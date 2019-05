Apple WWDC 19: todo lo que esperamos ver en el primer gran evento del año de Apple a días de su inicio

Hace unas semanas vivíamos y os contábamos lo más importante de los dos grandes eventos para desarrolladores (y más allá) de Microsoft y Google, la Microsoft Build 2019 y la Google I/O 2019 respectivamente. Y tras estos dos titanes el turno del tercero, como suele ser habitual en junio, así que ya oliendo a palomitas techie sabor manzana vamos a reunir todo lo que esperamos ver en la WWDC 2019.

Se trata como decimos de la conferencia para desarrolladores de la marca, aunque como ha pasado con el resto de eventos de estas compañías tecnológicas tan relevantes y conocidas popularmente ha ido adquiriendo un carácter más genérico dentro de ese ámbito, y por ello son seguidos cada vez por más gente. El evento se celebra del 3 al 7 de mayo en el McEnery Convention Center de San José, en California, si bien los anuncios más importantes se suelen producir en el evento del primer día. Veamos qué podremos ver desde el próximo lunes.

Como suele ser habitual, una gran dosis de filtraciones y avances nos vienen por Mark Gurman, conocidísimo filtrador y especialista en la compañía. En esta ocasión nos contaba que Apple implementará varias nuevas funciones y botones en un Centro de Control (con bastante margen de mejora), como uno para un modo Sueño que implique varias acciones a la hora de dormir (oscurecer la interfaz, reducir el brillo de la pantalla, activar el No molestar, etc.).

Apple no es una compañía que precisamente se caracterice por satisfacer al momento las plegarias de sus usuarios, pero en algún momento suele llegar la compensación y otro cambio quizás muy esperado es con respecto al diseño de la indicación de volumen, actualmente bastante grande y ocupando una posición central en la pantalla. Al parecer se reducirá a una esquina superior y se simplificará a una barra, puede que algo parecido a lo que vimos en Android desde Pie (pero incluso más discreto).

También sería el año de la llegada del deslizamiento en el teclado de iOS. Una función característica de manera histórica de teclados de terceros como SwiftKey o el de Google.

La app Mensajes suele recibir actualizaciones en cada edición y para ésta parece que sus usuarios podrán modificar el perfil con un avatar y un nombre, implementando además mejoras en la manera de mostrar Animojis y Memojis. De hecho, dados los precedentes también esperamos ver más Animojis junto con la llegada de los últimos Emojis anunciados por Unicode.

Mail, a su vez, recibirá una nueva función para categorizar y separar los correos según el tipo, algo parecido a lo que hace Gmail (o la tristemente desaparecida InBox) con las promociones, boletines de noticias y otras categorías.

Otro cambio esperado es un rediseño de la app Recordatorios, que aún arrastra algo de aquel skeumorfismo que se quiso eliminar con iOS 7 y cuya interfaz no resulta del todo intuitiva. Al parecer Apple la ha rediseñado para que se muestren las tareas de otro modo más claro, dividiéndolas en las que vencen en el día presente, las programadas, las importantes y el total de tareas.

Dentro de todas las novedades a nivel de apps está una fusión: la de Buscar mi iPhone y Amigos. La compañía habría preparado una nueva app que permitirá gestionar todos los dispositivos en un sólo espacio, mejorando además el rastreo de un dispositivo Apple perdido al utilizar más datos de conexión.

Más específicas para el iPad serían la actualización de la multitarea, mejorando la interfaz de modo que las apps dispongan de múltiples pestañas y ventanas dentro de cada una, y los nuevos gestos. El tablet fue el dispositivo que estrenó esta manera de interactuar hace ya años y en el presente recibiría un nuevo gesto para deshacer o rehacer el texto escrito de forma rápida, deslizando tres dedos sobre el teclado virtual y arrastrando a un lado u otro.

Otra actualización para el tablet de Apple será el soporte para ratón en el iPad. Es decir, la posibilidad de añadir un ratón para controlar el puntero en forma de añadido a las opciones de accesibilidad.

La app Archivos llegó de manera relativamente reciente a iOS y sobre esto hay tímidos rumores sobre mejoras en ella (de momento es algo limitada, centrada más en iCloud que en la gestión del almacenamiento interno del dispositivo). Pero lo que sí llegará al parecer es un gestor de descargas para Safari en iOS, de modo que puedan gestionarse las descargas que se realicen desde el navegador.

Gurman nos contaba también que la app Salud se verá actualizada a nivel de interfaz, mostrando de forma más sencilla y directa la información diaria acerca de estos datos del usuario. También se incorporarán nuevos campos que reflejarán datos de la salud auditiva o el seguimiento del ciclo menstrual, algo que además se deduce en cierto modo por la app de la WWDC y el título de sus sesiones.

Además, Apple se unirá a la corriente del tema oscuro y en la línea de lo que ya hemos visto para macOS iOS también recibirá su modo oscuro, pudiéndose activar desde el Centro de Control. No está confirmado oficialmente, pero quizás sí de manera un tanto particular y jocosa de nuevo gracias a la app de la WWDC.

Sumado a todo esto, Apple habría considerado llevar más allá su sistema de mostrar logros de actividad deportiva para compensar también la cerebral. De este modo, la app Libros dispondrá de algo similar a los anillos del Apple Watch para animar a la lectura del mismo modo que se alienta y reta para cumplir los objetivos de deporte.

Además de todo lo dicho, se espera conocer también algunas mejoras "invisibles", relativas a mejoras en el rendimiento, así como otras modificaciones menores como animaciones para abrir y cerrar apps. Se esperan las betas del nuevo sistema a mediados de junio y que iOS 13 sea compatible con todos los dispositivos que lo son con iOS 12 excepto la generación más antigua de todas.

La convergencia de sistemas operativos se plantea a cada conferencia de desarrolladores tanto para Apple como para Google, pero para la primera suena más fuerte desde que se supo de Marzipan. El framework de Apple que ofrece la posibilidad de ejecutar apps creadas de manera nativa para el iPad en un Mac, con lo que podrán llevarse muchas apps de terceros al sistema operativo de ordenadores así como las propias o fusiones de las mismas.

Marzipan is gonna be amazing. I know old Mac guard are anxious but this feels like the early days of iPhone to me—poking at the APIs months before they became an SDK, seeing the kinds of things that could be built, etc. I trust Apple to make this the best way to write Mac apps