"Y por eso pedimos perdón": el Mac Pro no está muerto, está mal planteado y Apple pide paciencia a sus usuarios

Desde que Apple iniciase su línea de ordenadores para usuarios profesionales y más exigentes, los Mac Pro se fueron renovando cada uno o dos años hasta que en 2013 se lanzó el último y no volvimos a ver nuevo modelo. Ahora la compañía ha reunido a ciertos medios para anunciar planes con los Mac Pro y los iMac, aunque de manera muy particular y para productos que ni siquiera tienen fecha aproximada de salida.

Entre la selección de cinco editores que Apple ha reunido encontramos representados a medios como Mashable, BuzzFeed, TechCrunch o Daring Fireball. Una comunicación que llama la atención por haberla hecho a sólo cinco reporteros, pero sobre todo por tratar una materia sobre la que se ha llevado especulando desde aquel último Mac Pro y que hacía presagiar que la línea había llegado a su ocaso. Y quizás estas ideas son las que han motivado esta poco habitual comunicación: el miedo a perder usuarios fieles a formatos muy parados últimamente.

La disculpa de Apple en petit comité

Hace poco hubo una actualización del catálogo de Apple con nuevos productos para lo cual no se hizo evento de presentación (por ser una actualización menor). El anuncio de hoy es bastante significativo al tener relación con la línea Mac, pero según explicaba Phil Schiller la compañía ha creído conveniente hacer una reunión, "un momento para hablar de Mac, particularmente de los usuarios de Mac y Mac Pro" (y no una presentación o una actualización como la que comentábamos), por lo que además de importante es bastante particular en cuanto a metodología.

El vicepresidente de marketing, acompañado por Craig Federighi (vicepresidente de software) y John Ternus (vicepresidente, al mando de la división de hardware de Mac), explicaba que querían comunicar qué pasaba y "ser algo más transparentes" sobre todo para el público interesado por la línea Mac Pro (a quienes se refieren como "usuarios pro"), reconociendo que se han reunido con éstos para conocer directamente el uso de los productos Apple.

[...] Hicimos algo que pensamos que sería genial para la mayoría de usuarios de Mac Pro. Y lo que descubrimos que que eso era genial para algunos y no para otros. Fue suficiente para saber que necesitábamos tomar otro camino.

¿Qué pasó con los últimos Mac Pro y cuál es este otro camino? Según Ternus, uno de estos factores "no tan geniales para todos" fue el optar por la arquitectura dual de GPUs, lo cual no permitía al usuario reconfigurarlo para tener una combinación distinta. Es decir, cambiar el planteamiento de varias GPUs "pequeñas" a una única GPU potente.

El propio Schiller lo resume cuando explica que no van a comunicar en qué estado se encuentra la creación de estos futuros Mac Pro. Enfatiza que el actual Mac Pro está limitado a nivel térmico y a nivel de actualizaciones por parte del usuario, y que van a tomarse su tiempo para crear una renovación que corrija ambas cosas.

El actual Mac Pro, como hemos dicho varias veces, estaba limitado térmicamente y limitaba la posibilidad de actualizarlo. Y por eso pedimos perdón a los usuarios que querían eso[...].

Interiores de un Mac Pro de 2013. (Fuente: Apple

Así, la idea es rediseñar el Mac Pro desde cero optando por un esquema modular, lo cual va a necesitar un tiempo que no han querido o sabido decir en concreto, pero sí dejar claro que este nuevo Mac Pro no llegará este año. Hasta ese momento la línea no sufrirá una renovación, pero la compañía ha anunciado una bajada de precio del modelo actual (el de 2013) con algunas actualizaciones en cuanto a las características (en cuanto a procesadores y GPUs).

Junto a este nuevo Mac Pro con sistema modular están preparando además "una pantalla pro" según explica Schiller. Aunque sobre esto no hayan comentado nada de los actuales Mac Pro, estos integran conexión Thunderbolt 2 y no Thunderbolt 3 (ni USB tipo-C), con lo cual no es compatible con las pantallas 5K que requieren esta conexión como el LG Ultrafine 5K

Seguimos con ello, pero no soltamos mucha prenda

Pese a que según la compañía los ordenadores fijos son un 20% del total de los vendidos, la reunión se ha centrado en recordar demostrar el interés de Apple por los usuarios de equipos estáticos. Así, además de la actualización de los Mac Pro, lo que ocurrirá este año es el lanzamiento de nuevos iMacs, una línea que desde 2015 no recibía actualización siendo la última más bien silenciosa.

Los portátiles pues han ido tirando del carro en lo referente a ordenadores, los cuales han sido renovados con más frecuencia siendo el último el modelo con la Touch Bar de finales de 2016. Esto ayuda a entender la necesidad de la compañía de hacer esta comunicación bastante menos habitual y en la que en todo momento se ha recordado que Apple está comprometida con Mac.

Hay que recordar además que si hablamos de tirar del carro en Apple hay que hablar del producto estrella, el iPhone, que él solito ha llegado a representar según estimaciones el 57% de las ventas de la compañía, siendo un 12% las de la división Mac. Una sección que desde 2014 lleva disminuyendo en ventas en lo que se refiere a la diferencia de año a año, por lo que se entiende mejor que Apple haga este "saludo" a un público que podría sentirse desatendido y haber recurrido a la competencia (o pensar en hacerlo).

Sobre el asunto Schiller también ha querido enfatizar que sigue habiendo un compromiso fuerte con las apps orientadas a los profesionales, como Final Cut Pro 10 o Logic 10, y que "no han dejado de acelerar en este aspecto". Eso sí, tanto sobre cuándo conoceremos los nuevos Mac Pro como de si se fabricarán en Estados Unidos el vicepresidente no ha querido decir nada, dejándolo para más adelante.

En Applesfera | ¡El Mac Pro y el iMac están vivos! Noticias oficiales de Apple