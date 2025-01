El New Glenn ha despegado con éxito: Jeff Bezos acaba de poner en órbita uno de los cohetes más potentes de la historia

SpaceX tiene compañía. Incontables retrasos han quedado atrás esta mañana después de que Blue Origin haya puesto un cohete en órbita por primera vez en sus 25 años de historia. Pero qué cohete.

Despegue. Finalmente, el New Glenn encendió sus siete motores principales a las 7:03 UTC del 16 de enero. Un tenso Jeff Bezos siguió desde el centro de control el lento despegue del gigantesco cohete, que se tomó su tiempo para elevarse sobre la plataforma LC-36 de Cabo Cañaveral.

Los motores BE-4 de la primera etapa funcionaron a la perfección, formando siete preciosos diamantes de choque en un color azulado típico de la combustión del metano. Hasta cuatro horas tardó Blue Origin en llenar de propelentes el lanzador de 98 metros de altura, uno de los más altos y potentes de la historia, destinado a poner cargas de hasta 45 toneladas en órbita.

Órbita. Se acabaron las bromas con que Blue Origin nunca haya llegado a órbita. El cohete de siete metros de diámetro superó la fase de mayor estrés aerodinámico y, a los tres minutos del despegue, apagó sus motores para separarse de su segunda etapa, que cruzó la frontera del espacio hasta ganar velocidad orbital.

Con una retransmisión inestable (SpaceX nos tiene malacostumbrados con sus antenas Starlink), la segunda etapa demostró la fiabilidad de sus dos motores BE-3U, que usan hidrógeno líquido en vez de metano como combustible. Cada uno de estos motores optimizados para el vacío tiene un empuje de 770 kN, mientras que los BE-4 de la primera etapa producen 2.400 kN a nivel del mar.

Aterrizaje fallido. No sabemos exactamente cómo pasó, porque no hubo imagen en directo, pero la primera etapa del New Glenn no sobrevivió a su primer intento de aterrizaje. Estaba previsto que el propulsor de 57 metros encendiera sus motores, desplegara sus patas y levitara sobre la barcaza autónoma Jacklyn para finalmente aterrizar, pero Blue Origin perdió la telemetría poco después de la separación de etapas.

Nada que no le ocurriera también a SpaceX en sus primeros intentos. Y es que, como dijo hace unos días Dave Limp, el actual CEO de Blue Origin, "cualquier cosa más allá de llegar a órbita es una ventaja". Blue Origin parte de su experiencia con el cohete New Shepard, pero el lanzador suborbital de 19 metros es tan pequeño en comparación que cabe en la cofia del New Glenn.

Carga. En cuanto a la misión principal, ha sido un éxito y acerca a Blue Origin a su anhelada certificación para lanzar cargas de seguridad nacional para el gobierno de Estados Unidos, un negocio rentable que le permitiría compartir con el Falcon Heavy de SpaceX y el Vulcan de United Launch Alliance.

En cuanto a la carga de este primer cohete, era un prototipo del remolcador espacial Blue Ring que la compañía usará para mover satélites una vez en órbita. El prototipo no se separó de la segunda etapa, que alcanzará un apogeo de 19.300 kilómetros.

SpaceX tiene compañía. SpaceX domina actualmente la mayoría de los contratos comerciales y militares de Estados Unidos... y del mundo. Se espera que el enorme New Glenn funcione como una alternativa para empresas y gobiernos que necesitan colocar satélites en órbita.

Todavía no es reutilizable, pero cuenta con la fortuna de Jeff Bezos para seguir funcionando sin beneficios inmediatos. Además de los numerosos contratos con la NASA que ha ido acumulando, como el del módulo lunar Blue Moon, y los proyectos que tiene entre manos, como la estación espacial privada Orbital Reef, orientada a explotar la investigación en microgravedad y el turismo espacial una vez que la Estación Espacial Internacional sea retirada.

