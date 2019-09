Microsoft parece dar pistas con la invitación a su evento: se avivan los rumores sobre el cambio de procesador en los Surface

Los de Microsoft ya nos avisaron hace unas semanas: el 2 de octubre tendríamos que reservar el día para su próximo evento. En ese momento imaginamos que el protagonista sería el hardware, lo cual ahora se confirma al hablar de su próxima Surface.

La compañía además tiene sus días grandes del software durante la Build, que se celebra en la primera mitad de año y en la que asistimos a anuncios relacionados con el sistema operativo de la casa y servicios como Microsoft Edge o Xbox. De ahí en parte que el plato fuerte del hardware se guarde para más adelante, y en estos momentos esto se centra en los productos Surface.

Las pistas las tenemos con las invitaciones que ya han ido llegando a la prensa, adjuntando una imagen que es algo más reveladora que ese primer esquema que sugería el logotipo de la marca, ya dejando a la imaginación si es que estaba grabado sobre uno de los nuevos dispositivos. Y las especulaciones crecen con la nueva imagen, que da la impresión de representar un procesador en uno de los cuadrados.

Lo que sí que matiza la invitación es la hora (que no se sabía), siendo a las 10:00 horario ET (16:00 CEST). Quien aclara que veremos novedades de Surface es Panos Panay (jefe de producto de Microsoft) desde su cuenta de Twitter.

This October 2nd we're showing the world what's next for Surface & Microsoft...and we're doing it live. Tune in at https://t.co/gL1bQ1Wmas at 10am EDT. #MicrosoftEvent #GetReady #Pumped pic.twitter.com/opDaJOsLGf