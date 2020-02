SpaceX prepara el primer vuelo tripulado de su Crew Dragon para el 7 de mayo: la dependencia de la Soyuz toca a su fin

En 2006 la NASA anunció que su transbordador espacial sería retirado en 2011, una decisión que convirtió a la agencia espacial estadounidense en un cliente fijo de la cápsula rusa Soyuz. La situación —que no le sale nada barata a la NASA, 80 millones de dólares por trayecto— acabó planteando la aparición de alternativas, y es así como aparecieron los proyectos de la cápsula Dragon de SpaceX y la CST-100 Starliner de Boeing.

La marcha de ambos proyectos ha sido desigual, y mientras que Boeing tuvo problemas recientes, la Crew Dragon (con algún que otro traspiés serio) ha ido cumpliendo los distintos hitos que permiten que pronto pueda convertirse por fin en la sucesora del transbordador espacial de EE.UU. Un experto indica que el primer vuelo tripulado de la Crew Dragon tiene ya fecha tentativa: el 7 de mayo.

Elon Musk indicaba hace unas semanas cómo el primer vuelo de la Crew Dragon con astronautas de la NASA se produciría entre abril y junio de 2020, y ahora Eric Berger, el editor de Ars Technica especializado en este ámbito, apuntaba a una fecha mucho más concreta: el 7 de mayo.

Working date for SpaceX's Demo-2 launch is May 7. Dragon is in good shape.



Launch date is fluid and mission may move into late April, or push later into May depending on a number of variables not hardware related. No final decision yet on duration.