necesito guardar las fotos en calidad original y completa, las subo a carpetas de Google Drive, en el cual tengo contratado el plan de 100GB".

César Muela

"Uso Google Photos y no necesito nada más para organizar mis fotos. Por un lado, cada vez que hago una foto o un vídeo con mi Pixel tengo habilitada la subida automática cuando detecte conexión WiFi. A partir de ahí me dejo llevar por el maravilloso trabajo que hace la aplicación. No me refiero a la mejora automática de fotos, que suele ser de lejos lo peor del servicio, con retoques y HDR excesivos, si no a la manera que tiene de organizar todo el material. Puedes buscar por parámetros simples como fecha, por ubicación, capturas de pantalla y también puedes combinarlos entre sí para hacer búsquedas avanzadas. Me sigue sorprendiendo lo bien que funciona la detección automática de personas. Es cierto que tienes que hacer un trabajo previo de ayudar a Google a identificar quién es quién, pero una vez que le dices que la cara de esa persona corresponde a quien sea, es una genialidad. He llegado a encontrar fotos de hace 10 o 12 años en las que salimos un amigo y yo juntos gracias a esta utilidad. Porque, además, otra de las cosas que me encanta es subir fotos viejas a mi cuenta de Google Photos. Por un lado, aquellas fotos de mi adolescencia que ya se hicieron con cámara digital y que, por tanto, incluyen datos básicos para que se organicen solas por fecha y lugar. Por otro, digitalizar fotos viejas de álbumes es una gozada. Estuve el verano pasado digitalizando con Google FotoScan unas cuantas fotos y aunque ahí sí tengas que introducir tú mismo los valores como la fecha o la ubicación (no puede extraer metadatos), la interfaz es bastante intuitiva como para hacer álbumes, organizar por carpetas, compartir con personas, incluso comprar un libro de fotos desde 13 euros... Si sumamos todo esto al asistente que crea presentaciones en vídeo de tus últimas fotos (ideal para viajes), las veces que te recuerda que en tal día como hoy estuviste en no sé dónde (y te muestra algunas fotos), que (al menos desde mi Pixel) puedes subir fotos y vídeos sin perder calidad (y si no tienes un Pixel se suben con una calidad aceptable, las fotos a 16 MP y los vídeos a Full HD) y que es GRATIS, me parece la mejor aplicación no solo de Google si no de las fundamentales para tener instaladas."

Yúbal FM

Editor de Xataka Basics

"Hasta hace un año, me complicaba bastante la vida para guardar mis fotos. Primero tenía el móvil sincronizado con OneDrive, y allí se guardaban todas las fotos que tenía sincronizándose con el PC para tenerlas accesibles. Después, cada cierto tiempo movía las fotos a un disco duro donde tengo una segunda copia de seguridad de todas organizadas por años. Ahora, lo que hago es delegarle todo el trabajo a Google Fotos, hasta tal punto que incluso contraté espacio en Google One para que me quepan todas las fotos sincronizándolas con su calidad real. Podría gastarme menos y dejar que Google las comprima, pero es que quiero seguir teniendo la posibilidad de descargarlas algún día y volverlas a volcar en un soporte físico."

Anna Martí

Editora senior en Xataka

"Hago un gran volumen de fotografías y con gran variedad de dispositivos por trabajo, entonces mi distribución está también en función de ello. Todo ello con una premisa imprescindible en mi caso, forjada tras presenciar numerosas pérdidas de datos y fotografías: tener la información por duplicado o triplicado y, a ser posible, tanto en físico como en la nube. Para copias puntuales, sobre todo para tener las fotos a disposición en varios dispositivos simultáneamente, utilizaba Dropbox, aunque con la reciente restricción a tres dispositivos (que a veces en la práctica son dos) para cuentas gratuitas estoy recurriendo más a Drive. Pero para las copias permanentes uso Google Fotos en conjunto con Fotos de MacOS (mientras tenga un iPhone como móvil personal). Esto lo combino con las copias físicas. Tengo un disco duro para las fotos de trabajo (un WD antiguo con USB 3.0 de 2 TB (90,36 euros)), un backup de éste (un Toshiba de 2 TB USB 3.0 (69,90 euros)) , otro para las fotografías personales (un WD My Passport de 1 TB con USB 3.0 (62,99 euros)) y otro para los Time Machines del MacBook Pro, que también uso para backup de las fotografías personales (un Seagate Backup Plus Slim de 2 TB (84 euros)). Todo convenientemente etiquetado y guardado en estuches protectores con su cable, si no sería bastante lío. Lo que siempre digo, muy simplista y alarmista pero al final creo que lo más precavido: que si se cae Google e internet no pase nada y que si se me quema la casa, tampoco."

Daniel Esplá

Editor de Xataka Vídeo

"Divido mis fotos en dos tipos: las que hago con el móvil y las que hago con la cámara. Si vienen del iPhone, se me sincronizan automáticamente en Google Fotos porque tengo activada esa opción y de vez en cuando entro y las gestiono yo, ya sea borrándolas o creando librerías. Ni me gusta demasiado cómo funciona la app nativa de iOS "Fotos" ni me convence iCloud Drive, porque me ocupa espacio en los dos sitios, tanto en la nube como en el móvil. Otra cosa son las fotos que hago con la cámara. En este sentido, soy un enfermo de la organización. Tengo un sistema de carpetas en mi disco duro Transcend StoreJet de 2 TB (89,99 euros) que me deja satisfecho. Las clasifico primero por años y por meses. Además, también por la cámara con las que las he hecho. Y ya dentro de esa carpeta final, tengo una carpeta con un nombre significativo, por ejemplo "Redmi Note 7 1 mes de uso". Y allí hago 3 subcarpetas llamadas Instagram (las que van a esa red social), RAW (las fotos tal cual) y Edit (la foto editada). Y luego lo veo siempre en listas, parece una locura, pero funciona para mi."

Merinowski

Editor de Xataka Vídeo

"Para guardar fotos uso la nube. Servicios como iCloud, a modo de copia de seguridad y disponibilidad en dispositivos Apple; y Google Photos que es el que más uso ya que es ilimitado a alta resolución, me permite compartirlo muy fácilmente con otros usuarios de Gmail, hago muchos álbumes para compartir... Y es otra copia de seguridad. Sobretodo lo uso en iPhone y MacBook Pro. En algún HDD copio fotos cuando me pilla el disco duro cerca, sino la nube en 2 servicios y ya está. Sobre trucos no tengo ninguno en especial. Sol que tengo buena tarifa de datos (35 GB jeje) así que lo tengo configurado para que las fotos y videos se sincronicen en iCloud y Google Photos hasta con datos."

Santi Araújo

Editor de Genbeta

"Uso Google Fotos. Me parece el servicio más cómodo que existe, ya que se sincroniza a lo largo de todos mis dispositivos, reconoce las caras, los lugares, lo que aparece en las fotos y en qué momento fueron tomadas. Además, al menos de momento, se puede utilizar de manera gratuita y sin límite de almacenamiento. Sería el servicio de Google por el que pagaría al momento. Por otro lado, me he vuelto tan dependiente de él que si deciden cerrarlo no sé qué haría para organizar mis fotos y, sobre todo, me darían escalofríos de pensar cómo descargar todos esos gigas de la plataforma para volverlos a ordenar."

Javier Lacort

Lead Editor en Xataka

"Hago las fotos con iPhone, la última cámara la tuve en 2014. Las guardo en la biblioteca de iCloud, cuando son de un evento concreto (un bautizo, unas vacaciones, unas navidades...) hago un álbum, el cual genera automáticamente un vídeo. Lo retoco para que sea lo más lacrimógeno posible y lo comparto al resto de personas del álbum. De vez en cuando exporto toda la biblioteca a un archivo único y lo actualizo como copia de seguridad en mi disco duro, un Seagate STEA1000400 Expansion de 1 TB (54 euros) La app de Fotos, tanto de macOS como de iOS me es suficiente. Puedo hacer búsqueda semántica (no es tan precisa como Google Fotos, pero me vale), por fecha, en un mapa... Y tiene un editor incrustado suficiente también para el 99% de ocasiones. Uso Dropbox, Google Drive y iCloud Drive. Este último es el único servicio de almacenamiento en la nube por el que pago, ya que es donde guardo las fotos. Dropbox la uso para sincronizar archivos rápidamente entre dispositivos, compartirlos con facilidad a terceros y para documentación fiscal. Google Drive, para documentos compartidos en el trabajo. Para todo lo demás, 200 GB de iCloud. Google Fotos me parece una herramienta excelente, pero a título personal, procuro minimizar la pérdida de privacidad que supone estar en Internet. Uso iCloud, DuckDuckGo, Brave... Herramientas de empresas cuyo negocio no está en nuestros datos personales."

Javier Penalva

Lead Editor de Xataka

"Yo lo he intentado con muchos servicios, desde Fotos (iCloud) hasta servicios como Flickr o incluso Picasa hace años. Al final, siendo un usuario desordenado, he caído en las redes de Google Fotos y mi flujo de trabajo es bastante común y desatendido ya que el 90% de las fotos que almaceno salen de mi smartphone. En cualquiera de ellos activo la sincronización de Google Fotos, lo que me permite despreocuparme y saber que no perderé foto alguna. Más adelante, en periodos de menos trabajo como Navidad o verano, dedico algo de tiempo vía web para borrar las fotos que no me interesan, así como agrupar las que quiero mantener en álbums. Pero básicamente mi en búsqueda se basa en fechas dentro de Google Fotos. Cuando son fotos que hago con réflex, las descargo al PC, las proceso y los resultados (no los originales) los subo de inmediato a Google Fotos."

Samuel Fernández

Editor de Xataka Android y Móvil

"En mi caso, produzco dos tipos de fotografías: las que hago con los móviles y las que les hago a los móviles. Las primeras van todas a Google Fotos, que ofrece almacenamiento ilimitado con algo de compresión y me sirve sin problemas ya que si necesito alguna en concreto con su calidad original la puedo rescatar del propio teléfono en el móvil. Las segundas son archivos RAW y las almaceno offline. Cada vez que cambio de ordenador le saco antes el disco duro y tengo una bonita colección de almacenamiento en un cajón, que voy rellenando por orden. Últimamente he variado un poco porque los dos últimos análisis que hecho han sido de móviles con cámaras de 48 megapíxeles y he subido una pequeña selección sin comprimir a Flickr, pero es más exposición que almacenamiento, la verdad."

José García Nieto

Editor de Xataka Android y Móvil

"Hasta hace no mucho tiempo, cuando tenía que organizar las fotos de, digamos, un viaje, un evento o lo que fuese, me las descargaba al ordenador, las organizaba en carpetas y las pasaba a un disco duro externo de 500 GB que, a día de hoy, tengo guardado en un cajón casi vacío. El motivo es que hace un par de años Google anunció Google Fotos, que es un servicio de almacenamiento de fotos y vídeos en la nube completamente gratuito e ilimitado. Desde entonces todo, absolutamente todo lo que grabo o fotografío lo guardo allí. ¿Cómo me organizo? Depende. Cuando hago fotos con el móvil, como uso un iPhone 8 Plus, para comenzar la copia de seguridad tengo que abrir Google Fotos manualmente (no funciona en segundo plano como sí lo hace en Android), así que salvo que me corra prisa volcar las imágenes, suelo esperar al domingo para dejar el móvil 20 o 30 minutos tranquilo y con la app abierta para que se suba todo. Por otro lado, cuando hago fotos con la cámara las suelo subir a Google Fotos en cuanto tengo ocasión, ya que me ha pasado alguna vez que se me ha perdido la tarjeta SD con fotos importantes y no es algo que me haga demasiada gracia. Así pues, lo primero que hago es revelar las que me gustan y subirlas a la nube cuanto antes. Cuando todo está en la nube y a salvo, organizo las fotos en álbumes temáticos ("Visita a Sevilla", "Comunión de Guille", cosas por el estilo) y los comparto con mis grupos enviándoles un link por WhatsApp. Luego borro las que no me gustan (que Google Fotos sea gratis e ilimitado no es excusa para guardar fotos que no merecen la pena) y, finalmente, las elimino del móvil y de la tarjeta SD. Es un poco rudimentario, sin duda, pero me funciona, que es lo importante. "

Enrique Pérez

Editor Senior de Xataka

"Utilizo principalmente Google Fotos. Tengo activada la sincronización automática, por lo que siempre estoy tranquilo que voy a tener una copia de seguridad de mis fotos. Además, el hecho de estar ordenadas cronológicamente me facilita encontrarlas. Los álbumes no los aprovecho realmente. Para encontrar una foto antigua, aprovecho la IA del buscador y pongo por ejemplo el nombre de la persona o un detalle de la foto que me acuerde como "cerveza", "concierto" o "playa". Una vez al año quizás, descargo las que más me gustan y las guardo en un disco duro externo que tengo, el Seagate Backup Plus Portable de 2 TB (84 euros)."

Pedro Santamaría

Coordinador de Xataka Vídeo

"Después de pasar por copias de seguridad en local, organización por carpetas, catálogos de Lightroom, etc… al final mi organización de fotos ha pasado a tener un esquema muy sencillo. Todas mis fotos las importo a Fotos para Mac. Allí las organizo, elimino las que no me interesan y creo algún álbum si lo considero oportuno para viajes especiales o momentos claves.

Luego, todas esas fotos las exporto a jpg y las subo a Google Fotos para aprovechar todas las ventajas del servicio de Google, en especial la función de recuerda este día".

Eva Rodríguez de Luis

Editora senior de Xataka

"Todas mis fotos las tomo con el móvil, que compré con 128 GB de capacidad sabedora de lo que es quedarse sin espacio. En Fotos (iOS) las veo organizadas cronológicamente, por álbumes, por el tipo de foto que son (panorámica, selfie, etc.). De vez en cuando vuelco las fotos de mi iPhone al Mac sin ningún tipo de orden. No suelo retocar demasiado las fotos que uso en el trabajo, de hecho me bastan los ajustes de la app nativa del iPhone o Vista Previa de Mac. Aunque trabajo con el ecosistema de Apple y podría usar AirDrop para transferir archivos, para pasar fotos y tenerlas en mi nube uso un grupo de Telegram en el que estoy yo sola. Se llama "Transmisión" y me permite localizar mis fotos con el buscador, transferirlas y tenerlas al alcance de cualquier dispositivo. En mi gestión fotográfica prima la comodidad porque creo que la pérdida de calidad no es significativa para mi trabajo."

Y tú, ¿qué servicios, dispositivos y trucos usas para tus fotos?

Estas son los servicios, dispositivos y trucos que empleamos los editores de Xataka, pero no son las únicas que existen. Siempre estamos abiertos a conocer nuevos trucos y herramientas para nuestras fotos. Si quieres participar, por favor, deja las tuyas en los comentarios.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.