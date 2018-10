Microsoft Surface Pro 6, más potencia en su interior y ahora en un acabado negro mate

La sexta generación de la Surface Pro de Microsoft ya está aquí. El híbrido entre portátil y tableta llega casi un año y medio desde la última actualización. Se recupera la numeración en el nombre, se mejoran los procesadores, se añaden colores. En definitiva, una puesta a punto para el híbrido profesional de Microsoft.

Ficha técnica de la Surface Pro 6 de Microsoft

Lo primero que destaca en esta nueva Surface Pro 6 es desde luego su cambio de diseño. Prácticamente se conserva el factor forma, pero ahora se añaden el negro mate como opción además del plateado. Microsoft llevaba desde la Surface Pro 2 sin utilizar este color, que parece ser que ha vuelto al catálogo. Además, las fundas pueden ser en negro, azul, rojo y gris.

Si nos fijamos en el interior de la Surface Pro 6, Microsoft incorpora un chip Intel de octava generación para mejorar el rendimiento y la velocidad del dispositivo. Se mantienen las 12,3 pulgadas, la pantalla tiene una resolución de 267ppi y soporta una RAM de hasta 16 GB. En cuanto al almacenamiento, puede ser de hasta 1 TB de SSD. Para hacernos una idea, es un 67% más potente que la Surface Pro del año pasado.

Esta nueva generación también mejora la autonomía del dispositivo, según el fabricante alcanzará las 13,5 horas de uso. Microsoft la compra con la autonomía de los MacBook Air de Apple, aunque teniendo en cuenta que es un dispositivo no actualizado en años, quizás no sea la mejor comparativa. En cuanto a la cámara, es una de 8 MP con autoenfoque. Volviendo a su exterior, no hay grandes cambios respecto a los modelos anteriores.

La pega en este caso la tenemos en la conectividad. La Surface Pro 6 de Microsoft mantiene los mismos puertos que en la generación anterior, por lo que seguimos sin puertos USB-C en pleno 2018.

Versiones y precios de la Surface Pro 6

La Surface Pro 6 de Microsoft llegará en dos colores: plata y negro mate. Además contará con fundas en negro, azul, rojo y gris. Su precio de salida será de 899 dólares en Estados Unidos para el modelo con Intel Core i5. Estará disponible el próximo 16 de octubre. De momento no hay precios y fecha de salida oficiales para España y países de América Latina.

Más información | Microsoft