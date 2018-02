La NASA nos muestra por dónde entró Cassini a Saturno en su Grand Finale: repasamos las cifras y hechos destacados de la misión

Una de las despedidas más recientes (y un tanto melancólicas) que hemos vivido en los últimos meses es la de la sonda espacial Cassini. Dicha misión nos ha mostrado Saturno con un nivel de detalle jamás alcanzado, y hablando de información concreta ahora la NASA ha desvelado el punto exacto donde Cassini se desintegró.

Aprovechando este dato, y un fin de semana que por momentos quedará monopolizado por las novedades del MWC 2018 (a un día de su apertura oficial), damos un repaso con las cifras y datos más importantes que nos dejó y sigue dejando la información que la sonda recogió durante su vida. Por supuesto, también de las imágenes que nos ha estado regalando, las cuales siguen revisándose y proporcionando información valiosa para los astrónomos.

El lugar de los hechos

Cassini trabajó hasta el último momento, y la NASA ha aprovechado una de sus últimas imágenes para indicar el punto del final de la misma (el llamado Grand Finale). Así, la imagen con la que la sonda anticipaba su propia despedida vemos el punto de la atmósfera de Saturno por el que la sonda entró hasta desintegrarse.

En concreto se trata de una fotografía tomada por la cámara de gran angular y filtros espectrales para azul, rojo y verde de Cassini el día 14 de septiembre de 2017, un día antes de decirnos adiós para siempre, y viendo el área en la que se daría su irremediable ocaso a unos 634.000 kilómetros del planeta, nos cuenta la agencia espacial.

El círculo blanco señala el área de entrada de Cassini a su Grand Finale. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

2004, el año que sí

Jet Propulsión Laboratory, California, 30 de junio, 9:12 am (horario PDT). Un grupo de profesionales de la NASA aguantan la respiración mientras esperan que una de las fases cruciales de la misión Cassini salga bien sin que haya ningún imprevisto mayor: la llegada a la órbita de Saturno.

Cassini fue el primer objeto fabricado por el ser humano que orbitó Saturno

Y afortunada y efectivamente así fue; Cassini completó este punto sin problemas, llegando a Saturno tras siete años de viaje y convirtiéndose en el primer objeto fabricado por el ser humano que en orbitar el planeta. Lo vemos todo en este vídeo-resumen que la NASA compartió como recordatorio del hito.

13 años de servicio

Cassini pudo irse a gusto tras haber trabajado durante trece de los veinte años que cumplía en 2017 desde su lanzamiento. Trece años de exploración y siete de viaje que empezaban el 15 de octubre de 1997 en Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos), acabando el 15 de septiembre de 2017 en ese punto que acabamos de ver.

2008, el año que (afortunadamente) no pasó

El plan, no obstante, no era ése. Como ya contamos el año pasado recogiendo algunos de los datos más importantes de la misión, tras unos años de actividad se ampliaba la misión (y otros tantos más desde que se fraguó en la década de los 80) se decidía prolongar su duración.

Lo contaba la NASA en detalle precisamente en 2008, cuando se aprobaba prolongar la misión dos años más (en ese momento) añadiendo así 60 órbitas más a Saturno, 26 vuelos a Titán, siete a Encédalo y uno a Rhea, Helena y Dione, así más estudios a los anillos, la magnetosfera y el propio planeta. Como hemos podido comprobar con el tiempo, la misión no sólo estaría activa hasta 2010, sino hasta 2017.

Pan es un bocadillo

A veces nos llevamos una sorpresa viendo las cosas de cerca. No es que la apariencias engañasen con Pan, uno de los satélites de Saturno, es que al acercarse Cassini a ella nos mostró que tiene forma de... ¿Bocadillo? ¿Nuez? ¿Ravioli?

Del "debate" hablamos en marzo de 2017, cuando nos llegaban las singulares imágenes de esta luna saturniana cuya morfología se aleja de esa esfera más o menos regular que asumimos para muchos de los planetas y satélites. Incluso Carolyn Porco, jefa de imágenes del proyecto Cassini. twitteaba sorprendida sobre la apariencia de Pan, por cuyo nombre no nos quedó otra que quedarnos con la idea de que tiene forma de bocadillo (permitidnos el chascarrillo una vez más).

Veinte veces surcando lo nunca surcado

Cassini nació para dejar nombre, para sorprender, para saltar de hito en hito. Llegar a Saturno no era suficiente; otros vehículos iban a ir más lejos, y con respecto a Neptuno, Plutón o más allá el gigante gaseoso casi, casi era "meh" como destino más lejano (estamos con tono jocoso aquí, claro). Así que el reto no fue otro que ser el primer objeto fabricado por el ser humano en atravesar la brecha entre Saturno y sus anillos, un área nunca antes explorada.

Así se acercó Cassini a los anillos de Saturno. En gris las primeras aproximaciones, en azul las órbitas ya dentro del Gran Final y en naranja el último paso de la sonda. (Crédito: Credits: NASA/JPL-Caltech

El momento lo podemos revivir también gracia a que las cámaras de la NASA se guardan un hueco para sus hormiguitas humanas. La sonda voló a una velocidad de 124.000 kilómetros/hora en un espacio de aproximadamente 2.000 kilómetros de ancho. Y no suficiente con esto, el plan era repetirlo hasta 21 veces, aunque finalmente "nos tuvimos que conformar" con veinte. Sólo hay vídeo de la primera, pero no sería de extrañar que la intensidad de la celebración fuese la misma las veinte veces.

Cassini nos mostró cómo son realmente los anillos de Saturno, de muy, muy cerca

Probablemente, al dibujar a mano alzada la silueta de Saturno, lo hagamos trazando una recta para ilustrar los anillos (vistos transversalmente). Es lo que nos dicen miles de imágenes en las que el planeta parece atravesado por una cuchilla y partido en dos mitades, siendo dicha cuchilla lo anillos, aunque eso sí: imágenes a cierta distancia.

El matiz nos lo recordó también Cassini y aquí nos hicimos eco de la "verdad" sobre los anillos; no es que no se supiese de su naturaleza más bien irregular, pero la sonda nos mostraba que son anillos finos en proporción a Saturno, y que si Saturno fuese una pelota de baloncesto los anillos serían tan gruesos como un pelo humano.

Los anillos de Saturno no son gruesos y no son perfecto, lisos, planos. Son ondulados.

No son gruesos y no son perfecto, lisos, planos. Son ondulados y nos lo mostraba Cassini, ondulaciones debidas a una especie de tira y afloja gravitatorio entre el propio Saturno y sus lunas. Aunque ya vimos que en realidad no son ondas, sino espirales, llamadas spiral density waves (ondas espirales de densidad), o lo que es lo mismo, lo que vemos en esta fotografía.

Cassini nos acercó así de bien la sinuosa forma de los anillos de Saturno. ( NASA/JPL/SSI

Las cifras del décimo aniversario en órbita

Quizás acostumbremos a hablar en miles y millones de años cuando se trata del espacio, pero una década no es poco ni mucho menos. Nos lo recordaban en Microsiervos con motivo de los diez años que Cassini llevaba orbitando a Saturno.

Cifras como las siguientes:

3.600 millones de kilómetros alrededor del planeta.

206 órbitas.

332.000 fotos.

514 GB de información de alto valor para la comunidad científica.

Tan alto que dio para 3.039 artículos.

Las posibilidades de vida en las lunas de Saturno

Demostrar que una teoría es cierta o no es parte del método científico y Cassini tenía bastantes responsabilidades en relación a esto. Sobre Encélado, una de las lunas de Saturno, existía la hipótesis de que escondía un gran océano debajo de su capa de hielo, y Cassini, ni corta ni perezosa, fue y "confirmó" que esto era así (las comillas son porque es una idea a raíz de los modelos creados a partir de la información de la sonda y los cálculos basados en la extraña vibración detectada en Encélado).

Dos años más tarde las noticias seguían siendo favorables a estas teorías, y también a las que apuntan a Encédalo como posible hábitat para la vida. Cassini detectó actividad hidrotermal, es decir, calor y sustancias orgánica además de ese océano oculto, postergando su candidatura a posible hogar para la vida tal cual la conocemos.

Pero de las 60 lunas que se le conocen a Saturno no sólo Encédalo se iba a quedar con la exclusiva de ser un hogar potencial de vida. Se sabe que la atmósfera de Titán contiene metano, etano, nitrógeno, argón e ion amonio, y el encontrar el primero es uno de los factores que aviva la consideración de que el satélite albergase (o albergue) vida.

Titán, cazada por Cassini el 29 de mayo de 2017, a unos 2 millones de kilómetros (escala: 9 kilómetros por píxel).(Crédito: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Once años (2015) y 341.805 fotografías en un vídeo

Si antes hablábamos del décimo aniversario, ahora hablamos de once años de misión y de 341.805 fotos en RAW acumuladas tras tanto tiempo, concretamente dede el 6 de febrero de 2004. Todo eso se compiló en un gran archivo llamado *Saturn EDR Data Sets", compuesto por 93 volúmenes.

¿En cuánto tiempo se traduce revisar (y disfrutar) estas fotografías? Jon Keegan de The Wall Street Journal nos facilitó la tarea al publicar un vídeo de 3 horas y 48 minutos compuesto por las imágenes y los vídeos de Saturno, desde el 6 febrero de 2004 hasta el 15 de septiembre de 2015.

Saturno nos ve (un poquito)

Ya hemos visto qué dosis de imágenes nos envió Cassini, y de entre todas ellas hubo una que caló un poco más pero no precisamente por ser de Saturno o de sus anillos y lunas, sino por egocentrismo. Porque salimos nosotros, aunque nos da una idea de lo nimia que es nuestra presencia en el universo.

¿Sabíais que la Tierra es visible desde Saturno? Nada de Planeta Azul, prácticamente es nada, pero el hecho es que en la fotografía se ve un punto blanco que se corresponde a nuestro planeta entre los anillos A y F, tomada el 12 de abril de 2017 cuando la sonda se encontraba a unos 1.400 millones de kilómetros de la Tierra.

Saluda, Tierra. Sí, somos ese puntito blanco cercano al anillo superior. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Imagen | NASA/JPL/Space Science Institute

