Un mapa con casi 30.000 asteroides y cometas para celebrar los cuatro años de observaciones del NEOWISE

Ya hablamos aquí de que en el espacio hay cosas que vemos y que no vemos, pero que por suerte la tecnología ha permitido que pongamos muchos ojos (y muchos tipos) por el cosmos y acabemos "viendo" más allá del espectro visible. Uno de ellos es el NEOWISE, que aún "jubilado" sigue permitiéndonos descubrir elementos y concretamente ahora la NASA nos muestra en un vídeo que nos rodean casi 30.000 asteroides.

Hace unos meses hablamos de la población de asteroides que rodea la Tierra por la publicación de la NASA de todo un censo de aquellos cuyo impacto podría ser un riesgo. Hasta 7.800 se contaban en ese momento (aunque aún quedaba por registrar), pero si el círculo se amplía más allá de los que podrían impactar en la Tierra el número es mucho mayor, y esto se aprecia muy bien en este nuevo vídeo.

WISE no estaba muerto, estaba de hibernación

Decimos que está jubilado porque tras dos años la actividad del inicialmente WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) fue pausada debido al mal funcionamiento de la ventilación (en 2011). Posteriormente fue reactivado, pasando a denominarse NEOWISE en este nuevo periodo (Near-Earth Object Wide-Field Infrared Survey Explorer), dedicándose a escrutar nuestro vecindario, es decir, los cometas y asteroides de nuestro sistema solar.

De hecho aquí hemos hablado de algunos descubrimientos que ha permitido, como el de la pareja de agujeros negros supermasivos o esa enana marrón que se le escapó a la NASA. Pero lo que nos abarca hoy es la localización y movimiento de 29,375 asteroides y cometas recogidos en un vídeo que la NASA ha lanzado con motivo del cuarto año de observaciones del renacido NEOWISE.

Casi 30.000 objetos que son la totalidad de lo descubierto por NEOWISE desde que se le añadió dicho prefijo por su reactivación, o lo que es lo mismo, 2,5 millones de imágenes de infrarrojos (del total de 10,3 millones disponibles públicamente en la web del proyecto). Entre esos objetos hay 788 cercanos a la Tierra, entre los que hay 10 potencialmente peligrosos que sumaríamos a ese censo de la NASA, y 136 cometas, según especifica la agencia espacial en la publicación del vídeo.

Lo que vemos en él: toda una maraña de cuerpos, entre lo cuales quedan teñidos de verde los asteroides que pasan relativamente cerca de la Tierra, los cometas son los cuadrados amarillos y los asteroides más lejanos (situados en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter) se muestran en gris.

Espera, ¿cómo que objetos peligrosos? Que haya objetos cercanos no significa que se no avecine un final como el de los dinosaurios, de hecho es normal que ni nos enteremos de que hay entrada de cuerpos espaciales dado que si no tienen de ciertas dimensiones se desintegran del todo y ni siquiera hay un mínimo impacto (algo que se planteó para la estación espacial china Tiangong-1, aunque de ésta finalmente sí quedó una parte que acabó llegando).

Pero sí hay ciertos objetos que, como decíamos, se consideran un peligro potencial. Son los llamados "asteroides potencialmente peligrosos" (potentially hazardous asteroids, PHAs), los cuales son aquellos cuya órbita se sitúa hasta 8 millones de kilómetros de la Tierra y son suficientemente grandes como para no destruirse en su entrada y paso por la atmósfera.

Un universo con cada vez menos secretos

No hace mucho hablamos de un peculiar mapa que casi tenía más pinta de Van Gogh que de haber sido producto de astrónomos modernos: el del centro de la galaxia. Otra fuente de información compuesta gracias a imágenes en infrarrojos y que permitió por primera vez ver en detalle las líneas de campos magnéticos a una distancia de 25.000 años luz.

NEOWISE sigue siendo una fuente de datos y ampliando el catálogo de objetos registrados en el sistema solar. Explicaba en el comunicado Amy Mainzer, investigadora principal del Jet Propulsion Laboratory de la NASA que el observatorio ha permitido "caracterizar tamaños y reflectividades de unos 1.300 objetos cercanos a la Tierra desde que fue lanzado", aportando información muy valiosa sobre sus propiedades físicas.

