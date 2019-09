El mítico teclado ergonómico de Microsoft volverá con una reedición modernizada con puerto USB

"Los viejos rockeros nunca mueren". Esa parece ser la filosofía de Microsoft, quien nos tendría preparadas múltiples sorpresas de cara al evento de hardware de la semana que viene. Un evento donde conoceremos las nuevas Surface pero donde, según WinFuture, también veremos la reedición de varios productos míticos creados por Microsoft en los años 2000.

Uno de ellos sería el nuevo 'Microsoft Classic Ergonomic Keyboard', una nueva versión más moderna del 'Ergonomic Natural Keyboard Elite'. No estamos ante el primer teclado ergonómico que apareció en el mercado, pero sí ante uno de los más populares. Un teclado que más de 20 años después parece que prepara su llegada junto a distintos accesorios como otros teclados y ratones.

Según los proveedores con los que ha podido contactar el medio alemán de Roland Quandt, Microsoft se prepara para mostrar durante el evento del próximo día 2 de octubre una reedición de sus teclados y ratones más clásicos. En primer lugar tendríamos el teclado ergonómico, que llegaría a un precio inicial de 59,99 dólares o 54,99 euros. Se trata, al igual que el original, de un teclado adaptado a las necesidades del cuerpo humano, con una forma claramente curvada que no podemos encontrar en los teclados tradicionales.

Junto a este, Microsoft reeditaría el 'Microsoft Classic Ergonomic Mouse', una nueva versión de su ratón ergonómico de los años 90. En este caso, la principal novedad sería una ligera mejora de la construcción y la utilización de un cable USB para conectarse al PC. ¿Su precio? Previsiblemente por debajo de los 40 euros.

