Elon Musk quiere ahorrar aún más con SpaceX: así es "Mr. Steven", el barco que recuperará el carenado de los cohetes con una red

Cuando Elon Musk fundó SpaceX y dijo que sus cohetes tendrían la capacidad de regresar a la Tierra y ser reutilizados en nuevas misiones nadie lo creyó. Hoy día es una realidad y lo demuestra con cada lanzamiento donde los Falcon 9, y hasta el Falcon Heavy, regresan ya sea a tierra o mar. Pero recuperar el propulsor del cohete era sólo el inicio, ya que hoy se intentó por primer vez recuperar también el carenado.

Hoy para el lanzamiento del satélite PAZ, SpaceX puso a prueba a "Mr. Steven", una embarcación equipada con cuatro brazos de metal que sirven para sujetar una red, la cual tiene como objetivo recuperar el carenado de los cohetes y no dejar que impacten sobre el mar y se destruyan. La razón: ahorrarse 6 millones de dólares en un próximo lanzamiento.

En este reciente lanzamiento, "Mr. Steven" no logró capturar el carenado (que es el cono o nariz del cohete), el cual cayó a unos metros de la embarcación. Pero vamos, es apenas el primer intento. Según Musk, en esta ocasión el carenado no sufrió daños y en un mes aproximadamente volverán a internarlo.

Missed by a few hundred meters, but fairing landed intact in water. Should be able catch it with slightly bigger chutes to slow down descent.