Starship afronta mañana su esperadísimo segundo lanzamiento: qué podemos esperar y qué puede salir mal

Han pasado siete meses desde que la Starship explotó sobre el Golfo de México sin llegar a demostrar que es capaz de alcanzar el espacio. Mañana SpaceX tiene una segunda oportunidad de lograrlo y las expectativas no podrían estar más altas.

Qué, cuándo, dónde. Esta es la segunda prueba de vuelo del sistema Starship totalmente integrado. Es decir, la nave espacial Starship de 50 metros de altura montada sobre el propulsor Super Heavy, de 70. Apilados forman el cohete más alto del mundo.

La ventana de lanzamiento se abre el sábado 18 de noviembre a las 7 de la mañana, hora local en Starbase (Texas). Serán las 14:00 en España (hora peninsular). La ventana dura apenas 20 minutos, por lo que el momento del despegue no podrá retrasarse mucho. El vuelo se podrá seguir en directo. La emisión de SpaceX empezará 35 minutos antes del lanzamiento.

Las personas que construyeron la Starship en Starbase (Texas)

Las novedades. El plan de vuelo es muy similar al de la primera prueba, pero SpaceX ha implementado al menos 57 mejoras en el cohete y en la plataforma de lanzamiento:

Un nuevo sistema de separación de etapas en caliente: un anillo entre la Starship y el Super Heavy que permite que la nave encienda sus motores para separarse del propulsor.

Un nuevo sistema electrónico de control vectorial de empuje (TVC): el daño que sufrió este componente en el primer vuelo hizo que el propulsor perdiera el control de sus motores.

Refuerzos en los cimientos de la plataforma de lanzamiento: había quedado destrozada después de que el primer lanzamiento de la Starship hiciera saltar hormigón por los aires.

Un deflector de llamas de acero refrigerado por agua: mitigará los daños en la plataforma que podrían causar los 33 motores Raptor y absorberá la potencia de sus ondas de choque.

La cuenta atrás. Dos horas antes del lanzamiento, el director de vuelo de SpaceX verificará todos los subsistemas del cohete y dará luz verde a la carga de combustible. En T-1:37:00, el propulsor Super Heavy (Booster 9) empezará a llenarse de metano y oxígeno líquidos. En T-1:17:00, lo hará también la Starship (Ship 25). El propelente criogénico hará que la Starship se vea blanca por efecto de la condensación.

19 minutos antes del lanzamiento, los motores Raptor empezarán a enfriarse. En T-10 segundos, el deflector de llamas empezará a lanzar chorros de agua a alta presión para amortiguar la potencia de los motores. En T-3 segundos se activará la secuencia de encendido de los motores. Si todo sale bien, En T-0 despegará la Starship.

El plan de vuelo. Como decíamos, la trayectoria programada para el vuelo es muy similar a la de la primera prueba, que no llegó a completarse. El cohete empezará a elevarse dos segundos y medio después de que el propulsor encienda sus 33 motores Raptor. El enorme vehículo alcanzará el momento de máxima presión aerodinámica (Max Q) a los 52 segundos del despegue. Es un momento crítico porque es el de mayor estrés estructural en el cohete.

Dos minutos y 39 segundos después del despegue, el propulsor apagará sus motores (MECO). La etapa Starship encenderá los suyos dos segundos más tarde para separarse del propulsor y emprender su parte del vuelo. A continuación, el propulsor hará una maniobra de giro mediante un reencendido de motor y regresará a tierra. Se espera que americe en vertical en el Golfo de México con un último encendido.

La Starship, por su parte, seguirá ascendiendo durante seis minutos hasta alcanzar el espacio. Entonces apagará sus motores y rodeará la Tierra en una trayectoria suborbital de 90 minutos. Antes de completar la vuelta al mundo reentrará en la atmósfera y caerá en el océano Pacífico, cerca de la costa de Kauai (una de las islas de Hawái). SpaceX no planea reutilizar ninguna de las dos etapas de esta prueba.

Luz verde de los reguladores. La licencia de vuelo para la segunda prueba de la Starship llegó el miércoles después de siete meses de inspecciones. La Administración Federal de Aviación había cerrado hacía varios días su revisión de seguridad, pero quedaban por descartar los riesgos biológicos, que podían afectar a especies como el frailecillo silbador y el correlimos gordo.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos analizó el deflector de llamas con sistema de diluvio (un elemento que no estaba en la primera prueba) y concluyó que el agua que arroja en los lanzamientos no cambiará la salinidad de las marismas de la zona siempre que se use menos de 30 veces al año.

Qué podría salir mal. La principal preocupación vuelven a ser los motores Raptor, cuya fiabilidad está en entredicho. Hasta ocho fallaron en el primer vuelo, si bien son muchos (33 en la primera etapa y seis en la segunda) y usan un combustible para el que SpaceX y el resto de la industria tienen muy poca experiencia, el methalox (metano líquido densificado y oxígeno líquido).

Los motores de la primera prueba también causaron un incendio que afectó a la dirección del cohete, pero con nuevos revestimientos en las líneas de combustible y otros elementos mejorados es menos probable que esto ocurra de nuevo. Los ojos se centran en elementos nuevos, como el deflector de llamas (que fue probado con éxito, pero podría fallar de alguna forma) y el nuevo mecanismo de separación de etapas (más arriesgado al involucrar un encendido de motores cuando la Starship está todavía pegada al propulsor).

Todo listo. Después apilar y desapilar la Ship 25 sobre el Booster 9 hasta siete veces en los últimos meses, los nuevas prototipos de la Starship están listos para volar. El sistema de terminación de vuelo está instalado por si volviera a hacer falta. Y, aunque hubo un susto de última hora con un actuador en una rejilla estabilizadora del propulsor, ya está solucionado.

Quedan menos de 24 horas para el esperado lanzamiento del cohete con el que la NASA planea regresar a la Luna y Elon Musk quiere conquistar Marte. Siempre que no ocurra un nuevo retraso, mañana SpaceX podría hacer historia a lomos del cohete más alto y más potente del mundo.

Imágenes | SpaceX

