La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha solicitado reunirse con las autoridades aéreas de Estados Unidos para hablar de los daños que están causando los lanzamientos de SpaceX en su país. Si bien estos se realizan desde suelo estadounidense, en la base de Boca Chica, en Texas, se han reportado numerosos casos de escombros vertidos más allá de la frontera de México. El asunto ya se había abordado a través de la Embajada de Estados Unidos, pero por ahora no se ha anunciado ningún acuerdo, de ahí que México pida una reunión directa entre las autoridades aeronáuticas

Contaminación y escombros. El Gobierno mexicano señala tres problemas principales. Por un lado, la ya mencionada liberación de escombros. Recientemente, por ejemplo, se informó de la acumulación de restos de lanzamientos de SpaceX en la playa de Tamaulipas. También han circulado imágenes de cuatro propulsores de la compañía enfrente de la Playa Bagdad, en Matamoros. Por otro lado, Sheinbaum ha mencionado los problemas ambientales que pueden derivar de las emisiones liberadas por los cohetes que se lanzan en Texas. Y, finalmente, ha mostrado una gran preocupación por las interrupciones en el espacio aéreo mexicano.

Soluciones. El Gobierno mexicano ya ha comenzado su propio análisis por parte de la Procuraduría Federal de Medioambiente y solicita a Estados Unidos que estudie también los efectos medioambientales que están ocasionando los lanzamientos de SpaceX. Además, pide que estos se reubiquen si dicho análisis lo califica como necesario.

Lanzar y pagar multas. El problema de compañías tan grandes como SpaceX es que les sobra el dinero para pagar una multa y seguir adelante contaminando. Justamente es lo que hicieron cuando en 2024 la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) les multó con 3.750 dólares por la liberación de aguas residuales cerca de su plataforma de lanzamiento. Más tarde, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos sancionó a la compañía con 148.000 dólares por violar la Ley de Agua Limpia. Si bien SpaceX negó en todo momento estar contaminando, terminó aceptando ambas sanciones.

Quejas de vecinos. La preocupación por los escombros no se ciñe solo a México. En Texas se han documentado numerosas quejas de vecinos de Boca Chica por la caída de arena y escombros en sus hogares y negocios después de los lanzamientos de Starship. Esta ola de protestas desencadenó muchas críticas a la FAA por permitir la expansión de SpaceX sin hacer un análisis medioambiental de su actividad. Era cuestión de tiempo que las quejas llegasen también desde México. Por ahora, SpaceX se ha mostrado dispuesta a colaborar en las tareas de limpieza en el entorno mexicano, aunque insisten en que los restos no son peligrosos. Habrá que ver lo que dicen los expertos.

Imagen |SpaceX

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