Evento Microsoft Surface: todo lo que esperamos ver en el gran evento de hardware de la marca a días de su inicio

Este año Satya Nadella sí asistirá al evento de Microsoft Surface. Previsiblemente será Panos Panay, jefe de producto y creador de Surface, quien lleve todo el peso de la presentación, pero la presencia del CEO de Microsoft nos anticipa la importancia del evento. El 2 de octubre a las 10:00 horario ET (16:00 CEST) saldremos de dudas, pero como viene siendo costumbre, vamos a repasar todas las novedades de Surface que esperamos ver.

Estamos ante el mayor evento de hardware de Microsoft en todo el año y la conferencia más importante de la compañía junto a la Build, que se celebra a principios de año y nos desvela las novedades relacionadas con Windows, Microsoft Edge o Xbox.

Durante el evento del año pasado, Microsoft aprovechó para dar a conocer novedades sobre la Surface Pro, el Surface Laptop, el Surface Studio 2 y unos nuevos auriculares. En el caso de la Surface Pro 6, las novedades fueron muy continuistas, con una pequeña actualización del procesador y nuevos colores. Precisamente por eso, de este 2019 se espera que Microsoft dé un paso al frente con una importante renovación de sus convertibles y portátiles Surface. Junto a la llegada de un innovador proyecto que desde hace meses la compañía ha venido filtrando progresivamente.

Nueva Microsoft Surface Pro 7

Según confirman distintas fuentes de minoristas a WinFuture, el nombre elegido por Microsoft para el nuevo modelo será el de Surface Pro 7. Algo que por otro lado no sorprende pues era la numeración esperada. Microsoft renovaría su Surface con distintas opciones de almacenamiento y rendimiento, como viene siendo habitual también en años anteriores.

El modelo de entrada apostaría por un procesador Intel Core i3, que siguiendo os modelos anteriores sería de la serie Y. Para el modelo más avanzado tendríamos un Intel Core i7 junto a 16GB de RAM y un SSD de 512GB. Unos chipsets que, según dispositivos filtrados en Geekbench y 3DMark, serían de la serie Ice Lake de 10ª generación.

Como novedad, este año el modelo con i5 partiría con 8GB de RAM. No se descarta que Microsoft presente también una Surface Pro 7 con hasta 1TB de disco duro, pero los minoristas todavía no han tenido acceso a esa versión.

Una de las características que define a Surface es su teclado desmontable. El diseño es uno de los puntos clave en estos dispositivos y no extrañaría encontrar mejoras en la funda-teclado 'Type Cover'. Según WindowsUnited, Microsoft dispone de una patente que indica una funda-teclado más delgada de la que tenemos ahora.

En nuestro análisis de la Surface Pro 6 comentamos que seguíamos echando de menos un puerto USB-C. De la nueva Surface Pro 7 se espera que corrija este punto y sí añada un puerto USB tipo C. Uno que, según otra patente, sería un mecanismo magnético para el puerto de carga, al estilo del viejo sistema Magsafe de Apple.

Adicionalmente, Microsoft presentará un nuevo Surface Pen, de nombre en clave Katana. Eso se desprende del documento de la FCC revelado por TheVerge, donde además se muestra que el nuevo Surface Pen dispondría de carga inalámbrica para ser cargado únicamente acercando el lápiz al convertible, de manera similar a lo que ofrece el Apple Pencil 2.

El tiempo entre renovaciones de la Surface ha sido aproximadamente de año y medio, por lo que la nueva Surface Pro 7 podría retrasarse hasta 2020. En cuanto al precio, la Surface Pro 6 llegó desde 899 dólares, pero no se descarta que al igual que ocurrió con la generación anterior, también haya una subida de precio.

Surface Go 2

Otra Surface que podría recibir una actualización es el modelo Surface Go. El convertible de Microsoft más básico juega en una liga a media camino entre las tablets más sencillas y el iPad. Esta Surface Go 2 reduciría sus marcos para ofrecer un diseño más compacto, aunque se espera que mantenga el mismo cuerpo de aluminio. Al contrario que con la Surface Pro, el primer modelo ya contaba con USB tipo C por lo que no sería una novedad en el nuevo modelo.

En cuanto a las características internas, Intel todavía no ha anunciado un sucesor del Pentium Gold 4415Y de la Surface Go. Pero según un benchmark filtrado, la nueva Surface Go introduciría un mejorado Intel Core M3 junto a 8GB de memoria RAM.

Una versión LTE con procesador Qualcomm 8xc

Microsoft es una empresa que trabaja conjuntamente con los fabricantes de procesadores y las Surface son un producto clave para mostrar cómo se comporta un dispositivo con Windows. Uno de los rumores más extendidos durante los últimos meses es la apuesta por procesadores ARM, en este caso de Qualcomm.

No se descarta la aparición de una Surface con LTE basada en Excalibur, nombre en clave del SoC Snapdragon 8xc, un chip fabricado en 7 nanómetros presentado a finales del año pasado y con soporte a Windows 10 Enterprise. La filosofía del evento Surface de Microsoft parece centrada en la utilización de distintos procesadores, por lo que esta decisión encaja bastante bien.

Surface Book 3: 15 pulgadas y versión con procesador AMD

Según WinFuture, el nuevo Microsoft Surface Laptop 3 contará con procesadores Ryzen 3000 (Ryzen 5 3550U y Ryzen 7 3750U) en su interior, apostando por AMD por primera vez para su portátiles y confirmando que AMD y sus GPU Vega están preparadas para la primera línea de batalla.

Sin embargo, fuentes cercanas a Microsoft han confirmado a Trusted Reviews que el Surface Laptop 3 o Surface Book 3 seguirá teniendo modelos con Intel en el interior, sin especificar qué modelo ni qué generación se introducirá.

Se esperan hasta seis versiones diferentes del portátil Surface 3, con un rango de precios que iría, según el medio alemán, de los 1.399 dólares hasta los 2.399 dólares. En el rango de precio más económico podríamos encontrar los chipsets AMD, mientras que en los modelos más caros se seguiría introduciendo un procesador Intel.

No se han filtrado muchas más características. Se espera que el diseño del nuevo Surface Book 3 sea similar al modelo anterior, con una pantalla de 15 pulgadas y diferentes opciones de RAM y SSD.

'Centaurus', un misterioso dispositivo con pantalla dual

Todavía no está claro que vayan a mostrarlo en el evento Surface, pero sí sería una muy buena ocasión para sorprender con 'Centaurus', nombre en clave de la tablet plegable con pantalla dual y compatible con aplicaciones Android que se filtró hace unos meses.

No es la primera vez que Microsoft nos muestra un dispositivo así. Nos recuerda claramente al Courier, aquel proyecto multitáctil que lamentablemente no llegó a buen puerto. En este caso, como indican desde Hexus.net, estaríamos ante un convertible con doble pantalla, una idea que ya hemos visto recientemente en portátiles como el ASUS Zenbook Pro Duo.

El producto se rumorea para la primera mitad de 2020 y llegaría con dos pantallas de 9 pulgadas en formato 4:3, procesadores Intel de la familia Lakefield y una versión adaptada del software capaz de ejecutar aplicaciones Android de forma nativa.

Y es que en caso de aparecer este dispositivo, podría venir acompañado de nuevos detalles sobre Windows Lite, la versión simplificada del sistema operativo para equipos modestos y compatible con aplicaciones Android. No está claro todavía su nombre y se barajan desde Windows Lite, Windows Core OS o ModernPC. Independientemente del nombre, parece claro que desde Microsoft quieren ampliar el tipo de dispositivos compatibles con su sistema operativo y 'Centaurus' sería su proyecto más llamativo.

Auriculares y otros posibles accesorios

De Microsoft se espera, al igual que pasó con Amazon, una gran cantidad de dispositivos. El año pasado nos mostraron sus auriculares con cancelación de ruido, mientras que este año los rumores apuntan a otros auriculares, tipo in-ear, de nombre en clave Morrison.

Además de estos auriculares, lo que podríamos encontrar es un nuevo altavoz portátil con Cortana, a tenor de una patente filtrada hace unos días. También habría espacio para nuevos teclados, con un botón dedicado a Microsoft Office en vez del botón de Windows y una reedición de varios accesorios ergonómicos clásicos.

El evento se realizará en Nueva York el día 2 de octubre y hasta allí nos trasladaremos para contaros todas las novedades de primera mano.